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Сегодня, 12:30

Дни тен Хага в «МЮ» сочтены? Руководство клуба ищет ему замену

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может уволить тен Хага
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
Ужасное начало сезона.

Предстоящие матчи с «Тоттенхэмом», «Порту» и «Астон Виллой» станут определяющими для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Если его команда не добьется положительных результатов, то 54-летний специалист будет отправлен в отставку, сообщает Daily Mail.

Неудачный старт сезона

«МЮ» набрал лишь семь очков после пяти туров АПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице. В чемпионате команда тен Хага одержала всего две победы — над «Фулхэмом» (1:0) и «Саутгемптоном» (0:3). Также в Кубке английской лиги был повержен «Барнсли» (7:0), выступающий в третьем по силе дивизионе. В среду, 25 сентября, манкунианцы не смогли обыграть «Твенте» (1:1) в Лиге Европы.

«Мы не проиграли, но это похоже на поражение», — сказал полузащитник Кристиан Эриксен журналистам после матча.

Кристиан Эриксен.
Фото Reuters

Увольнение тен Хага — вопрос времени?

По данным TEAMtalk, смена тренера в «Манчестер Юнайтед» неизбежна. Руководство клуба уже активно ищет замену голландцу, которого могли убрать еще минувшим летом. Тен Хага оставили в команде после победы в Кубке Англии в прошлом сезоне, несмотря на то что он провел одну из худших кампаний АПЛ в истории клуба.

Но проблема была не только в итоговом восьмом месте. «Красные дьяволы» катастрофически отставали от своих главных конкурентов по количеству голов — в 38 встречах было забито 57 мячей. Для сравнения, у «Манчестер Сити» и «Арсенала» — более 90, а у «Ливерпуля» и «Ньюкасла» — около 80.

Помимо этого, в коллективе было множество конфликтов. Например, громкие истории с отстранениями Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо. В какой-то момент показалось, что тен Хаг перестал контролировать раздевалку.

Эрик тен Хаг. Красные линии «Манчестера». Колонка Казанского — про будущее тен Хага

Кто может прийти в «МЮ»?

Пока неизвестно, каких специалистов руководство клуба рассматривает на случай увольнения тен Хага. В прошлом сезоне в СМИ мелькали кандидатуры Рубена Аморима из «Спортинга», Зинедина Зидана и Гарета Саутгейта. Ближайший матч подопечные тен Хага проведут 29 сентября против «Тоттенхэма». У тренера еще есть время, чтобы исправить положение, но ситуация близка к критической.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
Результаты / календарь
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38 тур
28.09 14:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
28.09 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
28.09 17:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
28.09 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
 - : -
28.09 19:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
29.09 16:00
Ипсвич – Астон Вилла
 - : -
29.09 18:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
30.09 22:00
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 3 1 0
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