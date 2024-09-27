Дни тен Хага в «МЮ» сочтены? Руководство клуба ищет ему замену

Ужасное начало сезона.

Предстоящие матчи с «Тоттенхэмом», «Порту» и «Астон Виллой» станут определяющими для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Если его команда не добьется положительных результатов, то 54-летний специалист будет отправлен в отставку, сообщает Daily Mail.

Неудачный старт сезона

«МЮ» набрал лишь семь очков после пяти туров АПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице. В чемпионате команда тен Хага одержала всего две победы — над «Фулхэмом» (1:0) и «Саутгемптоном» (0:3). Также в Кубке английской лиги был повержен «Барнсли» (7:0), выступающий в третьем по силе дивизионе. В среду, 25 сентября, манкунианцы не смогли обыграть «Твенте» (1:1) в Лиге Европы.

«Мы не проиграли, но это похоже на поражение», — сказал полузащитник Кристиан Эриксен журналистам после матча.

Кристиан Эриксен. Фото Reuters

Увольнение тен Хага — вопрос времени?

По данным TEAMtalk, смена тренера в «Манчестер Юнайтед» неизбежна. Руководство клуба уже активно ищет замену голландцу, которого могли убрать еще минувшим летом. Тен Хага оставили в команде после победы в Кубке Англии в прошлом сезоне, несмотря на то что он провел одну из худших кампаний АПЛ в истории клуба.

Но проблема была не только в итоговом восьмом месте. «Красные дьяволы» катастрофически отставали от своих главных конкурентов по количеству голов — в 38 встречах было забито 57 мячей. Для сравнения, у «Манчестер Сити» и «Арсенала» — более 90, а у «Ливерпуля» и «Ньюкасла» — около 80.

Помимо этого, в коллективе было множество конфликтов. Например, громкие истории с отстранениями Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо. В какой-то момент показалось, что тен Хаг перестал контролировать раздевалку.

Кто может прийти в «МЮ»?

Пока неизвестно, каких специалистов руководство клуба рассматривает на случай увольнения тен Хага. В прошлом сезоне в СМИ мелькали кандидатуры Рубена Аморима из «Спортинга», Зинедина Зидана и Гарета Саутгейта. Ближайший матч подопечные тен Хага проведут 29 сентября против «Тоттенхэма». У тренера еще есть время, чтобы исправить положение, но ситуация близка к критической.