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Сегодня, 01:45

Холанн замахнулся на рекорд Ширера, «Реал» не отпускает «Барсу» в отрыв, «Юве» выдал огненный матч после скандала

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Эрлинг Холанн.
Фото AFP
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: круче, чем ван Нистелрой

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
22 янв, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:0
Вулверхэмптон Уондерерс

После нетипичной для себя «засухи» Эрлинг Холанн провел великолепную неделю. В четверг стал автором одного из переломных мячей, обеспечивших камбэк в противостоянии с «Тоттенхэмом». А в воскресенье превратился в кошмар для «Вулверхэмптона», который не только не мог ничего поделать с норвежцем, но и подготовил для него подарки. Речь о грубой ошибке голкипера гостей Жозе Са, выбившего мяч на ногу Махрезу, после чего тот вывел Холанна на пустой угол.

Так был оформлен уже четвертый хет-трик Эрлинга в АПЛ — и пал очередной рекорд турнира. Раньше быстрее всех — за 65 матчей — до данной отметки добрался Руд ван Нистелрой. Холанну хватило 19 игр, и если он не сбавит темп, к прощанию с историческим достижением стоит приготовиться Алану Ширеру. Его легендарный форвард оформил в сезоне-1995/96, выдав в рамках одного чемпионата пять хет-триков.

Ну а соавтором свежего достижения Холанна следует назвать не только Махреза, но и Де Брейне. Бельгиец с учетом всех турниров отдал в этом сезоне уже 16 результативных передач (7 из них — норвежцу). Это лучший результат в лигах топ-5.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Победный гол Нкетии. «Арсенал» рвется к мечте: перестрелял «МЮ» и утвердился на первом месте АПЛ

Испания: Бензема сравнялся с Раулем

Испания. Лига 1. 18-й тур
22 янв, 16:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
1:0
Жирона

«Вильярреал» завершал ту часть тура, где играли многочисленные претенденты на место в зоне Лиги чемпионов, и добился своего в самой концовке. Хотя вроде бы обязан был дожимать «Жирону» раньше, ведь «подводники» с 78-й минуты получили численное преимущество благодаря удалению Буэно.

Больше того, в начале компенсированного времени случилось невероятное: Жерар Морено не реализовал пенальти, проиграв дуэль выдавшему феноменальную игру Гассаниге. Только это была не развязка, и хозяева успели заработать второй 11-метровый, который уже безупречно исполнил Дани Парехо. Уникальная по сюжету драма завершилась, когда на секундомере были цифры 100:01. Благодаря этой победе команда Кике Сетьена по набранным очкам идет вровень с «Атлетико».

Испания. Лига 1. 18-й тур
22 янв, 20:30. Camp Nou (Барселона)
Барселона
1:0
Хетафе

Самый очевидный итог матча на «Камп Ноу» — 44 очка, набранных «Барселоной» после 17 туров. Вероятно, это тот самый чемпионский график, потому что такой результат — лучший с сезона-2017/18, когда сине-гранатовые завоевали предпоследний на данный момент титул. А победу над «Хетафе», как и в суперкубковом класико, обеспечил Педри, впервые в профессиональной карьере отличившийся в двух матчах подряд. В данном случае это было сверхважно, учитывая отсутствие Левандовски. Поляк закончил отбывать трехматчевую дисквалификацию и в следующем туре должен вернуться на поле в ла лиге.

Испания. Лига 1. 18-й тур
22 янв, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
0:2
Реал

«Реал», впрочем, расслабиться своему вечному сопернику не дает, и справился с локальным кризисом. Мадрид не показывает чего-то сверхъестественного и даже не доминирует большую часть игры, но все же знают: для побед команде Карло Анчелотти этого и не нужно. Так было в среду в Кубке Испании с «Вильярреалом», где чемпионы перевернули матч, уступая к перерыву в два мяча.

«Атлетик» подобного не добился, но был активнее и интереснее большую часть первого тайма. А потом включилась магия, и Бензема, подстроившись под отскок, эффектно отправил в сетку свой 228-й мяч в ла лиге. Это повторение достижения другой мадридской легенды — Рауля. Больше, естественно, только у Криштиану Роналду (311). В концовке же безуспешно штурмовавших ворота Куртуа хозяев добил Кроос, вместе с Модричем проведший на поле считанные минуты и сохранивший силы на кубковый четвертьфинал с «Атлетико».

Италия: Дибала тащит «Рому» в Лигу чемпионов

Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 20:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
0:2
Рома

Начавшая героическую операцию спасения от вылета и не проигрывавшая на протяжении пяти туров «Специя» не смогла остановить Дибалу. Аргентинец делает разницу, и как только он залечил травмы, кривая результатов «Ромы» пошла вверх. С начала сезона он провел 13 неполных матчей и заработал 10 результативных баллов. 7 раз забил сам и трижды ассистировал партнерам.

В воскресной игре Дибала снова обеспечил результат, организовав два гола на стыке таймов. В первом он вполне мог забивать сам, но сыграл тоньше, покатив мяч набегавшему на пустые ворота Эль-Шаарави. Во втором — перехватил авантюрную передачу в центре и бросил в прорыв эффектно разобравшегося с последним защитником Абрахама. И вот уже «Рома» в топ-4, чего, конечно, не случилось бы без скандала с «Ювентусом».

Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:3
Аталанта

Трудно представить состояние команды и тренерского штаба после снятия с «Ювентуса» 15 очков. Команду отбросило на 10-е место, и все труды Массимилиано Аллегри потеряли смысл. Хотя сам тренер старался найти правильные слова.

«Завтра будет важный матч. Особенный после того, что произошло вчера, — рассуждал Аллегри. — Нам нужно еще больше сплотиться и продолжать работать. Мы, персонал и игроки просто должны думать об игре. Ничего не поменяется в связи со штрафом: нам по-прежнему необходимо набирать очки».

Но события вокруг «Юве» все-таки отразились на игроках, и против набравшей ход «Аталанты» «бьянконери» быстро оказались в роли отыгрывающихся. И все из-за десятого в сезоне гола Лукмана, который опровергает правило, согласно которому всех новичков Джан Пьеро Гасперини вводит в состав постепенно. Англичанин демонстрирует скорострельность, которой в первый сезон за бергамасков не видели с 50-х годов прошлого века.

Только этот «Ювентус» сложно нокаутировать. Разгром в Неаполе — отдельная история, а в данном случае «Аталанта» к перерыву уже проигрывала. Начало перелому положил слаломный проход Локателли, который привел к пенальти. Продолжение последовало в виде изящного паса Ди Марии пяткой и подачи Фаджоли на Милика. Впору было рассуждать о пойманном кураже, однако в этой игре эйфория передавалась, словно эстафетная палочка.

И Лукман вдохновение точно не потерял, а лишь взял паузу. Стоило начаться второму тайму, и самый яркий игрок гостей уже выдал шикарный голевой пас Меле. После чего забил сам, пробив головой с подачи во второй раз ассистировавшего ему Бога. Но разве в такой игре все могло так рано закончится? Естественно, нет, и Ди Мария с его пяткой снова оказались в центре внимания. Когда все ждали удара со штрафного, Анхель перехитрил соперника на пару с попавшим в нижний угол Данилу. Безумный матч — и безумный результат, скорее, в пользу «Юве», который показал, что скорее жив, чем мертв.

Германия: Аллер вернулся в матче-триллере

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
22 янв, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:3
Аугсбург

Накануне «Боруссия» одержала победу за пределами поля, все-таки подписав новый контракт со своим вундеркиндом Мукоко. А когда дело дошло до игры с «Аугсбургом», трибуны «Сигнал Идуна Парк» стали свидетелями форменного безумия. Причем голевая перестрелка обошлась без участия юного форварда — его по ходу второго тайма сменил Аллер, который закончил курс лечения онкологического заболевания. Играл ивуариец в специальных бутсах с надписью «**** (к черту — Прим. «СЭ») рак».

По эмоциям это было даже круче невероятного по сценарию матча, в котором балансирующий рядом с зоной вылета «Аугсбург» устроил догонялки со «шмелями». На три дортмундский гола гости отвечали практически мгновенно, а украшением вечера стал трехминутный отрезок, по ходу которого Чолина в третий раз восстановил равновесие на 34-й секунде пребывания на поле. Но так же мгновенно джокер хозяев Рейна принес «Боруссии» победу. Которой могло и не быть, если бы незадолго до финального свистка выходивший один на один Демирович корявым ударом не запустил мяч выше ворот.

Статистика дня
3-м после Фредди Юнгберга и Тьерри Анри игроком «Арсенала», забившим «МЮ» в трех матчах подряд, стал полузащитник Сака.
6 домашних матчей составляет домашняя безголевая серия «Сампдории». Это худший результат генуэзцев в чемпионате Италии с 1976 года.
8 мячей в двух матчах подряд «Ювентус» не пропускал в серии А с 1988 года.
8 раз подряд «Аякс» не проигрывает, пропуская первым в матчах с «Фейеноордом» (+4=4).
41 гол забит в 17-м туре чемпионата Германии. Это самая высокая результативность игрового дня после заключительного тура сезона-2001/02, когда мяч побывал в воротах 44 раза.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Аталанта
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
ФК Ювентус
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Арсенал» рвется к мечте: перестрелял «МЮ» и утвердился на первом месте АПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
4
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
10
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
16
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
17
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
18
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
19
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
20
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 0 : 0
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 3 : 0
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 3 : 2
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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