«Сити» — мрак: 0:4 и пять (!) поражений подряд. И это после продления контракта Гвардиолы
«Манчестер Сити» и Гвардиола в историческом кризисе» — писали во всем мире пару недель назад. Тогда «горожане» уступили «Брайтону» на выезде 1:2, что стало для них четвертым поражением подряд. Ни «Сити» при Гвардиоле, ни сам испанец до этой осени не знали таких затяжных серий. Что же, после матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» самое время писать, что у главной команды Англии все еще хуже, чем было раньше. «Манчестер Сити» проиграл «шпорам» в АПЛ дома со счетом 0:4. Серия поражений достигла пяти матчей.
Все намекало на победу
Вообще, от команды Гвардиолы в этом матче ждали многого. Во-первых, «Сити» при испанце обычно не затягивал кризисы дольше, чем на четыре матча — то есть даже по такой примитивной логике «горожане» должны были выбраться. Раньше же выбирались?
Во-вторых, многого ждали потому, что хороших знаков накануне встречи хватало. Например, «Сити» играл дома — остальные четыре проигранные встречи были на выезде, а где побеждать, как не в родных стенах?
Да и сами футболисты не грустили и, кажется, были готовы вернуться в чемпионскую гонку. Эрлинг Холанн обещал особенно настроиться на матч с «Тоттенхэмом»: «Да, мы проиграли четыре матча подряд. Это ненормально для такого клуба. Это причиняет боль, это очевидно. И в субботу мы как никогда мотивированы выйти на поле, выиграть матч и снова начать победную серию», — заявил норвежец на неделе.
Плюс в команду вернулся талисман — обладатель «Золотого мяча» Родри. Конечно, он еще лечит колено и будет делать это еще долго — но испанец приехал на базу впервые после исторической церемонии и поддержал партнеров. И, разумеется, показал им награду — а еще поблагодарил всех за помощь: «Я очень по вам соскучился, следил за матчами. Вы моя семья. Этот «Золотой мяч» для клуба и для вас», — сказал Родри одноклубникам.
Более того, полузащитник появился и на «Этихаде» — тоже впервые с получения «Золотого мяча». И продемонстрировал болельщикам главный индивидуальный трофей в футболе — мягко говоря, нечастое зрелище в здешних краях.
Ну и «по мелочи» — в состав «Манчестера» вернулся ряд топовых футболистов (Аканджи, Стоунс, Грилиш), Холанн хорошо провел международную паузу (4 гола), Гвардиола продлил контракт...
Все указывало на победу «Сити» — настрой, домашний матч, прошлый опыт, возвращение Родри и «Золотой мяч» на «Этихаде»... Но футбол — это не ритуалы. Поэтому «горожан» разбомбили у них же дома.
«Тоттенхэм» не пожалел
Вся лирика разбилась о действительность. «Сити» старался (как и в прошлых матчах) и со старта забрал инициативу — в этом плане ничего нового не случилось. Но и результат не поменялся — «Тоттенхэм» перетерпел стартовый натиск и на 13-й минуте открыл счет усилиями Мэддисона.
На 20-й минуте «Тоттенхэм» удвоил преимущество — опять отличился Мэддисон. Статистики быстро обнаружили, что так быстро два мяча на «Этихаде» «Сити» не пропускал 14 лет — тут вся глубина падения стала еще яснее. Когда каждый матч бьешь антирекорд — вероятно, ты в беде. Но кто этого не знал?
Дальше «Сити» атаковал, «Тоттенхэм» держался, и совершенно ничего не менялось. «Горожанам» не везло в прошлых четырех матчах, не повезло и сейчас. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу гостей.
Что изменилось во втором тайме? Глобально — ничего. «Сити» испытал абсолютное невезение, попадая куда угодно, кроме сетки. Нет, атаковали подопечные Гвардиолы неплохо (а по статистике — вообще отлично), но вот в завершении не хватало хладнокровия. Наглядный итог встречи — 23:9 по ударам (в пользу «Сити») и 5:7 по ударам в створ (в пользу «шпор»).
А вот у «Тоттенхэма» не было вообще никаких проблем с реализацией. На 52-й минуте Порро вогнал третий мяч в ворота «горожан», а уже в добавленное время Джонсон добил команду Пепа.
Победа «Тоттенхэма» 4:0 — это сильно. Учитывая, что в предыдущих четырех матчах «горожане» хотя бы забивали, сухое домашнее поражение это не просто продолжение кризиса, а еще большая деградация. Казалось, «Манчестер Сити» должен победить, а по факту провалился еще ниже. И что делать со всем этим, понять трудно.
Отставание от идущего первым «Ливерпуля» — 5 очков, а ведь у «красных» еще матч в запасе... Следующий матч «Сити» — как раз в гостях у лидера АПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
3
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
4
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
5
|Брайтон
|12
|6
|4
|2
|21-16
|22
|
6
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
7
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
8
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
9
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
10
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
12
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
19
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|3 : 0
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|0 : 0
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 4
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|0 : 4
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|- : -
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|10
|1
|2