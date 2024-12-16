Гвардиола никогда не был таким потерянным. Аморим — его полная противоположность
Перед манчестерским дерби невозможно было хоть что-то прогнозировать. А как иначе во встрече двух самых непредсказуемых команд АПЛ? «Юнайтед» такой уже не первый год — независимо от соперника вообще не угадаешь, что произойдет в матче с его участием. «Сити» же переживает не виданный Гвардиолой ранее кризис. Трясет настолько сильно, что непонятно, это турбулентность или полноценное крушение.
Хотя произошедшее на «Этихаде» и без вышеназванных вводных не предвидеть. Генетическая память «МЮ», видимо, наделила команду чем-то из мая 1999 года и того финала Лиги чемпионов. Гости победили 2:1, проигрывая за две минуты до конца основного времени. Оба гола — из ниоткуда. Буквально.
Сначала Матеуш Нунеш вывел один на один Амада Диалло, догнал его и срубил на пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш. А потом, несколько десятков секунд спустя, Лисандро Мартинес со своей половины поля исполнил неожиданный заброс за спины защитникам «Сити» — к воротам Эдерсона вывалился все тот же ивуариец и филигранно отправил мяч в сетку. Серьезно, на пустейшем месте образовались два пропущенных.
Во многом поэтому именно это поражение может окончательно сломать Пепа. Ну вот же, выигранный по сути матч, надо спокойно докатать несколько минут и получить столь важный эмоциональный заряд на конец года. Вместо этого — очередная порция дизморали.
Гвардиола ведь грамотно начал, его игроки прекрасно провели первый тайм. Агрессия и нацеленность на финальную треть вылились в несколько довольно опасных моментов, среди которых оказался и гол Йошко Гвардиола. Оппонента тоже нейтрализовывали успешно — ноль ударов в створ и 0.12 xG у «МЮ» до перерыва.
И тут пара глупостей на финише, перечеркнувшая все. Похожее случилось несколько недель назад в пятом туре Лиги чемпионов против «Фейеноорда», когда отпустили победу с 0:3, но там неудачная серия еще не была такой длинной (сейчас одна победа за 11 матчей), да и в целом игра выглядела ровнее на всей дистанции. К тому же принципиальность битвы с соседом ни в какое сравнение не идет. Ни с чем.
Явно психологически нестабильный Пеп, кажется, близок к нервному срыву. Он уже выходил к журналистам с расцарапанными лицом и головой, запирался в офисе без связи, давал интервью с по-плохому сумасшедшими глазами. Такая осечка в таком принципиальном матче на таком отрезке сезона при таких обстоятельствах вполне тянет на окончательный и не подлежащий обжалованию приговор ментальному равновесию испанца.
Тренер недавно сказал следующее: «У меня проблемы с кожей. Я вынужден принимать антигистаминные препараты. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я часто ошибаюсь, это заставляет меня переживать. Иногда я теряю рассудок. Я плохо сплю, у меня проблемы с перевариванием пищи. Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Тот, кто выиграл титул премьер-лиги, и я не иду против своего душевного состояния. Если оно отвратительно, то оно отвратительно. Но я знаю, что это пройдет. То же самое происходит, когда я испытываю радость. Я знаю, что это не навсегда». В последнее время нервничает и переживает Гвардиола совсем не иногда. В общем, тревожно за него.
Вся эта гвардиоловская хтонь лишь ярче подсвечивает плюсы Аморима. Вот уж кто точно знает, что делает. Безусловно, пока Рубену очень тяжело. Очень-очень тяжело. Но он понимал, куда идет, и открыто делится всеми мыслями с публикой. Португалец стал вторым тренером в истории «Юнайтед», который выиграл дебютное дерби. А первым был, кто бы сомневался, сэр Алекс. Аналогии с ферги-тайм в интернете уже проведены, символизма действительно хватает.
Новый главный терпеливо заливает фундамент будущего элитного коттеджа. Того самого, который с тремя защитниками, крутым нападающим и, главное, обилием побед. Несмотря на не слишком реалистичные слухи о сомнениях Аморима насчет решения прийти в «МЮ», выглядит специалист вполне осознанным профессионалом. Да, с переживаниями. Да, с огорчениями. Но стойким и уверенным в себе. А на его фоне Гвардиола словно постарел — Хосеп никогда не выглядел таким потерянным.
Слушайте, классный исторический сюжет получается! Во-первых, антагонизм управляющих главными командами по-футбольному великого города. Во-вторых, новый Моуринью или Клопп для Пепа — Аморим дважды за полтора месяца вышел победителем из очных встреч. Индустрии нужен сильный «Манчестер Юнайтед». Может, попали, наконец, с назначением?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|16
|8
|3
|5
|28-23
|27
|
6
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
7
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|
10
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32-30
|23
|
12
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
|14.12
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|0 : 0
|14.12
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|2 : 2
|14.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лестер
|4 : 0
|14.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ипсвич
|1 : 2
|14.12
|20:30
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 3
|15.12
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|1 : 2
|15.12
|22:00
|
Челси – Брентфорд
|2 : 1
|15.12
|22:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|0 : 5
|16.12
|23:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4