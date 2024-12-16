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Гвардиола никогда не был таким потерянным. Аморим — его полная противоположность

«Манчестер Сити» потерпел 8-е поражение в 11 последних матчах
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола после матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (1:2). 15 декабря. Манчестер.
Фото AFP
Пеп страдает ментально и физически.

Перед манчестерским дерби невозможно было хоть что-то прогнозировать. А как иначе во встрече двух самых непредсказуемых команд АПЛ? «Юнайтед» такой уже не первый год — независимо от соперника вообще не угадаешь, что произойдет в матче с его участием. «Сити» же переживает не виданный Гвардиолой ранее кризис. Трясет настолько сильно, что непонятно, это турбулентность или полноценное крушение.

Хотя произошедшее на «Этихаде» и без вышеназванных вводных не предвидеть. Генетическая память «МЮ», видимо, наделила команду чем-то из мая 1999 года и того финала Лиги чемпионов. Гости победили 2:1, проигрывая за две минуты до конца основного времени. Оба гола — из ниоткуда. Буквально.

Полузащитник &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Бруну Фернандеш сравнял счет в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Сити&raquo; на&nbsp;88-й минуте. «МЮ» вырвал победу в дерби за две минуты! «Сити» вылетел из топ-4, Гвардиола — в шоке

Сначала Матеуш Нунеш вывел один на один Амада Диалло, догнал его и срубил на пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш. А потом, несколько десятков секунд спустя, Лисандро Мартинес со своей половины поля исполнил неожиданный заброс за спины защитникам «Сити» — к воротам Эдерсона вывалился все тот же ивуариец и филигранно отправил мяч в сетку. Серьезно, на пустейшем месте образовались два пропущенных.

Во многом поэтому именно это поражение может окончательно сломать Пепа. Ну вот же, выигранный по сути матч, надо спокойно докатать несколько минут и получить столь важный эмоциональный заряд на конец года. Вместо этого — очередная порция дизморали.

Гвардиола ведь грамотно начал, его игроки прекрасно провели первый тайм. Агрессия и нацеленность на финальную треть вылились в несколько довольно опасных моментов, среди которых оказался и гол Йошко Гвардиола. Оппонента тоже нейтрализовывали успешно — ноль ударов в створ и 0.12 xG у «МЮ» до перерыва.

Футболист «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол забивает гол в ворота «МЮ»
Йошко Гвардиол забивает гол в ворота «МЮ».
Фото AFP

И тут пара глупостей на финише, перечеркнувшая все. Похожее случилось несколько недель назад в пятом туре Лиги чемпионов против «Фейеноорда», когда отпустили победу с 0:3, но там неудачная серия еще не была такой длинной (сейчас одна победа за 11 матчей), да и в целом игра выглядела ровнее на всей дистанции. К тому же принципиальность битвы с соседом ни в какое сравнение не идет. Ни с чем.

Явно психологически нестабильный Пеп, кажется, близок к нервному срыву. Он уже выходил к журналистам с расцарапанными лицом и головой, запирался в офисе без связи, давал интервью с по-плохому сумасшедшими глазами. Такая осечка в таком принципиальном матче на таком отрезке сезона при таких обстоятельствах вполне тянет на окончательный и не подлежащий обжалованию приговор ментальному равновесию испанца.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола. У Гвардиолы появились проблемы со здоровьем. Кризис «Ман Сити» сводит Пепа с ума

Тренер недавно сказал следующее: «У меня проблемы с кожей. Я вынужден принимать антигистаминные препараты. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я часто ошибаюсь, это заставляет меня переживать. Иногда я теряю рассудок. Я плохо сплю, у меня проблемы с перевариванием пищи. Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Тот, кто выиграл титул премьер-лиги, и я не иду против своего душевного состояния. Если оно отвратительно, то оно отвратительно. Но я знаю, что это пройдет. То же самое происходит, когда я испытываю радость. Я знаю, что это не навсегда». В последнее время нервничает и переживает Гвардиола совсем не иногда. В общем, тревожно за него.

Вся эта гвардиоловская хтонь лишь ярче подсвечивает плюсы Аморима. Вот уж кто точно знает, что делает. Безусловно, пока Рубену очень тяжело. Очень-очень тяжело. Но он понимал, куда идет, и открыто делится всеми мыслями с публикой. Португалец стал вторым тренером в истории «Юнайтед», который выиграл дебютное дерби. А первым был, кто бы сомневался, сэр Алекс. Аналогии с ферги-тайм в интернете уже проведены, символизма действительно хватает.

Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола в матче «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (1:2). 15 декабря. Манчестер
Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола.
Фото AFP

Новый главный терпеливо заливает фундамент будущего элитного коттеджа. Того самого, который с тремя защитниками, крутым нападающим и, главное, обилием побед. Несмотря на не слишком реалистичные слухи о сомнениях Аморима насчет решения прийти в «МЮ», выглядит специалист вполне осознанным профессионалом. Да, с переживаниями. Да, с огорчениями. Но стойким и уверенным в себе. А на его фоне Гвардиола словно постарел — Хосеп никогда не выглядел таким потерянным.

Слушайте, классный исторический сюжет получается! Во-первых, антагонизм управляющих главными командами по-футбольному великого города. Во-вторых, новый Моуринью или Клопп для Пепа — Аморим дважды за полтора месяца вышел победителем из очных встреч. Индустрии нужен сильный «Манчестер Юнайтед». Может, попали, наконец, с назначением?

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
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14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
14.12 18:00
Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 1
15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 3
15.12 19:30
Ман. Сити – МЮ
 1 : 2
15.12 22:00
Челси – Брентфорд
 2 : 1
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 0 : 5
16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
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Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
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Эшли Янг

Эвертон

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