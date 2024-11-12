«Манчестер Сити» валится как карточный домик. В чем дело и сможет ли Гвардиола все исправить?
«Манчестер Сити» уступил в четырех матчах подряд. Проиграны встречи с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги (1:2), с «Борнмутом» и «Брайтоном» в АПЛ (тоже по 1:2) и против «Спортинга» в Лиге чемпионов — разгром 1:4 с хет-триком Виктора Дьекереша. «СЭ» разбирается в причинах кризиса команды Хосепа Гвардиолы, у которого подобный спад случился впервые в карьере.
«Манчестер Сити» пресытился успехами и одновременно чересчур поверил в свои силы — такой вывод можно сделать по истечении 11 туров сезона-2024/25. Как известно, в английской премьер-лиге даже легендарный сэр Алекс Фергюсон не побеждал более трех сезонов подряд — а Гвардиола в минувшем мае установил новый уникальный рекорд: четыре золота кряду. К началу новой кампании главный хищник АПЛ подошел, все еще греясь в этих золотых лучах, — и проморгал появление в саванне Арне Слота. Прямо сейчас сменщик Юргена Клоппа опережает Пепа на пять очков, а Микеля Артету и его «Арсенал» (как и «Челси», «Ноттингем Форест» и «Брайтон») — на девять.
При этом многие из своих чемпионств при Гвардиоле «Манчестер Сити» брал на тоненького, идя с главным конкурентом каблучок к каблучку: 98 очков у «горожан» против 97 (!) у «Ливерпуля» в 2019-м, 93 против 92 с тем же «Ливерпулем» в 2022-м. И, наконец, в прошлом сезоне «Арсенал» Артеты набрал 89 баллов, но Пеп преуспел и здесь, накопив к финишу на два очка больше. Из телевизора в очередной раз улыбнулся самый известный болельщик «МС» Ноэл Галлахер.
Таким образом, в «Манчестер Сити» за прошедшие годы накрепко прикипели к мысли «Что бы ни происходило, нам все сойдет с рук». Уверенность в своих силах сменилась самоуверенностью и высокомерием, что моментально сказалось на результатах. В частности, заметное пренебрежение к оппонентам исходит от главной звезды «Сити» Эрлинга Холанна. В концовке игры с «Арсеналом» (2:2) норвежец исподтишка бросил мяч в голову Габриэлу Магальяэсу, а после финального свистка — цитируя Кендрика Ламара и нарушая всяческую субординацию — посоветовал Микелю Артете «быть поскромнее».
В последнем матче перед международной паузой, пока «Сити» получал нагоняй от «Брайтона», Холанн то истошно вопил от злобы, то окончательно срывался и шел врукопашную. Защитника «чаек» Яна Поля ван Хекке норвежец буквально оттаскал по газону, вцепившись ему в футболку. Поведение Эрлинга — олицетворение ментального состояния всей манчестерской команды. Здесь настолько привыкли к победам и к социальным поглаживаниям от журналистов, что любое отклонение от привычного сценария ведет к истерикам и надрывам, как у Достоевского.
Вторая из очевидных причин отката «Манчестер Сити» к догвардиоловским стандартам — неизбежное старение команды. Илкаю Гюндогану и Кайлу Уокеру уже исполнилось по 34 года, Кевину Де Брейне стукнуло 33, Бернарду Силве — 30. Все они либо прошли свой пик, либо близки к футбольному закату. Сильнее других возраст ударил по Уокеру: если раньше он благодаря природному атлетизму «сжирал» любых оппонентов, то теперь сам стал пищей для более молодых вингеров. И Антуан Семеньо из «Борнмута», и Каору Митома из «Брайтона» разделывались с Уокером на раз-два — увы, но годы в футболе необратимо берут свое.
Наконец, нельзя забывать и о травмах — особенно о «крестах» Родри, которые он порвал в матче с «Арсеналом». «Ман Сити» с испанцем в составе и без — команды разного уровня: одна может крушить соперников без осечек, другая неизбежно буксует. Родри — краеугольный камень, фундамент, на котором зиждется архитектурное творение Гвардиолы; в его отсутствие команде куда тяжелее подчинять события на поле своему плану. Об этом знает и сам испанец — вот что он говорит о своей роли: «Я на поле для того, чтобы задать нашей атаке динамику, ритм. Исключить хаос, прочитать игру».
Характерная статистика: за весь прошлый сезон «Манчестер Сити» (исключая серии пенальти с «Реалом» и с «Арсеналом» в Суперкубке) проиграл во всех турнирах лишь пять матчей. В четырех из них в составе не было Родри. Неудивительно, что после его травмы команда столкнулась с проблемами — «Золотые мячи» все же не вручают просто так, что бы там ни пели птички в Мадриде.
Впрочем, несмотря на все сложности, Гвардиола остается Гвардиолой: даже при нынешних результатах «горожане» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов, а 1-го декабря командам играть очную встречу. Случится победа над Слотом — и Пеп снова почувствует запах крови. А как забирать титул после кризисной осени, на «Этихаде» знают лучше, чем на любом другом британском стадионе.
Борис Елкин
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Челси
|11
|5
|4
|2
|21-13
|19
|
4
|Арсенал
|11
|5
|4
|2
|18-12
|19
|
5
|Нот. Форест
|11
|5
|4
|2
|15-10
|19
|
6
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
9
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
10
|Тоттенхэм
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
12
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
13
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|11
|2
|4
|5
|14-21
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
18
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
19
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|- : -
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|- : -
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|10
|1
|2