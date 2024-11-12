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Сегодня, 15:30

«Манчестер Сити» валится как карточный домик. В чем дело и сможет ли Гвардиола все исправить?

«Манчестер Сити» проиграл четыре матча подряд
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
У чемпиона четыре поражения подряд.

«Манчестер Сити» уступил в четырех матчах подряд. Проиграны встречи с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги (1:2), с «Борнмутом» и «Брайтоном» в АПЛ (тоже по 1:2) и против «Спортинга» в Лиге чемпионов — разгром 1:4 с хет-триком Виктора Дьекереша. «СЭ» разбирается в причинах кризиса команды Хосепа Гвардиолы, у которого подобный спад случился впервые в карьере.

«Манчестер Сити» пресытился успехами и одновременно чересчур поверил в свои силы — такой вывод можно сделать по истечении 11 туров сезона-2024/25. Как известно, в английской премьер-лиге даже легендарный сэр Алекс Фергюсон не побеждал более трех сезонов подряд — а Гвардиола в минувшем мае установил новый уникальный рекорд: четыре золота кряду. К началу новой кампании главный хищник АПЛ подошел, все еще греясь в этих золотых лучах, — и проморгал появление в саванне Арне Слота. Прямо сейчас сменщик Юргена Клоппа опережает Пепа на пять очков, а Микеля Артету и его «Арсенал» (как и «Челси», «Ноттингем Форест» и «Брайтон») — на девять.

Хосеп Гвардиола. Гвардиола — в историческом кризисе. «Сити» впервые при нем проиграл четыре матча подряд

При этом многие из своих чемпионств при Гвардиоле «Манчестер Сити» брал на тоненького, идя с главным конкурентом каблучок к каблучку: 98 очков у «горожан» против 97 (!) у «Ливерпуля» в 2019-м, 93 против 92 с тем же «Ливерпулем» в 2022-м. И, наконец, в прошлом сезоне «Арсенал» Артеты набрал 89 баллов, но Пеп преуспел и здесь, накопив к финишу на два очка больше. Из телевизора в очередной раз улыбнулся самый известный болельщик «МС» Ноэл Галлахер.

Таким образом, в «Манчестер Сити» за прошедшие годы накрепко прикипели к мысли «Что бы ни происходило, нам все сойдет с рук». Уверенность в своих силах сменилась самоуверенностью и высокомерием, что моментально сказалось на результатах. В частности, заметное пренебрежение к оппонентам исходит от главной звезды «Сити» Эрлинга Холанна. В концовке игры с «Арсеналом» (2:2) норвежец исподтишка бросил мяч в голову Габриэлу Магальяэсу, а после финального свистка — цитируя Кендрика Ламара и нарушая всяческую субординацию — посоветовал Микелю Артете «быть поскромнее».

В последнем матче перед международной паузой, пока «Сити» получал нагоняй от «Брайтона», Холанн то истошно вопил от злобы, то окончательно срывался и шел врукопашную. Защитника «чаек» Яна Поля ван Хекке норвежец буквально оттаскал по газону, вцепившись ему в футболку. Поведение Эрлинга — олицетворение ментального состояния всей манчестерской команды. Здесь настолько привыкли к победам и к социальным поглаживаниям от журналистов, что любое отклонение от привычного сценария ведет к истерикам и надрывам, как у Достоевского.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Вторая из очевидных причин отката «Манчестер Сити» к догвардиоловским стандартам — неизбежное старение команды. Илкаю Гюндогану и Кайлу Уокеру уже исполнилось по 34 года, Кевину Де Брейне стукнуло 33, Бернарду Силве — 30. Все они либо прошли свой пик, либо близки к футбольному закату. Сильнее других возраст ударил по Уокеру: если раньше он благодаря природному атлетизму «сжирал» любых оппонентов, то теперь сам стал пищей для более молодых вингеров. И Антуан Семеньо из «Борнмута», и Каору Митома из «Брайтона» разделывались с Уокером на раз-два — увы, но годы в футболе необратимо берут свое.

Наконец, нельзя забывать и о травмах — особенно о «крестах» Родри, которые он порвал в матче с «Арсеналом». «Ман Сити» с испанцем в составе и без — команды разного уровня: одна может крушить соперников без осечек, другая неизбежно буксует. Родри — краеугольный камень, фундамент, на котором зиждется архитектурное творение Гвардиолы; в его отсутствие команде куда тяжелее подчинять события на поле своему плану. Об этом знает и сам испанец — вот что он говорит о своей роли: «Я на поле для того, чтобы задать нашей атаке динамику, ритм. Исключить хаос, прочитать игру».

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Характерная статистика: за весь прошлый сезон «Манчестер Сити» (исключая серии пенальти с «Реалом» и с «Арсеналом» в Суперкубке) проиграл во всех турнирах лишь пять матчей. В четырех из них в составе не было Родри. Неудивительно, что после его травмы команда столкнулась с проблемами — «Золотые мячи» все же не вручают просто так, что бы там ни пели птички в Мадриде.

Впрочем, несмотря на все сложности, Гвардиола остается Гвардиолой: даже при нынешних результатах «горожане» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов, а 1-го декабря командам играть очную встречу. Случится победа над Слотом — и Пеп снова почувствует запах крови. А как забирать титул после кризисной осени, на «Этихаде» знают лучше, чем на любом другом британском стадионе.

Борис Елкин

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 10 1 2
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