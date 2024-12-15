«МЮ» вырвал победу в дерби за две минуты! «Сити» вылетел из топ-4, Гвардиола — в шоке
Некоторые английские журналисты не просто так окрестили сегодняшнее дерби кризисным. Обе команды находятся если не в раздрае, то в состоянии, близком к нему. Рубен Аморим после переезда на «Олд Траффорд» пытается заставить «МЮ» действовать по-новому, но игроков судорожно трясет: пока они даже на треть не научились играть по его тактике. А у «Сити» будто исчезла супербомбардирская магия Холанна, да и вообще разрушилась атака. И с количеством побед все очень плохо: коллектив Пепа Гвардиолы выиграл лишь один матч из последних десяти. Именно с такой статистикой испанец подходил к этой игре.
Тренеры в начале ноября встречались в Лиге чемпионов, и тогда «Спортинг» Аморима неожиданно разгромил «горожан» (4:1). Помимо попытки Пепа решить проблемы «Ман Сити», наверняка у него присутствовали и реваншистские настроения перед встречей на «Этихаде».
Составы команд немного удивили. Главный сюрприз — отсутствие Рэшфорда и Гарначо. Причем они даже не попали в заявку. Аморим подтвердил, что это его собственное решение. А у «Сити» в старте появился Нунес и фактически выполнял роль левого защитника.
План Аморима провалился из-за Де Брейне и Гвардиола
В игре с самого начала чувствовался нерв. Ударов и опасных моментов было по минимуму, а вот борьбы и эмоций — хоть отбавляй. Оно и понятно, это принципиальнейшее противостояние.
«Сити» в свойственной для себя манере больше владел мячом и частенько кружил по периметру штрафной площади Онана. Выделялись Фоден и Де Брейне. Англичанин брал игру на себя и не боялся бить по воротам, порой даже из самых неочевидных позиций. Бельгиец же пока далек от своей лучшей формы, но с каждой игрой набирает кондиции. И именно Кевин стал автором голевой передачи. Полузащитник выполнил кросс с левого фланга, и мяч, задев ногу Диалло, добрался до линии вратарской. Гвардиол выпрыгнул выше всех и пробил точно в угол.
Первый тайм остался за «горожанами», но нельзя сказать, что «МЮ» выглядел плохо. План Аморима был четко виден: аккуратная игра, минимальное количество ошибок и разящие контратаки. И до пропущенного мяча он выглядел вполне надежно. Теперь нужно было придумывать что-то новое. К тому же очень не хватало конкретики в атаке: единственный центрфорвард Хейлунн в первые 45 минут запомнился только стычкой с Уокером, после которой оба получили по желтой.
Безумная концовка
После выхода из раздевалки «МЮ» заиграл гораздо бодрее. Аморим не сделал ни одной замены, но команда побежала. И даже нанесла первый удар в створ ворот: Фернандеш сделал зрячую передачу на Диалло, а талантливый 173-сантиметровый ивуариец ухитрился пробить головой прямо под штангу. Эдерсону пришлось вытянуться в струнку, чтобы достать мяч из нижнего угла.
«Сити» также потерял контроль над мячом. К 70-й минуте «красные дьяволы» были впереди по этому показателю — 67 процентов против 33. Перевес никак не удавалось конвертировать хотя бы в один гол, хотя моменты были. Например, у Бруну, который не реализовал выход один на один после прекрасной передачи Хейлунна. Никакого офсайда там не было.
И наверняка хозяева довели бы дело до итоговой победы, если бы не ошибка Нунеса на ровном месте на 87-й минуте. Португалец сначала кошмарно «обрезал», выполнив плохую передачу назад, а затем сфолил на Диалло. Энтони Тэйлор сразу же указал на 11-метровый, который уверенно реализовал Фернандеш. Гвардиола взялся за голову, но в тот момент он даже не представлял, что будет дальше... А материализовался его кошмар: через две минуты неутомимый Диалло выскочил на рандеву с Эдерсоном, обыграл вратаря и покатил в пустые. Все перевернулось с ног на голову по какому-то фантастическому сценарию.
2:1 — «МЮ» вырвал победу у «Сити» в самой концовке. А Аморим не только выиграл свое дебютное манчестерское дерби в роли тренера «Юнайтед» (первый, кому это удалось после сэра Алекса), но и снова переиграл Пепа. Голубая часть Манчестера погрузилась в траур, а на красной стороне празднуют. Гвардиоле сейчас не позавидуешь. В его планы явно не входил вылет из топ-4.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|16
|8
|3
|5
|28-23
|27
|
6
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
7
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|
10
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
11
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
12
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
13
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
|14.12
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|0 : 0
|14.12
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|2 : 2
|14.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лестер
|4 : 0
|14.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ипсвич
|1 : 2
|14.12
|20:30
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 3
|15.12
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|1 : 2
|15.12
|22:00
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|15.12
|22:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|- : -
|16.12
|23:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4