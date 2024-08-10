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«Манчестер Сити» взял реванш у «МЮ» и покончил с суперкубковым комплексом.

«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Игровой эпизод матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
Первый трофей английского сезона у команды Гвардиолы.
Англия. Суперкубок.
10 авг, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
1:1
Манчестер Юнайтед

Всерьез рассуждать о перспективах команд в новом сезоне на основании этой игры столь же неправильно, как и вести разговоры о вторичности Суперкубка. В любом случае это трофей, и Хосепу Гвардиоле вряд ли было приятно проигрывать три подряд таких матча («Лестеру», «Ливерпулю» и «Арсеналу»). Тем более контракт Пепа с «Манчестер Сити» действует до лета следующего года, и если тренер решится круто изменить жизнь, на пока гипотетическое прощание хочется выиграть все, что можно.

Нет сомнений — важен трофей был и для Эрика тен Хага, который очень гордится своими кубковыми успехами в Англии. Только оценивать его работу все равно будут по чемпионату, а там голландцу, как он сам подчеркнул, придется приводить футболистов к общему знаменателю. Тех, кто отдыхал больше остальных из-за турниров сборных. Травмированных во главе с Хейлунном и выбывшим из строя на три месяца новобранцем Йоро. Новичков — начиная от Зиркзе и заканчивая переезжающими из Мюнхена в Манчестер де Лигтом и Мазрауи, которые играли у тен Хага в «Аяксе».

Есть и внутренние резервы. Это и наконец-то помирившийся с тренером после аренды в Дортмунде Санчо, и измученный в прошлом сезоне травмами Маунт, и провалившийся Рэшфорд. Ему, кстати, повышенное внимание уделяет новый член обновленного тренерского штаба Руд ван Нистелрой. Легендарный для «красных дьяволов» форвард ради возвращения в главный клуб своей жизни пошел на понижение статуса, ведь за спиной у голландца довольно успешный опыт работы главным тренером ПСВ (победы в Кубке и Суперкубке Нидерландов).

Ну а на «Уэмбли» в субботу было время вынужденных экспериментов с обеих сторон. У «МЮ» из-за повреждения Шоу на левый фланг обороны из центра сместился Лисандро Мартинес. У «Сити» — в отсутствие догуливающих отпуск финалистов Евро-2024 Уокера, Стоунса, Родри и Фодена, а также собравшегося на выход Альвареса — нестандартных решений тоже хватало. Да, Гвардиола (хоть и говорил об этом) не стал отправлять в оборону Филлипса, зато в центре поля вместе с Ковачичем вышла молодежь в лице О'Райлли и Макэйти.

Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Последнему явно пошла на пользу годичная аренда в «Шеффилд Юнайтед», и показательно, как в отчасти схожих ситуациях действовали он и Бобб. Норвежец (не Холанн!), раскачав финтами двух оппонентов в штрафной, запустил мяч в небеса. Макэйти же сыграл тоньше, и после его обводящего удара на выручку Онана пришла штанга. А на этот взрыв активности «горожан» «Юнайтед» ответил своим — с тем же результатом. Рэшфорд не сумел докрутить мяч в дальний угол, а Диалло в концовке красивой комбинации отдал слишком сильный пас находившемуся напротив ворот Маунту.

По ходу второго тайма, который начался с роскошного, но отмененного из-за офсайда гола Бруну Фернандеша, было любопытно посмотреть на ряд джокеров. Интересно же — раскроется ли в чемпионской команде доигравшийся в «Жироне» до вызова в сборную Бразилии и исполнивший в субботу важную роль в голевой атаке Савио? Сможет ли наконец-то закрепиться в основной обойме «МЮ» прекрасно проявляющий себя в сборной Уругвая и вернувшийся из очередной аренды Пельистри? И будут ли еще шансы у дебютировавшего в основе «дьяволов» Коллайера?

Алехандро Гарначо.
Фото Reuters

Отличились же в итоге привычные герои, которые выступили в необычной для себя роли джокеров. Гарначо для начала создал убойный момент для попавшего в штангу Рэшфорда, после чего взял инициативу на себя и открыл счет. А за минуту до окончания основного времени мастер важных голов Бернарду Силва замкнул подачу Бобба. Вот только в серии пенальти португалец в дуэли с Онана дрогнул. Но наконец-то вернувшийся в ворота Эдерсон не только уравнял шансы, потащив удар Санчо, — он сам образцово пробил с точки.

Роковым же стал промах бившего седьмым ветерана «МЮ» Эванса. Зато Аканджи был точен. Завершив прошлый сезон проигранным на «Уэмбли» финалом Кубка Англии, спустя полтора месяца «Сити» там же покончил с суперкубковыми комплексами и выиграл этот турнир впервые с 2019 года. Это 18-й английский трофей Пепа, и есть шанс к концу года отметить юбилей. И уже там решить — продолжать, уходить в отпуск или посвятить себя работе в сборной. Англия об этом мечтает.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
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6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
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Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
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