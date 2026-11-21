Кризис «Манчестер Сити» продолжается. «Фулхэм» впервые за 15 лет отобрал у него очки

А ведь в следующем туре — «Арсенал».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.

21 ноября, 15:30. Этихад (Манчестер)

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Фулхэмом» в домашнем матче 11-го тура АПЛ — 1:1. Команда Энцо Марески прервала серию из трех поражений, но поводов для радости мало — «горожане» не выигрывают в чемпионате с середины октября.

Холанн опять не забил

Перед матчем «Манчестер Сити» выглядел безоговорочным фаворитом. Однако уже на 16-й минуте хозяева пропустили — счет открыл Родригу Мунис, пробивший мимо Джанлуиджи Доннаруммы.

На 24-й минуте Эрлинг Холанн отправил мяч в ворота после сейва Бернда Лено, но арбитр Томас Брэмэлл зафиксировал фол на голкипере. Норвежец выбил мяч ногой из рук вратаря. ВАР подтвердил решение арбитра.

В АПЛ объяснили, что ВАР подтвердил решение арбитра не засчитывать гол и назначить штрафной в пользу «Фулхэма», поскольку посчитал, что Лено контролировал мяч

У Холанна были и другие возможности отличиться. После передачи Фила Фодена в первом тайме нападающий пробил выше ворот. Еще один его удар заблокировали защитники. В итоге форвард остался без результативных действий в третьем матче АПЛ подряд.

«Сити» спас Эллиот Андерсон. На 57-й минуте после углового Сандер Берге вынес мяч к линии штрафной, откуда Андерсон мощным ударом с лета сравнял счет — 1:1.

До конца встречи хозяева пытались вырвать победу, а гости отвечали опасными контратаками. Мунис едва не оформил дубль, однако Доннарумма отразил его удар. «Фулхэм» впервые с сентября 2011 года отобрал очки у «Манчестер Сити».

Что происходит с «Сити»?

На старте сезона «горожане» были безупречны — при новом тренере они выиграли семь матчей чемпионата подряд. Однако потом что-то сломалось: сперва они проиграли «Астон Вилле» (1:2), затем дома уступили «Брайтону» (0:1), а перед ноябрьской паузой на матчи сборных получили три мяча от «Ноттингем Форест» (1:3).

Матч с «Фулхэмом» казался хорошей возможностью выйти из кризиса, и отчасти это получилось — «Сити» хотя бы не проиграл. Но «горожане» снова пропустили первыми.

Впрочем, Мареска пока не переживает.

«С точки зрения результатов у нас сейчас непростой период. Нам такие моменты не нравятся, но это вполне естественно, когда строишь что-то новое. Мы часто оказываемся догоняющими? Значит, мы делаем что-то не так. Оказавшись в роли отыгрывающихся, мы начинаем суетиться, торопиться — а это нам только вредит. Нам нужно научиться играть на ноль. В АПЛ все матчи проходят в таком ключе — соперник постоянно создает остроту. Андерсон забил потрясающий гол. Он провел отличный матч», — сказал тренер в послематчевом интервью BBC Sport.

А вот автор спасительного гола расстроен.

«Честно говоря, я очень разочарован, потому что такие матчи мы должны выигрывать. Мы снова плохо начали встречу — такое уже происходило в нескольких последних играх. Во втором тайме все было намного лучше. Нам нужно с самого начала играть с таким же желанием и самоотдачей. Будем двигаться дальше, восстановимся и подготовимся к следующей встрече», — сказал Андерсон в интервью TNT Sports.

Подготовка «горожанам» действительно не помешает — в следующем туре АПЛ они сыграют с «Арсеналом». На момент финального свистка лондонцы опережали идущий третьим «Сити» на пять очков, сыграв на матч меньше. Если отрыв вырастет, то о чемпионской гонке в этом английском сезоне, кажется, можно будет забыть.