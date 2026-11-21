Кризис «Манчестер Сити» продолжается. «Фулхэм» впервые за 15 лет отобрал у него очки
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Фулхэмом» в домашнем матче 11-го тура АПЛ — 1:1. Команда Энцо Марески прервала серию из трех поражений, но поводов для радости мало — «горожане» не выигрывают в чемпионате с середины октября.
Холанн опять не забил
Перед матчем «Манчестер Сити» выглядел безоговорочным фаворитом. Однако уже на 16-й минуте хозяева пропустили — счет открыл Родригу Мунис, пробивший мимо Джанлуиджи Доннаруммы.
На 24-й минуте Эрлинг Холанн отправил мяч в ворота после сейва Бернда Лено, но арбитр Томас Брэмэлл зафиксировал фол на голкипере. Норвежец выбил мяч ногой из рук вратаря. ВАР подтвердил решение арбитра.
В АПЛ объяснили, что ВАР подтвердил решение арбитра не засчитывать гол и назначить штрафной в пользу «Фулхэма», поскольку посчитал, что Лено контролировал мяч
У Холанна были и другие возможности отличиться. После передачи Фила Фодена в первом тайме нападающий пробил выше ворот. Еще один его удар заблокировали защитники. В итоге форвард остался без результативных действий в третьем матче АПЛ подряд.
«Сити» спас Эллиот Андерсон. На 57-й минуте после углового Сандер Берге вынес мяч к линии штрафной, откуда Андерсон мощным ударом с лета сравнял счет — 1:1.
До конца встречи хозяева пытались вырвать победу, а гости отвечали опасными контратаками. Мунис едва не оформил дубль, однако Доннарумма отразил его удар. «Фулхэм» впервые с сентября 2011 года отобрал очки у «Манчестер Сити».
Что происходит с «Сити»?
На старте сезона «горожане» были безупречны — при новом тренере они выиграли семь матчей чемпионата подряд. Однако потом что-то сломалось: сперва они проиграли «Астон Вилле» (1:2), затем дома уступили «Брайтону» (0:1), а перед ноябрьской паузой на матчи сборных получили три мяча от «Ноттингем Форест» (1:3).
Матч с «Фулхэмом» казался хорошей возможностью выйти из кризиса, и отчасти это получилось — «Сити» хотя бы не проиграл. Но «горожане» снова пропустили первыми.
Впрочем, Мареска пока не переживает.
«С точки зрения результатов у нас сейчас непростой период. Нам такие моменты не нравятся, но это вполне естественно, когда строишь что-то новое. Мы часто оказываемся догоняющими? Значит, мы делаем что-то не так. Оказавшись в роли отыгрывающихся, мы начинаем суетиться, торопиться — а это нам только вредит. Нам нужно научиться играть на ноль. В АПЛ все матчи проходят в таком ключе — соперник постоянно создает остроту. Андерсон забил потрясающий гол. Он провел отличный матч», — сказал тренер в послематчевом интервью BBC Sport.
А вот автор спасительного гола расстроен.
«Честно говоря, я очень разочарован, потому что такие матчи мы должны выигрывать. Мы снова плохо начали встречу — такое уже происходило в нескольких последних играх. Во втором тайме все было намного лучше. Нам нужно с самого начала играть с таким же желанием и самоотдачей. Будем двигаться дальше, восстановимся и подготовимся к следующей встрече», — сказал Андерсон в интервью TNT Sports.
Подготовка «горожанам» действительно не помешает — в следующем туре АПЛ они сыграют с «Арсеналом». На момент финального свистка лондонцы опережали идущий третьим «Сити» на пять очков, сыграв на матч меньше. Если отрыв вырастет, то о чемпионской гонке в этом английском сезоне, кажется, можно будет забыть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
6
|Брентфорд
|11
|4
|5
|2
|20-11
|17
|
7
|Лидс
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
8
|Челси
|11
|5
|1
|5
|20-20
|16
|
9
|Эвертон
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
11
|Астон Вилла
|11
|3
|5
|3
|14-17
|14
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|11
|4
|0
|7
|13-21
|12
|
15
|Ипсвич
|11
|3
|2
|6
|15-22
|11
|
16
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
17
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
18
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|9-15
|9
|
19
|МЮ
|11
|1
|5
|5
|14-23
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
|27.11
|23:00
|Нот. Форест – Челси
|- : -
|28.11
|18:00
|Лидс – Ковентри
|- : -
|28.11
|18:00
|МЮ – Брентфорд
|- : -
|28.11
|20:30
|Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.11
|15:00
|Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|29.11
|17:05
|Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|29.11
|17:05
|Кристал Пэлас – Халл Сити
|- : -
|29.11
|17:05
|Фулхэм – Борнмут
|- : -
|29.11
|17:05
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|29.11
|19:30
|Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Джеймс Тарковски
Эвертон
|11
|1
|2