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Сегодня, 00:15

«Манчестер Сити» берет конкурента Холанну. Станет ли Мармуш новой египетской звездой АПЛ?

«Манчестер Сити» договорился о трансфере Омара Мармуша
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Омар Мармуш.
Фото AFP
Фабрицио Романо уже подтвердил сделку.

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Египта Омар Мармуш переходит в «Манчестер Сити». По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения о трансфере 25-летнего футболиста.

Детали трансфера

Мармуш подпишет контракт с «Манчестер Сити» сроком на пять лет. Ранее журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщал, что «Айнтрахт» требует за переход египтянина 80 миллионов евро. Английский клуб собирался предложить за Мармуша 70 миллионов, но с бонусами эта сумма могла вырасти до 80 миллионов. Transfermarkt оценивает форварда в 60 миллионов евро.

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Карьера и достижения

Омар Мармуш начинал свою карьеру в египетском клубе «Вади Дегла», а в 2017 году перешел в немецкий «Вольфсбург». В бундеслиге он также выступал на правах аренды за «Санкт-Паули» и «Штутгарт»

В 2023 году Мармуш присоединился к «Айнтрахту», где его ждал полноценный карьерный прорыв: если в прошлом чемпионате Германии он забил 12 мячей в 29 матчах, то в текущем — 15 голов в 17 матчах. В гонке бомбардиров Омар уступает лишь форварду «Баварии» Харри Кейну, который опережает африканца всего на один гол.

На международной арене Мармуш представляет сборную Египта, за которую провел 35 матчей и забил шесть голов.

Омар Мармуш.
Фото AFP

Перспективы в «Манчестер Сити»

Для Мармуша переход в «Манчестер Сити» — мощный карьерный толчок. Но и команде Пепа Гвардиолы нужен такой футболист, как Омар: после ухода Хулиана Альвареса в «Атлетико» Эрлинг Холанн фактически остался без конкурентов на позиции центрфорварда и в нынешнем сезоне сбавил в результативности. Несмотря на плохую форму, норвежец продолжает постоянно играть, потому что безальтернативен. Покупка Мармуша позволит тренерскому штабу «Сити» разнообразить атакующую линию и оживить Холанна, который в условиях конкуренции должен заиграть лучше.

Впрочем, Мармуш способен сыграть и в оттяжке, и на левом фланге атаки, поэтому Гвардиола сможет совмещать их с Холанном на поле.

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«Манчестер Сити» продолжает усиливать состав в надежде спасти сезон. Ранее «горожане» согласовали трансферы двух защитников — Витора Рейса из «Палмейраса» и Абдукодира Хусанова из «Ланса». Кроме того, «Сити» намерен приобрести защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо и хавбека «Русенборга» Сверре Нюпана.

Действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» занимает шестое место в чемпионате Англии с 35 очками. В таблице общего этапа Лиги чемпионов английская команда идет 22-й.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2
 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
4
 Ньюкасл 21 11 5 5 37-22 38
5
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
7
 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8
 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9
 Брайтон 21 7 10 4 32-29 31
10
 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
11
 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12
 Вест Хэм 21 7 5 9 27-41 26
13
 Тоттенхэм 21 7 3 11 43-32 24
14
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
15
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
16
 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19
 Лестер 21 3 5 13 23-46 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 2 : 2
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 3 : 2
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 2 : 2
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 1
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 1
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 2
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 3 : 0
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 2 : 1
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 0 : 2
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 17 1 5
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