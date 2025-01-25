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Сегодня, 22:45

Кошмарный старт Хусанова в АПЛ — уже на третьей минуте подарил гол «Челси». Но у Гвардиолы нашелся ответ

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче АПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов и форвард «Челси» Николас Джексон.
Фото Reuters
Волевая победа на «Этихаде».
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 20:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Челси

Битва разочарования и открытия сезона

Перед началом сезона ожидалось, что «Манчестер Сити» и «Челси» к зиме будут если не в разных частях турнирной таблицы, то на почтительном расстоянии друг от друга. Посудите сами — «горожане» подходили к кампании в статусе многолетнего гегемона и действующего чемпиона АПЛ. Эта команда не так давно брала Лигу чемпионов, имела сыгранный опытнейший состав и одного из лучших тренеров за всю историю игры. «Челси» же готовился к очередной перестройке — ушел Маурисио Почеттино, вместо него назначили Энцо Мареску без опыта работы главным коучем в высшем дивизионе. Плюс с набором футболистов творился полный хаос — «Челси» при Тодде Боуле берет все, что попадается на глаза, не стесняясь переплат и отсутствия понимания, как использовать того или иного новичка. Неудивительно, что многие фанаты синих готовились к очередному году сумбура.

Но к очному матчу в 23-м туре команды подошли в статусе равных по силе оппонентов — «Челси» опережал чемпиона на два очка, и по факту это была борьба за промежуточную позицию в зоне Лиги Европы. Лондонцы в этом сезоне выступают выше ожиданий — Мареска смог просеять состав, определить костяк и вырисовать четкий рисунок игры. Да, в последний месяц случилась просадка по результатам, но в предыдущем туре синие уверенно обыграли «Вулверхэмптон», и это похоже на начало исправления ситуации. Про кризис «Сити» сказано уже очень много, но в АПЛ у «горожан» дела налаживаются — в последний раз в чемпионате они проигрывали 21 декабря и сейчас потихоньку карабкаются вверх по турнирной таблице. О чемпионстве речь не идет, но попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон — вполне достижимая цель.

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А еще «Ман Сити» активничает на трансферном рынке — уже подписали Витора Рейса, Абдукодира Хусанова и Омара Мармуша. Двух последних, чьи трансферы были официально подтверждены совсем недавно, Гвардиола сразу же бросил в бой.

Привоз Хусанова и сработавшая задумка Гвардиолы

Хусанов получил свой шанс из-за травмы Рубена Диаша и состояния Стоунза, который только восстановился после повреждения. И первые минуты в АПЛ получились для молодого узбека ужасными — на третьей минуте он в простой ситуации неловко скинул мяч Эдерсону, Мадуэке совершил перехват и вывел Джексона на пустые ворота. Не забить там было нереально. А через минуту Абдукодир получил желтую карточку за фол на Палмере и привез опасный штрафной — к счастью для его команды, Джеймс пробил совсем неточно. Отметим, что вообще фанаты «Сити» поддерживали новичка команды и аплодировали ему, даже когда он просто катил назад Эдерсону.

Вообще первые 10 минут получились ураганными. Хусанов задержался за созданной партнерами линией офсайда и позволил Палмеру убежать один на один. Но Коул выполнил небрежный пас на Санчо, и тут Хусанов исправился, заблокировав его удар. А через минуту Фоден чуть не сравнял счет — после его дальнего выстрела зазвенела штанга.

Затем игра немного успокоилась. Мармуш активничал на передней линии, постоянно вырывался на ударную позицию и даже забил, но его гол отменили из-за офсайда. А ведь мог оставить мяч набегавшему Бернарду Силве, который наверняка разобрался бы в этом эпизоде и сравня счет.

Правда, до конца тайма «Сити» все же успел отыграться. Удивительно, но сделал это левый защитник Йошко Гвардиол, который оказался самым опасным игроком атаки хозяев. На 24-й минуте он красиво убрал на замахе оппонента, однако промазал с нерабочей правой. Затем выскочил один на один и чуть-чуть не попал в угол. Ну а на третий заход все получилось четко. Другой крайний защитник, Матеуш Нунеш, открылся на позиции форварда под заброс Гюндогана, не смог переиграть Санчеса, но мяч отскочил к Гвардиолу, который спокойно переправил его в ворота. Если это был план Гвардиолы (а на это очень похоже), то сработал он блестяще.

Матео Ковачич и Рис Джеймс.
Фото Reuters

Простой прием «Сити»

А вот у «Челси» после забитого мяча особо ничего не получалось. Совсем грустно стало после того, как Мареска заменил Джексона на Нкунку — француза не было видно вообще. Как и Коула Палмера, от которого точно ждали более яркой игры. В общем, «Челси» как-то совсем завис — никак не повлияло и появление Нету с Гюсто.

А вот «Сити» потихоньку раскочегаривался. В начале тайма Гвардиола все же заменил Хусанова на Стоунза. Перед уходом Абдукодир успел классно отобрать мяч у Джексона, но рисковать с висящим на карточке центральным защитником Пеп не стал. Вряд ли дебют можно назвать удачным, но начало положено, и «Этихад» показал, что готов поддержать новичка в трудный момент.

«Горожане» же тем временем нашли способ эффективного взлома соперника — «Челси» нередко выдвигался в высокий прессинг, и футболисты в голубом при помощи Эдерсона зачастую здорово его разбивали нацеленной длинной передачей. На 68-й минуте как раз после паса вратаря Холанн ускакал от Чалобы и воспользовался странным выходом из ворот Санчеса — убрал под левую и перевесил голкипера из-за пределов штрафной.

Спустя 20 минут прием сработал снова — на этот раз Эрлинг зацепился за вынос и скинул мяч Фодену, который убежал на рандеву с Санчесом и спокойно реализовал буллит. Это была точка. «Сити» победил 3:1 и обогнал «Челси» с «Ньюкаслом», заскочив на четвертую строчку. В трех очках «Ноттингем Форест», в шести — «Арсенал». И теперь задача закончить сезон в тройке кажется вполне себе выполнимой.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Абдукодир Хусанов
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Новый фараон в АПЛ: Мармуш перешел в «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
18
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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38 тур
25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 5 : 0
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 0 : 1
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 4 : 1
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 3
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 1
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 3 : 1
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
26.01 17:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
26.01 19:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
26.01 22:00
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 19 1 5
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