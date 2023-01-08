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«Сити» уничтожил «Челси» в Кубке Англии. Забили четыре даже без помощи Холанна

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Радость Фила Фодена после гола в ворота «Челси».
Фото Global Look Press
Денис Закария и Сесар Аспиликуэта беседуют с судьей матча Робертом Джонсом.
Фото Global Look Press
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
1/3
Команда Поттера все еще в глубоком кризисе.
Англия. Кубок. 1/32 финала
08 янв, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:0
Челси

Здорово, что организаторы Кубка Англии стараются максимально держаться традиций и сохраняют открытую жеребьевку, когда нет ни заранее сверстанной сетки, ни рейтингов, ни «посева». Благодаря этому в 3-м раунде (или 1/32 финала), когда в борьбу вступают команды АПЛ, есть, с одной стороны, встречи андердогов из низших дивизионов и элиты, а с другой — топ-афиши, интересные максимально широкому кругу болельщиков. А то, что «Манчестер Сити» и «Челси» играли три дня назад в Лондоне в чемпионате Англии, придавало матчу особую интригу — получалось что-то вроде двухматчевого противостояния.

Правда, броская вывеска оказалась пустышкой, а интрига, чисто спортивная в данном конкретном случае, продержалась всего полчаса, испарившись в течение нескольких минут. Сначала штатный палач «Челси» Рияд Марез блистательно исполнил штрафной, метров с 23 закрутив мяч над стенкой точно в «девятку». А потом Кай Хаверц сыграл рукой в собственной штрафной — неумышленно, в верховой борьбе с соперником, но тем не менее это нарушение. Немец даже не спорил. Кепа Аррисабалага как мог пытался смутить Хулиана Альвареса, встав перед аргентинцем и что-то говоря ему, пока тот устанавливал мяч, и почти потащил удар одного из героев ЧМ-2022. Но именно что почти — форвард «Сити» пробил безупречно точно.

С одной стороны, чего-то подобного можно было ожидать, потому что катастрофические кадровые проблемы «Челси» никуда не делись. Да, в заявку впервые попали январские приобретения синих — перешедший из «Монако» защитник Бенуа Бадиашиль и перебравшийся в Лондон из чемпионата Норвегии нападающий Давид Фофана, но пока полноценно помогать команде они не готовы. Оба тренера в условиях плотного графика (и «Сити», и «Челси» предстоят очередные матчи в середине следующей недели) решили освежить состав по сравнению с игрой чемпионата, но, что называется, почувствуйте разницу: если Грэм Поттер выставил на фланги обороны 18-летнего Льюиса Холла и 19-летнего Башира Хамфриса, для которого это был дебют в главной команде, а в пару к Калиду Кулибали отправил Тревора Чалобу, то Пеп Гвардиола выпустил в старте Мануэля Аканджи, Эмерика Ляпорта, Рияда Мареза и Хулиана Альвареса.

Денис Закария и Сесар Аспиликуэта беседуют с судьей матча Робертом Джонсом. Фото Global Look Press
Денис Закария и Сесар Аспиликуэта беседуют с судьей матча Робертом Джонсом. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

С другой, до удара Мареза со штрафного «Челси» более или менее успешно сдерживал «Сити». Гвардиола на этот раз не стал изобретать сложных гибридных схем, как в игре чемпионата три дня назад, — на этот раз были стандартные 4-3-3 с привычными позициями футболистов. Хозяева давили, имели полумоменты, но ничего из ряда вон выходящего. «Челси» даже пытался выходить из обороны через пас, показывая, что и в таком составе не боится «Сити».

Так что матч на «Этихаде» — очередная иллюстрация того, как один момент может повернуть ход матча. Не сказать, что гол Мареза был нелогичным или случайным, но он очень сильно повлиял на происходящее на поле. «Челси» дрогнул и рассыпался, «Сити» же не стал лениться и сделал контрольный выстрел, причем мяч Фодена тоже был очень красив — в пустые ворота после фирменного розыгрыша.

После перерыва, когда все расслабились и матч превратился в товарищеский, за «Челси» дебютировал Фофана. 20-летний ивуариец перешел за 12 миллионов фунтов из «Мольде», и после Эрлинга Холанна любой нападающий из этого клуба привлекает особое внимание. В чемпионате Норвегии-2022 Фофана забил 15 голов в 24 играх, но за 45 минут на «Этихаде» никак себя не проявил. Тот же 19-летний воспитанник синих Омари Хатчинсон, вышедший по ходу второго тайма, был даже заметнее.

Ну а точку поставил Рияд Марез, четко реализовавший пенальти после фола Калиду Кулибали. Это еще один показатель проблем «Челси» — одиннадцатиметровый привез самый опытный защитник на поле, недавно считавшийся одним из лучших в Европе.

После вылета из Кубка Англии последний шанс «Челси» на трофей в нынешнем сезоне — это Лига чемпионов. В нынешнем состоянии это кажется утопичным, но травмированные должны постепенно вернуться, а новички адаптироваться. «Сити» же продолжает претендовать на все четыре титула.

Рияд Махрез
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Грэм Поттер
3
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
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38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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