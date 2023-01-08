«Сити» уничтожил «Челси» в Кубке Англии. Забили четыре даже без помощи Холанна
Здорово, что организаторы Кубка Англии стараются максимально держаться традиций и сохраняют открытую жеребьевку, когда нет ни заранее сверстанной сетки, ни рейтингов, ни «посева». Благодаря этому в 3-м раунде (или 1/32 финала), когда в борьбу вступают команды АПЛ, есть, с одной стороны, встречи андердогов из низших дивизионов и элиты, а с другой — топ-афиши, интересные максимально широкому кругу болельщиков. А то, что «Манчестер Сити» и «Челси» играли три дня назад в Лондоне в чемпионате Англии, придавало матчу особую интригу — получалось что-то вроде двухматчевого противостояния.
Правда, броская вывеска оказалась пустышкой, а интрига, чисто спортивная в данном конкретном случае, продержалась всего полчаса, испарившись в течение нескольких минут. Сначала штатный палач «Челси» Рияд Марез блистательно исполнил штрафной, метров с 23 закрутив мяч над стенкой точно в «девятку». А потом Кай Хаверц сыграл рукой в собственной штрафной — неумышленно, в верховой борьбе с соперником, но тем не менее это нарушение. Немец даже не спорил. Кепа Аррисабалага как мог пытался смутить Хулиана Альвареса, встав перед аргентинцем и что-то говоря ему, пока тот устанавливал мяч, и почти потащил удар одного из героев ЧМ-2022. Но именно что почти — форвард «Сити» пробил безупречно точно.
С одной стороны, чего-то подобного можно было ожидать, потому что катастрофические кадровые проблемы «Челси» никуда не делись. Да, в заявку впервые попали январские приобретения синих — перешедший из «Монако» защитник Бенуа Бадиашиль и перебравшийся в Лондон из чемпионата Норвегии нападающий Давид Фофана, но пока полноценно помогать команде они не готовы. Оба тренера в условиях плотного графика (и «Сити», и «Челси» предстоят очередные матчи в середине следующей недели) решили освежить состав по сравнению с игрой чемпионата, но, что называется, почувствуйте разницу: если Грэм Поттер выставил на фланги обороны 18-летнего Льюиса Холла и 19-летнего Башира Хамфриса, для которого это был дебют в главной команде, а в пару к Калиду Кулибали отправил Тревора Чалобу, то Пеп Гвардиола выпустил в старте Мануэля Аканджи, Эмерика Ляпорта, Рияда Мареза и Хулиана Альвареса.
С другой, до удара Мареза со штрафного «Челси» более или менее успешно сдерживал «Сити». Гвардиола на этот раз не стал изобретать сложных гибридных схем, как в игре чемпионата три дня назад, — на этот раз были стандартные 4-3-3 с привычными позициями футболистов. Хозяева давили, имели полумоменты, но ничего из ряда вон выходящего. «Челси» даже пытался выходить из обороны через пас, показывая, что и в таком составе не боится «Сити».
Так что матч на «Этихаде» — очередная иллюстрация того, как один момент может повернуть ход матча. Не сказать, что гол Мареза был нелогичным или случайным, но он очень сильно повлиял на происходящее на поле. «Челси» дрогнул и рассыпался, «Сити» же не стал лениться и сделал контрольный выстрел, причем мяч Фодена тоже был очень красив — в пустые ворота после фирменного розыгрыша.
После перерыва, когда все расслабились и матч превратился в товарищеский, за «Челси» дебютировал Фофана. 20-летний ивуариец перешел за 12 миллионов фунтов из «Мольде», и после Эрлинга Холанна любой нападающий из этого клуба привлекает особое внимание. В чемпионате Норвегии-2022 Фофана забил 15 голов в 24 играх, но за 45 минут на «Этихаде» никак себя не проявил. Тот же 19-летний воспитанник синих Омари Хатчинсон, вышедший по ходу второго тайма, был даже заметнее.
Ну а точку поставил Рияд Марез, четко реализовавший пенальти после фола Калиду Кулибали. Это еще один показатель проблем «Челси» — одиннадцатиметровый привез самый опытный защитник на поле, недавно считавшийся одним из лучших в Европе.
После вылета из Кубка Англии последний шанс «Челси» на трофей в нынешнем сезоне — это Лига чемпионов. В нынешнем состоянии это кажется утопичным, но травмированные должны постепенно вернуться, а новички адаптироваться. «Сити» же продолжает претендовать на все четыре титула.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Фулхэм
|18
|8
|4
|6
|30-27
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|17
|7
|4
|6
|20-19
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|11.09
|18:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|16
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2