«Сити» выкинул «Челси» из чемпионской гонки. Шедевр Де Брейне приблизил Гвардиолу к новому титулу

Действующий чемпион Англии выиграл важнейший матч у одного из главных конкурентов — 1:0.

Многие большие противостояния — это не только столкновения звезд, идей и стилей, но войны в медиапространстве, как было у Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью. Однако в случае с нынешними «Манчестер Сити» и «Челси» ни о какой артподготовке говорить не приходится. Напротив, сплошные комплименты. Пеп рассказывал, что восторгается работой Томаса Тухеля еще со времен «Майнца», и уверял: «Он один из немногих тренеров, у которых я учусь, чтобы стать лучше». А немец назвал «Сити» лучшей командой Англии и образцом, конкурировать с которым можно, лишь играя на пределе возможностей.

At the start of December, Chelsea were top of the Premier League.



Saturday's game at the Etihad may be their last chance to stop City from running away with the title ? pic.twitter.com/q1q7ZMvfwn — B/R Football (@brfootball) January 14, 2022

Единственное, что вызвало споры, — новый виток пандемии. Тухель еще перед наступлением нового года заявил: «Было бы глупо рассчитывать на то, что после травм и коронавируса «Челси» сможет бороться за чемпионский титул». И действительно, начинавшие зиму на первом месте лондонцы к субботе отставали от «Сити» на десять очков. А сейчас главный тренер синих заметил, что действующий чемпион лучше других справляется с коронавирусом. На взгляд со стороны, это действительно так, однако уходившему на карантин в первых числах января Гвардиоле это не слишком понравилось.

Он дал понять, что клуб уважает частную жизнь футболистов и не разглашает фамилии сдавших положительные тесты. «Вы хотите сказать, что мы самые умные? Что омикрон не приходит к нам в гости? — иронично заметил второй месяц подряд признанный лучшим тренером АПЛ испанец. — Последние шесть-семь игр у нас на скамейке четверо или пятеро игроков из академии, и мы находимся в той же ситуации, что и остальные клубы. Мы научились принимать решения за два часа до тренировки и за пять часов до игры».

Также выяснилось, что после вспышки на прошлой неделе у «горожан» есть новые случаи заражения. Однако в протоколе в сравнении с предыдущим матчем отсутствовали только Натан Аке и Коул Палмер, и это точно не имело принципиального значения для субботней игры. В отличие от решения Гвардиолы в центре поля отдать предпочтение Родри, а не Гюндогану, и доверить роль «ложной девятки» Филу Фодену. «Челси» с его выбором центральных хавбеков в лице Нголо Канте и Матео Ковачича требовалось еще и превзойти в борьбе.

Live scenes from the Etihad pic.twitter.com/jWuD1x5bui — Troll Football (@TrollFootball) January 15, 2022

Большую часть первого тайма как раз ее было больше, чем, собственно, футбола. Только ближе к перерыву Кевин Де Брейне запрессинговал Ковачича, что обернулось стопроцентным моментом Джека Грилиша, однако нога выбросившегося навстречу Кепы Аррисабалаги сохранила нули на табло. Если бы не этот эпизод, а также испорченный неудачным пасом прорыв Ромелу Лукаку на первых минутах, было бы совсем тоскливо, так как происходившее на поле скорее смахивало на монотонную работу конвейера и не имело ничего общего с яркой афишей. Так что самым любопытным фактом о первой 45-минутке стало то, что за 22 тура «Челси» не пропустил к перерыву в 18 матчах, а «Сити» — в двадцати.

Зато в раздевалке во время отдыха команды словно разбудили. Ковачич за свой «привоз» исправился классным пасом под рывок Лукаку, и уже Эдерсону пришлось включать режим спасателя. Хозяева же стали быстрее двигать мяч, и трибуны дважды взрывались после падений Рахима Стерлинга в штрафной. Возможно, во втором случае арбитр ему поверил бы, однако потенциально скандальную ситуацию отменил офсайд Кайла Уокера в начальной стадии атаки.

Когда же команды снова стали сбиваться на вязкую игру, Де Брейне продемонстрировал, что единственное оружие в таком футболе — индивидуальное мастерство. Бельгиец ушел от подката Канте и из-под плассировавшегося перед ним Тиагу Силвы закрутил мяч под дальнюю штангу. Семьдесят минут ожидания такого шедевра выглядели оправданными, а вот интрига в АПЛ фактически умерла.

Kevin De Bruyne scores his 5th Premier League goal vs. Chelsea.



He's not scored against any side more ? pic.twitter.com/l0GdS5xnry — ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022

Фанаты «Челси» могли сколько угодно напоминать своими баннерами и песнями о победном финале Лиги чемпионов, только это уже история. Тухель на «Этихаде» слишком поздно убрал «автобус», а нацеленные на атаку замены скорее напоминали агонию. В числе претендентов на титул лучшей команды Англии синие больше не значатся. Разве что «Ливерпуль» с одним отложенным матчем еще остается в игре, но «Сити» может упустить второй подряд титул только по собственной глупости.