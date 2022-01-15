«Сити» выкинул «Челси» из чемпионской гонки. Шедевр Де Брейне приблизил Гвардиолу к новому титулу
Многие большие противостояния — это не только столкновения звезд, идей и стилей, но войны в медиапространстве, как было у Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью. Однако в случае с нынешними «Манчестер Сити» и «Челси» ни о какой артподготовке говорить не приходится. Напротив, сплошные комплименты. Пеп рассказывал, что восторгается работой Томаса Тухеля еще со времен «Майнца», и уверял: «Он один из немногих тренеров, у которых я учусь, чтобы стать лучше». А немец назвал «Сити» лучшей командой Англии и образцом, конкурировать с которым можно, лишь играя на пределе возможностей.
At the start of December, Chelsea were top of the Premier League.— B/R Football (@brfootball) January 14, 2022
Saturday's game at the Etihad may be their last chance to stop City from running away with the title ? pic.twitter.com/q1q7ZMvfwn
Единственное, что вызвало споры, — новый виток пандемии. Тухель еще перед наступлением нового года заявил: «Было бы глупо рассчитывать на то, что после травм и коронавируса «Челси» сможет бороться за чемпионский титул». И действительно, начинавшие зиму на первом месте лондонцы к субботе отставали от «Сити» на десять очков. А сейчас главный тренер синих заметил, что действующий чемпион лучше других справляется с коронавирусом. На взгляд со стороны, это действительно так, однако уходившему на карантин в первых числах января Гвардиоле это не слишком понравилось.
Он дал понять, что клуб уважает частную жизнь футболистов и не разглашает фамилии сдавших положительные тесты. «Вы хотите сказать, что мы самые умные? Что омикрон не приходит к нам в гости? — иронично заметил второй месяц подряд признанный лучшим тренером АПЛ испанец. — Последние шесть-семь игр у нас на скамейке четверо или пятеро игроков из академии, и мы находимся в той же ситуации, что и остальные клубы. Мы научились принимать решения за два часа до тренировки и за пять часов до игры».
Также выяснилось, что после вспышки на прошлой неделе у «горожан» есть новые случаи заражения. Однако в протоколе в сравнении с предыдущим матчем отсутствовали только Натан Аке и Коул Палмер, и это точно не имело принципиального значения для субботней игры. В отличие от решения Гвардиолы в центре поля отдать предпочтение Родри, а не Гюндогану, и доверить роль «ложной девятки» Филу Фодену. «Челси» с его выбором центральных хавбеков в лице Нголо Канте и Матео Ковачича требовалось еще и превзойти в борьбе.
Live scenes from the Etihad pic.twitter.com/jWuD1x5bui— Troll Football (@TrollFootball) January 15, 2022
Большую часть первого тайма как раз ее было больше, чем, собственно, футбола. Только ближе к перерыву Кевин Де Брейне запрессинговал Ковачича, что обернулось стопроцентным моментом Джека Грилиша, однако нога выбросившегося навстречу Кепы Аррисабалаги сохранила нули на табло. Если бы не этот эпизод, а также испорченный неудачным пасом прорыв Ромелу Лукаку на первых минутах, было бы совсем тоскливо, так как происходившее на поле скорее смахивало на монотонную работу конвейера и не имело ничего общего с яркой афишей. Так что самым любопытным фактом о первой 45-минутке стало то, что за 22 тура «Челси» не пропустил к перерыву в 18 матчах, а «Сити» — в двадцати.
Chelsea fans #MCICHE pic.twitter.com/vvtyZsMAQm— don kang kaos(c) (@doncorleone78) January 15, 2022
Зато в раздевалке во время отдыха команды словно разбудили. Ковачич за свой «привоз» исправился классным пасом под рывок Лукаку, и уже Эдерсону пришлось включать режим спасателя. Хозяева же стали быстрее двигать мяч, и трибуны дважды взрывались после падений Рахима Стерлинга в штрафной. Возможно, во втором случае арбитр ему поверил бы, однако потенциально скандальную ситуацию отменил офсайд Кайла Уокера в начальной стадии атаки.
Когда же команды снова стали сбиваться на вязкую игру, Де Брейне продемонстрировал, что единственное оружие в таком футболе — индивидуальное мастерство. Бельгиец ушел от подката Канте и из-под плассировавшегося перед ним Тиагу Силвы закрутил мяч под дальнюю штангу. Семьдесят минут ожидания такого шедевра выглядели оправданными, а вот интрига в АПЛ фактически умерла.
Kevin De Bruyne scores his 5th Premier League goal vs. Chelsea.— ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022
He's not scored against any side more ? pic.twitter.com/l0GdS5xnry
Фанаты «Челси» могли сколько угодно напоминать своими баннерами и песнями о победном финале Лиги чемпионов, только это уже история. Тухель на «Этихаде» слишком поздно убрал «автобус», а нацеленные на атаку замены скорее напоминали агонию. В числе претендентов на титул лучшей команды Англии синие больше не значатся. Разве что «Ливерпуль» с одним отложенным матчем еще остается в игре, но «Сити» может упустить второй подряд титул только по собственной глупости.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|22
|18
|2
|2
|54-13
|56
|
2
|Челси
|22
|12
|7
|3
|45-17
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Вест Хэм
|21
|11
|4
|6
|39-27
|37
|
5
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|19
|9
|4
|6
|30-27
|31
|
8
|Вулверхэмптон
|19
|8
|4
|7
|14-14
|28
|
9
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|21-21
|28
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|20
|5
|9
|6
|24-30
|24
|
13
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
14
|Астон Вилла
|19
|7
|1
|11
|25-30
|22
|
15
|Эвертон
|18
|5
|4
|9
|23-32
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|18
|4
|1
|13
|22-36
|13
|
18
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|
19
|Ньюкасл
|19
|1
|8
|10
|19-42
|11
|
20
|Норвич
|20
|2
|4
|14
|8-44
|10
|14.01
|23:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.01
|15:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 0
|15.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|- : -
|15.01
|18:00
|
Норвич – Эвертон
|- : -
|15.01
|18:00
|
Ньюкасл – Уотфорд
|- : -
|15.01
|20:30
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|16.01
|17:00
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|16.01
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|31.05
|00:00
|
Бернли – Лестер
|- : -
|31.05
|00:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4