Жара в Манчестере!

Перед центральным матчем 5-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» одной из главных интриг была следующая: сможет ли Микель Артета вновь выстоять против своего учителя Пепа Гвардиолы? В последних трех очных встречах лондонцы не проигрывали: ничья и две победы «канониров», в том числе в Суперкубке.

Ну и, конечно же, многие ждали ответа на вопрос, прервется ли суперзабивная серия Холанна. Эрлинг подходил к этой встрече с невероятной статистикой — 9 голов в 4 играх. У «Арсенала» наряду с «Ливерпулем» лучшая оборона в лиге — всего один пропущенный мяч, поэтому норвежец мог столкнуться с трудностями.

Де Брейне пропустил встречу, Калафьори дебютировал в старте

В стартовом составе «Арсенала» произошло сразу несколько важных изменений. Вместо Уайта появился Калафьори — для него это был дебют в основе лондонцев. Итальянец переместился на привычную для себя позицию левого защитника, а справа вышел Тимбер.

Компанию Хаверцу в центре нападения неожиданно составил Троссар, обычно действующий на фланге. Эдегор по-прежнему травмирован, поэтому капитанская повязка перешла к Сака.

Гвардиола же ничем не удивил. Как и ожидалось, Де Брейне не попал в заявку из-за микроповреждения, в центре поля появилась тройка Родри — Гюндоган — Бернарду Силва. Доку и Савио заняли места на флангах, готовясь снабжать передачами Холанна.

Эрлинг Холанн. Фото Reuters

Он снова забил

Игра началась с необычного эпизода — Холанн развел с центра, а Хаверц влетел в Родри, хотя мяча там и близко не было. Испанец чуть больше минуты поднимался, игрок «Арсенала» получил устное предупреждение от Майкла Оливера. Возможно, таким образом немецкий полузащитник хотел вывести Родри из себя. Своеобразная психологическая атака.

После этого мяч полностью перешел под контроль «Сити». Хозяева комбинировали у чужой штрафной, пытаясь раскачать оборону «Арсенала». Первый опасный момент возник на 7-й минуте: Бернарду Силва снабдил передачей Гюндогана, тот ворвался в штрафную, но не попал по воротам.

Оборона лондонцев чувствовала себя неуверенно, оставляла много свободных зон, особенно в центре, чем и воспользовался Холанн. Норвежец здорово открылся под передачу Савио, убежал на рандеву с Райей и уверенно переиграл его. Эрлинг бурно отпраздновал забитый мяч, взяв в руки шарф. Еще бы, этот гол стал для него не только 10-м в нынешнем сезоне, но и 100-м в официальных матчах за клуб. Для достижения юбилейной отметки ему потребовалось сыграть 105 матчей. Фантастическая результативность!

Потеря важнейшего игрока и фантастический удар Калафьори

Команда Пепа не останавливалась и бежала вперед. Счет вполне мог бы стать и 2:0, но Гюндоган влепил в штангу после штрафного.

После одной из атак хозяева получили право на угловой, и тут произошел ключевой эпизод встречи. Родри и Партей вели борьбу в штрафной площади, после чего испанец рухнул на газон, держась за колено. Сразу же стало понятно — травма серьезная, полузащитник лежа бился в конвульсиях. Несмотря на это, Родри смог подняться и покинуть поле самостоятельно, хоть и прихрамывая. Вместо него появился Ковачич.

И тут же «Арсенал» забил, быстро разыграв штрафной. Игроки «Сити» в этот момент даже не успели вернуться на свои позиции. Мартинелли прорвался по флангу и подключил Калафьори. Итальянец идеально приложился по мячу, отправив его точно в дальний угол. Гвардиола негодовал, сильнее всех досталось тренерской скамейке.

Риккардо Калафьори (слева) празднует гол в ворота «Манчестер Сити». Фото Reuters

Голевой угловой, удаление Троссара

Примерно к середине первого тайма «Арсенал» сильно прижался к своей штрафной, закрывшись на все замки. Хозяева катали мяч слишком близко к воротам Райи, и казалось, что вот-вот они дожмут.

Лондонцев спас угловой. Причем первый момент со стандарта возник совсем незадолго до гола, Габриэл пробил над перекладиной с близкого расстояния. Через несколько минут «Арсенал» разыграл точно так же, но бразилец уже не промахнулся — выиграл борьбу у Уокера и прошил Эдерсона.

Перед перерывом «канониры» остались вдесятером. Троссар, имея желтую карточку, влетел в спину Силвы. Команду Микеля Артеты ждал непростой второй тайм. Выдержать давление «Сити» крайне сложно, а сделать это вдесятером — задачка со звездочкой.

Футболисты «Арсенала» спорят с судьей Майклом Оливером из-за удаления Леандро Троссара. Фото Reuters

«Арсенал» не выстоял

После перерыва Артета убрал Сака и выпустил Уайта, тем самым намекнув, что его команда будет всеми силами пытаться удержать счет, лишь изредка уповая на контратаки. Так и произошло. «Арсенал» вдесятером оборонялся, а «Сити» продолжал гнуть свою линию, делая пас за пасом. Моменты были, но не слишком опасные.

Только за один второй тайм «горожане» нанесли 26 ударов, 8 из которых пришлись в створ. Райя несколько раз здорово выручил, но рано или поздно «Сити» должен был додавить. Слишком уж сильно лондонцы вжались в свою штрафную. Гол пришел в самой концовке: вышедший на замену Стоунс оказался расторопнее всех после отскока и сравнял счет.

Впрочем, эта ничья вряд ли сильно обрадует Гвардиолу. Если травма Родри окажется серьезной, то у команды будут большие проблемы.