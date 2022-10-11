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11 октября, 13:00

Кошмарный сезон «Ливерпуля» — Клопп говорит о вылете из чемпионской гонки. Все дело в проклятии?

Марк Бессонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп.
Фото Getty Images
Мохамед Салах.
Фото Reuters
Садио Мане.
Фото Global Look Press
Алекс Окслейд-Чемберлен.
Фото Global Look Press
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Что происходит с великой командой.

После восьми сыгранных матчей «Ливерпуль» занимает 10-е место в АПЛ. Четыре ничьих, два поражения и всего две победы — вот результаты команды, которая в прошлом сезоне до последнего тура боролась за чемпионство и претендовала на квадрупл. Поражение 2:3 от «Арсенала» на «Эмирейтс» лишний раз подчеркнуло — в этом чемпионате Англии акценты сильно сместились.

Многие болельщики начали говорить о знаменитом «проклятии 7-го сезона Клоппа». Юрген впервые в истории вывел родной «Майнц» в бундеслигу, но на седьмой год работы вылетел обратно. С «Боруссией» была похожая история — после двух подряд побед в чемпионате и финала Лиги чемпионов на седьмой год при Клоппе Дортмунд посыпался и занял седьмое место, подведя черту под работой в Германии.

Нынешний сезон — седьмой для Клоппа в «Ливерпуле», и пока все в нем складывается очень скверно. После поражения от «Арсенала» Юрген даже заявил, что его команда выбыла из чемпионской гонки. Давайте попробуем разобраться, реально ли все дело в мистике или спад «Ливерпуля» — объективное следствие сложившихся обстоятельств.

Садио Мане. Фото Global Look Press
Садио Мане.
Фото Global Look Press

Проблема 1. Уход Мане

Фишкой клопповского «Ливерпуля» на зрелых стадиях была великолепная атакующая тройка. Салах и Мане стимулировали друг друга к прогрессу заочной конкуренцией в бомбардирской гонке, а Фирмино старательно подыгрывал им и брал на себя работу в центре поля. Когда бразилец начал сдавать, подъехали Диогу Жота и Луис Диас — не такие крутые, зато разноплановые качественные футболисты. Клопп проводил ротацию, но ярчайшая игра Салаха и Мане на длительной дистанции обеспечивала «Ливерпулю» стабильный набор очков — закрыть одного из них у оппонентов иногда получалось, перекрыть кислород одновременно обоим не выходило ни у кого.

Этим летом Садио Мане перебрался в «Баварию» в поисках новых впечатлений. «Ливерпуль» не стал экономить на замене и за 75 миллионов евро выписал из «Бенфики» Дарвина Нуньеса. В теории это был неплохой выбор — уругваец такой же энергичный и нацеленный на ворота, может закрыть две позиции в атаке и умеет работать в прессинге. Но на деле всплыли другие проблемы — уже во втором матче за «Ливерпуль» Дарвин получил идиотскую красную карточку и схлопотал дисквалификацию на три игры. В этом — вся сырость Нуньеса, пока забившего всего три гола за новую команду. Недавно он признался, что не понимает ничего из того, что говорит Клопп. Следовательно, есть проблемы не только с игровой, но и бытовой адаптацией. Сверкнет ли Дарвин спустя время — вопрос открытый, но пока заменить Мане ему точно не удается.

«Думаю, он сам внушил себе, что находится под давлением, или что-то в этом роде, — говорит Клопп. — Ему нужно успокоиться. Он двигается по полю незаурядно, если бы вы видели его реализацию на тренировках, то подумали бы: «О боже!» Но во время матчей он немного спешит, ему просто нужно быть поспокойнее в таких эпизодах и использовать свое умение по полной. Больше ничего менять не нужно».

Косвенным образом отсутствие Садио повлияло и на Салаха — пока на его счету 5 голов и 4 ассиста в 12 играх сезона. Неплохая статистика для обычного футболиста, но очень слабая — для игрока уровня Мохамеда. Фирмино, Жота и Диас не в состоянии гарантировать голы в каждом матче с любым соперником, отсюда — сложности c реализацией преимущества. К примеру, «Ливерпуль» — второй после «Ман Сити» в этом сезоне по числу ударов по воротам и всего четвертый по ударам в створ.

Алекс Окслейд-Чемберлен. Фото Global Look Press
Алекс Окслейд-Чемберлен.
Фото Global Look Press

Проблема 2. Травмы

«Неделя была сумасшедшей. Я пережил много всего, но последние события вселяют ощущение, будто в нашем доме побывала ведьма. Каждый день кто-то выбывал из состава по самым безумным причинам», — говорил Юрген Клопп в августе.

Прямо сейчас у «Ливерпуля» травмированы сразу три полузащитника — Джонс, Кейта и Окслейд-Чемберлен. До них на продолжительные сроки выбывали Конате, Матип, Жота, Фабиньо, Робертсон и Тьяго. На матч с «Манчестер Юнайтед» Клопп смог заявить всего 14 футболистов. Да о чем говорить, если даже в последней игре с «Арсеналом» «Ливерпуль» умудрился разом лишиться двух игроков старта — Диаса и Александра-Арнольда.

Похоже на то, что желание Клоппа играть на дистанции короткой обоймой сказалось на функциональном состоянии игроков. Прошлым летом проводился чемпионат Европы, за ним — короткая предсезонка и теперь — гипернасыщенный график из-за зимнего чемпионата мира. Вероятно, лидеры «Ливерпуля» просто не выдерживают нагрузок при игре в таком темпе. Не забываем, что мерсисайдцы делают ставку на прессинг и активную работу без мяча, что еще больше увеличивает риск повреждений.

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Проблема 3. Беда в центре поля

Если сейчас вы откроете раздел новостей по тегу «Ливерпуль», то увидите, что в последние месяцы регулярно появляются слухи о том, что клуб собирается подписать центрального полузащитника и со многими уже стартовали переговоры. Беллингем, Милинкович-Савич, Тилеманс, Брозович — всех их в той или иной степени связывают с возможным трансфером на «Энфилд».

И тут тоже есть косвенная вина Клоппа. Летом он говорил, что нет необходимости подписывать еще одного центрального полузащитника, учитывая наличие в составе перспективных Джонса, Эллиотта и Карвалью. Но уже под самый конец трансферного окна в «Ливерпуле» осознали ошибку — молодые не тянули в роли игроков старта, а ветеранов захлестнула эпидемия травм. Дошло до того, что регулярно появляться на поле начал 36-летний Джеймс Милнер. Красные пытались заткнуть дыру за счет аренды у «Ювентуса» Артура Мело, но быстро стало понятно, что он не соответствует уровню основы и также имеет проблемы со здоровьем.

Пока что приоритетной целью «Ливерпуля» называют Джуда Беллингема из «Боруссии» Д. Но в Дортмунде не собираются расставаться с одним из лидеров и вице-капитаном раньше лета 2023-го, а усиливать центр поля Клоппу нужно как можно скорее. Так что, вероятно, уже зимой «Ливерпуль» наконец-то вложится в серьезного полузащитника.

Мохамед Салах. Фото Reuters
Мохамед Салах.
Фото Reuters

Вывод

Давайте по касательной затронем и вопрос мотивации. Понятно, что эта мысль — скорее предположение, но все же нельзя упускать тот факт, что несколько лет подряд «Ливерпуль» играет в максимальном темпе с нацеленностью на результат во всех турнирах. Вспомните прошлый сезон — до последних недель «Ливерпуль» боролся за победы везде, где участвовал, но проиграл в финале Лиги чемпионов и уступил золото АПЛ в последнем туре. Такой темп работы и концентрации выхолащивает даже самых крутых звезд. А отсутствие вменяемой ротации лишь усугубляет проблемы.

Возможно, «Ливерпулю» нужно просто взять время на перезагрузку. Клопп не заслужит увольнения даже в том случае, если до конца сезона будет бороться за выживание в АПЛ. Так сложилось, что на команду рухнул целый ворох проблем, которые разгрести здесь и сейчас попросту нереально. Ну а Клоппу и «Ливерпулю» больше ничего не остается, как стиснуть зубы и пройти сквозь этот проклятый сезон.

Мохамед Салах
Садио Мане
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 9 6 2 1 20-10 20
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
7
 Брайтон 8 4 2 2 14-9 14
8
 Борнмут 9 3 3 3 8-20 12
9
 Фулхэм 9 3 2 4 14-18 11
10
 Эвертон 9 2 4 3 8-9 10
11
 Брентфорд 9 2 4 3 16-17 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
14
 Кр. Пэлас 8 2 3 3 10-12 9
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
18
 Вулверхэмптон 9 1 3 5 3-12 6
19
 Нот. Форест 9 1 2 6 7-22 5
20
 Лестер 9 1 1 7 15-24 4
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Брентфорд – Брайтон
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Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 - : -
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 - : -
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 6
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

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Арсенал

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Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

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