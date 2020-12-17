Клопп обыграл Моуринью, «Ливерпуль» вышел в единоличные лидеры

В центральном матче 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаhя голу Роберту Фирмину на 90-й минуте.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (1:1)

Голы: Салах, 26 (1:0). Сон Хын Мин, 33 (1:1). Роберту Фирмину, 90 (2:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Р.Уильямс, Фабинью, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Джонс, Салах, Роберту Фирмину, Мане.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэйвис, Бергвайн (Регилон, 76), Сиссоко, Хейбьерг, Ло Сельсо (Лукас Моура, 58), Сон Хын Мин (Алли, 87), Кейн.

Предупреждения: Ло Сельсо, 48. Хейбьерг, 54.

Судья: Тэйлор.

16 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Юрген Клопп против Жозе Моуринью, тройка Садио Мане — Роберту Фирмину — Салах против пары Сон Хын Мин — Харри Кейн. Отличные дополнения к и без того интересной афише «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», матчу лидеров. Чемпионат Англии вообще особенный в этом сезоне. Гранды регулярно теряют очки, не будет никаких заходов на 100 очков, как это происходило в предыдущие годы. Теперь каждый может обыграть каждого. Ну или отобрать очки, как это в прошлом туре сделали «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» — у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» соответственно.

«Шпоры» в этом сезоне здорово играют в гостях, а «Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» уже 65 матчей подряд. Более того, «Тоттенхэм» не побеждал «красных» на выезде аж с мая 2011 года. Но разве какие-то исторические отсылки могут интересовать Моуринью? Не интересовало его и то, что в первой половине тайма соотношение владения мячом было 70-30 в пользу хозяев. А вот пропущенный гол вполне мог насторожить португальца. Салах опередил всех на подборе и рикошетом от ноги защитника отправил мяч в ворота по красивой траектории. «Тоттенхэм» ответил с особым цинизмом. Едва ли не первая в матче атака (да и та возникла из ничего) стала результативной. Джовани Ло Сельсо протащил мяч через центр и разрезающей передачей вывел к воротам Сона, который убежал от защитников и уверенно переиграл Алиссона.

Были подозрения на офсайд, но машина и видеоассистенты прочертили линии не в пользу «Ливерпуля», и редкий в этом сезоне гол Сона, забитый не с передачи Кейна, был засчитан. У корейца, кстати, особая любовь к действующим чемпионам — это уже пятый его мяч в ворота команд, защищающих титул.

VAR is unplayable. It looks as if Son is offside in the replays. No vertical lines? #LIVTOT pic.twitter.com/6CQDABRDrB — Ricardo Gouveia (@ric_gouveia) December 16, 2020

Вернемся к теме владения мячом. К концу тайма процент «Тоттенхэма» упал до 29, что равнялось 75 точным передачам. Очень мало, не правда ли? Но в карьере Моуринью было число и поменьше — 54. Столько передач сделали игроки его «Реала» в матче с «Барселоной» в 2012 году. Команда Моуринью тогда выиграла 2:1.

Во втором тайме игра была уже не столь однобокой. Началось все с того, что Стевен Бергвайн убежал от защитников, но не сумел распорядиться своим моментом, как это сделал Сон. В середине тайма тот же голландец пробил в штангу, а Кейн не сориентировался после углового и не попал в ворота с близкого расстояния. Очень внушительный список голевых моментов, особенно на фоне того, как складывался для «Тоттенхэма» первый тайм. «Ливерпуль», конечно, не был сторонним наблюдателем: Мане здорово оттер защитника, и ударом с разворота влепил мяч в перекладину. И все же матч остался за «Ливерпулем». Развязка наступила на последней минуте: подача углового, и Фирмину головой отправил мяч в «девятку».

Моуринью был ошарашен, что и понятно: это всего лишь третье его поражение после голов на последней минуте за долгую карьеру в Англии. После финального свистка тренеры перекинулись парой фраз, и, судя по реакции Клоппа, Моуринью сказал ему что-то вызывающее. Разговоров будет еще очень много: у «Ливерпуля» всего лишь «+3» в таблице, все только начинается.