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Почему «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, а «Арсенал» безнадежно отстал. Команде Слота и правда помогли судьи?

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и досрочно стал чемпионом Англии
Борис Елкин
корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Ливерпуля» празднуют гол в ворота «Тоттенхэма» в матче 34-го тура АПЛ.
Фото Reuters
Большой разбор золотой гонки в АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
27 апреля, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
5:1
Тоттенхэм Хотспур

«Ливерпуль» оформил чемпионство в АПЛ и догнал по числу внутрианглийских титулов «Манчестер Юнайтед». Команда Арне Слота без видимого напряжения выиграла гонку у «Арсенала» Микеля Артеты, который перед началом сезона считался у букмекеров одним из двух главных фаворитов наравне с «Манчестер Сити». Почему у Слота получилось, а у Артеты нет? Давайте разбираться.

У победы «Ливерпуля» и поражения «Арсенала» в золотой гонке есть три основные причины: две из них игровые и одна — нет. Начнем с побочной причины — неигровой.

Титул «Ливерпуля» — трофей имени судей?

Ненавистники «Арсенала» нарекут это конспирологической теорией, но есть факты: против команды Артеты на протяжении всего сезона принимались очень странные судейские решения. Все началось уже в третьем туре, когда Крис Кавана показал абсурдную красную карточку Деклану Райсу. Сам факт второго предупреждения за откидку мяча — нонсенс для АПЛ, обычно арбитры закрывают на такое глаза.

Перчинки эпизоду добавило то, что, во-первых, Райс коснулся мяча лишь слегка, а во-вторых — получил по ногам от защитника «Брайтона» Йоэла Велтмана. Последний в итоге обошелся без предупреждения, а Райс был удален с поля. Матч, по ходу которого «Арсенал» вел в счете, закончился ничьей 1:1. «Я был поражен, насколько непоследовательными могут быть решения», — сказал Артеты после игры.

В пятом туре «канониры» приехали в гости к «Манчестер Сити» и снова остались вдесятером, причем вновь — из-за откидки мяча. На этот раз все было даже абсурднее: Леандро Троссар боролся с Бернарду Силвой и выиграл борьбу с нарушением правил, а через 0,6 секунды после свистка пнул по мячу, который никто из хозяев даже не успел поставить на землю. Главный арбитр Майкл Оливер увидел в эпизоде достаточный повод для второй желтой карточки. К этому времени «Арсенал» вел в матче со счетом 2:1, и во втором тайме Артета выкатил на поле «автобус» в лучших традициях Моуринью. В итоге «Сити» на 90+8-й минуте все же сравнял счет — 2:2.

В восьмом туре «Арсенал» потерпел первое поражение в чемпионате, уступив на выезде «Борнмуту». Судьбу матча во многом определило удаление Вильяма Салиба: после обреза Троссара француз, оставшись последним защитником, был вынужден сбить нападающего Эванилсона. Для контекста важно, что Салиба сфолил практически в центральном круге, — учитывая дистанцию до ворот, в подобных эпизодах английские арбитры обычно показывают желтую карточку.

На следующий же день в АПЛ за похожее нарушение не удалили защитника «Челси» Тосина Адарабиойо, а через неделю — защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена. Собственно, Салиба в поле тоже получил желтую, однако в дело вмешался ВАР и убедил судью показать красную. Перед этим оператор на «Виталити Стэдиум» выхватил сидевшего на трибунах Ховарда Уэбба — главу PGMOL (органа, ответственного за судейство в премьер-лиге), который с кем-то созванивался через микронаушник.

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В 20-м туре «Арсенал» вновь упустил победу над «Брайтоном», ведя в счете. На этот раз судья Энтони Тейлор назначил в ворота «канониров» пенальти за максимально спорный фол Салиба на Жоау Педру. В конце января все тот же Майкл Оливер удалил защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли за «фол последней надежды» у чужих ворот — нонсенс, возведенный в абсолют. Это решение выглядело настолько абсурдным, что позже красную все же отменили. Наконец, в недавнем матче с «Эвертоном» (1:1) команда Артеты в очередной раз потеряла очки из-за оплошности судей. Льюис-Скелли фолил за пределами штрафной, но все равно был наказан 11-метровым. Как такое возможно в лиге, где работает ВАР, — настоящая загадка.

В свою очередь, к «Ливерпулю» судьи на протяжении сезона относились куда мягче. Капитан команды Вирджил ван Дейк к концу чемпионата получил лишь три желтые карточки, хотя его неоднократно можно было с чистой совестью удалять. К сожалению, голландец взял за привычку грубить оппонентам в неигровых эпизодах: во встрече с «Арсеналом» он дважды намеренно ударил по ногам Каю Хаверцу, в матче с «Ньюкаслом» — дал в лицо Энтони Гордону. Однако авторитет Ван Дейка играет в его пользу: такое впечатление, что арбитры попросту боятся наказывать столь статусного футболиста.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Ван Дейк стал серийным грубияном, а судьи не применяют к нему соответствующие санкции», — говорит Кит Хэкетт, которого в свое время включили в топ-100 судей всех времен.

Вирджил ван Дейк.
Фото Getty Images

В том же матче «Арсенал» — «Ливерпуль», где Ван Дейк схлестнулся в Хаверцем, Энтони Тейлор по непонятным причинам отменил гол Габи Жезуса, разглядев в классической британской борьбе мистический фол. Увезти три очка с тяжелого выезда к «Борнмуту» команде Слота помог очень странный пенальти: Коди Гакпо сам заплелся о свои ноги, но ВАР, как обычно, ничего не проверил. И даже в недавнем матче с вылетевшим «Лестером» красным вновь помогли судьи: чистый гол хозяев был отменен из-за внезапно обнаруженного нарушения на Алиссоне.

Конспирологи считают, что таким образом PGMOL оправдывается перед «Ливерпулем» за скандал с бывшим арбитром лиги Дэвидом Кутом. Напомним, что в ноябре в соцсетях стало вирусным старое видео с Кутом, где он жестко проходится по «Ливерпулю» и лично Юргену Клоппу. Теперь многие болельщики уверены, что в этом сезоне судейский корпус поставил себе задачу обеспечить Мерсисайду чемпионство.

Симпатичная теория заговора, но скорее правдиво то, что в Англии работают очень плохие судьи — и ошибаются они на регулярной основе в пользу разных клубов. Тем не менее важно проговорить: против «Арсенала» в этом сезоне они ошибались слишком часто и слишком грубо. Если бы в АПЛ работали более компетентные арбитры, чемпионская гонка как минимум была бы интереснее. Хотя «Ливерпуль» все равно наверняка бы ее выиграл.

Микель Артета.
Фото Getty Images

Скука против взрывоопасности

Стилистически «Арсенал» и «Ливерпуль» — очень разные команды. Микель Артета главным образом требует от своих игроков тотального контроля и сдержанности. Коротко философию баскского тренера можно описать так: «Вы не забьете нам вообще ничего, а мы забьем, сколько сможем». Капитан «Арсенала» и главный проводник идей Артеты на поле Мартин Эдегор часто развивает атаку назад, когда можно двинуть ее вперед, или делает лишний оборот вокруг своей оси, существенно сбивая и без того невысокий темп.

Но Артету это не смущает: в его идеальном сценарии «Арсенал» должен в зародыше уничтожить любые попытки соперника перейти на чужую половину, и в это же время прессинг и монотонное давление неизбежно вскроют игру голом.

Дифирамбы в адрес «Арсенала» с его эталонным перемещением футболистов по полю — с целью купировать риски пропустить — звучат не первый год. Нередко слышно, как «канониров» называют лучшей командой мира по игре без мяча. «Я и мои помощники изучили их игру. И выяснили, что «Арсенал» хорош не только в чужой штрафной — они восхитительны в своей. Их игроки в большом количестве оказываются за линией мяча настолько быстро, насколько это возможно. Они делают это в составе 10 или 11 человек, в то время как мы обходились 6-7 игроками», — восхищался лондонцами еще в прошлом сезоне главный тренер ПСВ Петер Бос.

Однако в АПЛ постепенно адаптировались к стилю лондонцев и выработали простой, но действенный способ их остановить: опекать Букайо Сака с помощью нескольких человек и защищаться низким блоком. Когда «Арсеналу» нужно забивать, а соперник закрывается в глухой обороне, у Артеты зачастую не находится отмычек, чтобы эту дверь взломать. Остановить «канониров» смог даже старомодный Шон Дайч: «припарковав автобус» на «Эмирейтс», «Эвертон» уехал домой с нулевой ничьей. То же самое в феврале провернул против Артеты тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту. Грамотный низкий блок — и у «Арсенала» сразу проблемы.

Букайо Сака.
Фото Getty Images

Отсюда такое количество ничьих в матчах с его участием — 13, на шесть больше, чем у «Ливерпуля». «Арсенал» практически никогда не играет хуже соперника, но очень часто ему не хватает фантазии, чтобы сыграть стопроцентно лучше. Кроме того, уровень нападающих в АПЛ крайне высок: оппоненту не всегда нужно много подходов, чтобы огорчить Давида Райю. Нередки случаи, когда «Арсенал» по привычке стерильно высушивал поле перехватами, но все равно пропускал после первого полумомента — и дальше мучился над вскрытием низкого блока.

Так, например, «канониры» не смогли победить «Фулхэм»: Артета держал игру под мнимым контролем, но Рауль Хименес воспользовался неочевидным шансом и открыл счет. После этого «дачники» разумно спрятались в дом-ракушку и в итоге удержали ничью. «Ньюкасл» забил «Арсеналу» в первой же вылазке к воротам и легко довел матч до победы. По осени «Арсенал» выстрадал голы столь мучительно, что в основном забивал после знаменитых стандартов Николя Жовера — создавать остроту с игры решительно не получалось.

Арне Слот, в отличие от Артеты, не склонен к ипохондрическому перфекционизму. Голландец не против, чтобы у ворот Алиссона появлялись моменты, — он знает, что его команда либо настреляет больше патронов, либо качественнее реализует свои шансы. Решает фактор Мохамеда Салаха: египтянин с его 27+18 в 33 турах — абсолютный MVP сезона и, возможно, лучший футболист мира. В матче, где Габриэлу Мартинелли из «Арсенала» понадобится пять моментов, чтобы забить, Салаху хватит одного.

«Современный футбол — это стиль, в котором играют «Борнмут», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Ливерпуль». Это не позиционная игра, необходимо оседлать ритм», — говорит Хосеп Гвардиола. Наблюдения каталонца, как всегда, меткие: антидотом от перверсивной тики-таки стал расчетливый пинг-понг.

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«Ливерпуль», как опытный абьюзер, подсаживает оппонентов на эмоциональные качели, создает хаос и грамотно манипулирует ритмом — так, что соперник не успевает адаптироваться и пропускает удары. Красным не нужны шаманские танцы Эдегора, чтобы довести мяч до чужих ворот: достаточно радиоуправляемой передачи Трента Александера-Арнолда, а часто и простого лонгбола. Вдобавок ко всему Слот — виртуозный циник: если команде важно не пропустить, он без зазрения совести выпускает на поле японского чистильщика Эндо и удерживает счет. Контроль мяча для голландца — не догма Фон Триера, а лишь еще один инструмент в достижении цели, от которого по необходимости можно отказаться.

По проценту владения (57,9 в среднем за матч) «Ливерпуль» в этом сезоне третий — Слот отстает от догматика Гвардиолы (61,3%) и ученика Пепа Энцо Марески, который работает в «Челси» (58,6%). «Арсенал», к слову, идет на пятом месте — но, как мы отмечали выше, Артета помешан не столько на контроле мяча, сколько на контроле пространства и минимизации рисков. Микель пытается следовать трендам и уже не чурается обилия тех же длинных передач, но использует их «Арсенал» все равно осторожно — не так размашисто и нагло, как «Ливерпуль».

«Ему нравятся диагонали, которые приносят преимущество. В игре с «Брайтоном» я отдал длинный пас на Сака, но ему не с кем сыграть, к тому же на нем висит игрок соперника. Тренер не любит диагонали на самом деле. Если пас не имеет преимущества, то лучше сыграть коротко», — описывал концепцию Артеты Деклан Райс.

Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк.
Фото Getty Images

Травма Сака и гибкие тренировки Слота

Наконец, рассуждая о причинах успеха «Ливерпуля» и неуспеха «Арсенала», нельзя забывать и про фактор травм. Салах и Ван Дейк — два ключевых футболиста красных, главный гений и несущая конструкция команды — не пропустили в АПЛ ни одного матча. «Арсенал» же в конце декабря потерял Букайо Сака: англичанин повредил подколенное сухожилие и выбыл из строя больше чем на три месяца. Сака — суперзвезда северного Лондона и самый опасный игрок «канониров» в атаке, равноценно заменить которого Артете было просто некем. Кроме того, вслед за Букайо тяжелые травмы получили Габи Жезус и Кай Хаверц.

Это оставило «Арсенал» вообще без профильных форвардов и вынудило тренера изобретать велосипед прямо по ходу чемпионской гонки. И надо отдать Артете должное — у него получилось: ставка на полузащитника Микеля Мерино в качестве центрфорварда сработала и стала одной из впечатляющих тактических находок во всей лиге. Но все же взламывать «автобусы» с тройкой нападающих Троссар — Мерино — 17-летний Итан Нванери оказалось очень тяжело. «Арсенал» старался, но заслуженно проиграл. Теперь летом «канониры» пойдут за Виктором Дьекерешем и Нико Уильямсом. Может быть, они и есть недостающие элементы пазла, с которыми у Артеты сложится чемпионская команда.

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Отметим, что отсутствие эпидемии травм в «Ливерпуле» — не удача, а результат планомерной работы внутри клуба. С собой из «Фейеноорда» Слот привез Рубена Петерса: его называют специалистом в «периодизации», или, иначе говоря, науке оптимизации тренировочных нагрузок. На практике это означает, что игроков не загоняют, как лошадей, а «составляют тщательный план нагрузок, чтобы достигать пика в нужное время». Еще одна образцовая манипуляция ритмом.

При Клоппе все было иначе: чтобы исполнять гегенпрессинг, футболисты подвергались тяжелым нагрузкам и, как следствие, чаще травмировались. Известно, что «Ливерпуль» времен Юргена мог тренироваться не два, а три раза в день. Слот принес с собой более гибкий и современный подход. Налицо результат: уровень травматизма в «Ливерпуле» снизился с 5,9 травмы за 1000 минут до всего лишь 4,3.

Снимаем шляпу перед голландцем: прошлым летом многие эксперты предполагали, что «Ливерпуль» без Клоппа откатится к борьбе за 4-5-е места. Слот посрамил всех скептиков и не только не испортил, но и сильно улучшил команду Юргена. И, что самое главное, стал первым голландским тренером, выигравшим чемпионат Англии.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Арне Слот
Микель Артета
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Сын легенды АПЛ стал открытием сезона в Англии. Гвардиола называл Делапа киллером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 34 25 7 2 80-32 82
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ньюкасл 34 19 5 10 65-44 62
4
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
5
 Челси 34 17 9 8 59-40 60
6
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Фулхэм 34 14 9 11 50-46 51
9
 Брайтон 34 13 12 9 56-55 51
10
 Борнмут 34 13 11 10 53-41 50
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-61 41
14
 МЮ 34 10 9 15 39-47 39
15
 Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
16
 Тоттенхэм 34 11 4 19 62-56 37
17
 Вест Хэм 34 9 9 16 39-58 36
18
 Ипсвич 34 4 9 21 33-74 21
19
 Лестер 34 4 6 24 27-76 18
20
 Саутгемптон 34 2 5 27 25-80 11
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 1 : 0
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 2
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 3 : 0
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 1 : 2
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 3 : 0
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 1 : 1
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 5 : 1
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 28
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 16 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 19 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 33 1 2
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