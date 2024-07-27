«Ливерпуль» близок к топовому трансферу. Кубо разбогатеет, «Реал» заработает, а Захарян может получить больше шансов
«Ливерпуль» близок к подписанию Такефусы Кубо из «Реал Сосьедад». Сразу несколько источников сообщило о скором переходе японца за 60 миллионов евро, причем половина суммы отойдет мадридскому «Реалу», которому принадлежит 50% прав на японца. Сделка выглядит действительно интересно: обычно осторожные в финансах мерсисайдцы выделили десятки миллионов евро на 23-летнего вингера, а его отъезд из Сан-Себастьяна может повлиять на игровое время Арсена Захаряна.
Зачем Кубо «Ливерпулю» и почему так дорого?
Японец имеет опыт игры на любой позиции в атаке — несколько раз выходил даже центральным нападающим. В последние годы Кубо закрепился на правом фланге, где у «Ливерпуля» несколько лет правит Мохамед Салах. Египтянин превратился в мировую звезду и однозначного лидера мерсисайдцев, но в прошлом сезоне немного сбавил: провел меньше всего минут (2536) и матчей (32) в АПЛ за семь лет в клубе.
В конце апреля у Мохамеда даже случился конфликт с Юргеном Клоппом — египтянин вступил в перепалку с тренером перед выходом на поле в заключительные минуты матча АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2). Разъяренного нападающего оттаскивали от Юргена Дарвин Нуньес и Джо Гомес. Также различные медиа сообщали, что 32-летний вингер не останется в «Ливерпуле» на новый сезон и склоняется к тому, чтобы уехать в Саудовскую Аравию.
Потенциально Кубо может стать заменой Мо, но говорить об этом пока рано. Все-таки и трансфер еще не завершен, и сам Салах начал предсезонку под руководством Арне Слота. В любом случае о ротации уже немолодого нападающего нужно озаботиться заранее. К тому же Такефуса может сыграть и слева, где у «Ливерпуля» все не так однозначно — конкуренцию у Диаса, Гакпо и Жоты он выиграть в состоянии. Да и в центре нападения альтернативы Нуньесу нет.
Однако есть ощущение, что мерсисайдцы переплачивают за 23-летнего японца, который в сезоне-2023/24 набрал серые 7+5 за 41 игру во всех турнирах, имея практически непоколебимое место в основном составе (в 33 встречах вышел с первых минут). Transfermarkt в последнем обновлении снизил на него цену с 60 до 50 миллионов евро.
Но если рассматривать не только спортивную составляющую, то переход Кубо в «Ливерпуль» — серьезная имиджевая сделка для клуба. Мерсисайдцы углубились в японский рынок, а Таке — самый талантливый футболист этой страны, а то и всей Азии, последних лет. В юном возрасте парень прошел через школы «Барселоны» и «Реала», показал себя на уровне ла лиги, став игроком месяца в прошлом сентябре.
Трансфер станет серьезным шагом к популяризации мерсисайдцев в Стране восходящего солнца — в команде и так уже находится капитан сборной Ватару Эндо, которого признали одним из лучших новичков «Ливерпуля» прошлого сезона, а в июне клуб заключил партнерство с Japan Airlines. Теперь японская компания будет поддерживать как мужскую, так и женскую команду «Ливерпуля». Так что вероятно, что выбор в пользу Кубо сделан и по причине желания захватить азиатский рынок.
Клуб сам признал, что развивает международное присутствие и наращивает фан-базу по всему миру. В таком случае озвученные затраты на Кубо в 60 миллионов евро и 15-миллионную зарплату выглядят инвестицией. Присутствие «Ливерпуля» в Японии станет еще более заметным, что будет означать новые доходы. Хотя траты для красных действительно нетипичные: с такой зарплатой японец станет вторым в клубе после Салаха (в районе 21,6 миллиона евро в год) и заметно обгонит куда более опытных футболистов. А за последние пять лет клуб заплатил больше 60 миллионов только за Доминика Собослаи (72) и Дарвина Нуньеса (85).
Что значит уход Кубо для Арсена Захаряна?
После трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» прошлым летом именно Кубо признали одним из самых опасных конкурентов россиянина. Но на деле футболисты практически не пересекались: японец чаще всего появлялся справа, Арсен же появился на позиции правого вингера лишь дважды — в основном воспитанник «Динамо» выходил на левом краю либо в центре.
Поэтому основными конкурентами Захаряна остаются атакующий полузащитник Браис Мендес и левый нападающий Андер Барренечеа. Оба вошли в топ-5 «Реал Сосьедад» по результативности в прошлом сезоне: Мендес наколотил 8+9, Барренечеа — 5+2. Испанцы не собираются покидать клуб в ближайшее время.
Возможно, если «Сосьедад» не приобретет никого на позицию Кубо, Захаряна все же попробуют на правом фланге. Тем более он такой же универсал, как японец, и справа пробовал себя еще во времена игры за «Динамо» на старте карьеры. Разнообразие игровых качеств нередко подчеркивалось еще в юные годы футболиста. «Элегантный, двуногий, универсальный центральный полузащитник, играющий на перехватах, выигрывающий подборы, двигающийся с умом, созидающий и забивающий», — говорилось про россиянина в отчете The Guardian.
Сейчас, кроме Кубо, в «Сосьедаде» нет номинальных правых нападающих, так что его уход может гарантировать чуть большее игровое время для Захаряна. «Ливерпуль» же может получить не только талантливого футболиста на замену Салаха, но и серьезное влияние на японском рынке. Но для начала сделку нужно довести до завершения.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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5
|Тоттенхэм
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|0-0
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6
|Челси
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|0-0
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7
|Ньюкасл
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|0-0
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8
|МЮ
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|0-0
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9
|Вест Хэм
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|0-0
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10
|Кр. Пэлас
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|0-0
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11
|Брайтон
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|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
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|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
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|0-0
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16
|Брентфорд
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|0-0
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17
|Нот. Форест
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|0-0
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18
|Лестер
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -