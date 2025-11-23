Чемпион не похож на себя.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Anfield (Ливерпуль)

«Ливерпуль» в этом сезоне жутко нестабилен. Красные начали кампанию с пяти подряд побед в АПЛ, и казалось, что действующего чемпиона вряд ли кто-то остановит. Но затем случились внезапные пять поражений подряд (считая матч в Лиге чемпионов с «Галатасараем»). Потом — наметившийся ренессанс с победой над «Астон Виллой» в чемпионате и «Реалом» в ЛЧ. И после него снова провал: по 0:3 от «Манчестер Сити» с «Ноттингем Форест» и внезапное 11-е место в таблице лиги, даже «МЮ» находится выше.

Что особенно неприятно, и в выигранных матчах, за исключением встречи с «Атлетико», «Ливерпуль» даже близко не был лучшей версией себя, к которой мы привыкли в прошлом сезоне.

Пора паниковать?

Если коротко: точно нет. А теперь — более подробно.

400 миллионов фунтов на трансферы, четыре новичка в старте и три провала

«Ливерпуль» не проигрывал трижды подряд с апреля 2023 года, и некоторые болельщики уже начинают проводить параллели с той эпохой, когда команде Юргена Клоппа потребовалась полная перестройка полузащиты.

Для этого, безусловно, слишком рано: два с половиной года назад «Ливерпуль» уже смирился с пролетом мимо Лиги чемпионов на следующий сезон и влетел «Сити» на «Этихаде» со счетом 1:4 (тогда после матча Клопп признался, что по игре поражение должно было быть более унизительным).

Вероятно, весной 2023 года Юрген бы многое отдал, чтобы оказаться в чемпионской гонке, имея в составе трех футболистов, приобретенных за 90+ миллионов фунтов. Для Арне Слота же это реальность. Как, впрочем, реальны и проблемы с адаптацией подписанных игроков, отсутствие четкого рисунка игры и эксперименты, ни один из которых пока нельзя назвать полностью удачным.

Доминик Собослаи здорово проявил себя на позиции правого защитника в матчах с «Арсеналом» и «Ньюкаслом», но явно испытывал дискомфорт в следующих встречах. А еще его не хватает в центре поля, где выходит пропустивший предсезонку и находящийся в откровенно плохой форме Алексис Макаллистер. Этот эксперимент был вынужденным (и Конор Брэдли, и Джереми Фримпонг после чего долго набирали форму), но стал олицетворением старта текущей кампании для «Ливерпуля», команды в поиске себя.

Откровенно провалилась идея и с Вирцем на левом фланге атаки. Неоднозначные результаты приносит более высокая и свободная позиция Гравенберха, который больше не привязан к опорной зоне: он уже забил три гола, но центр при этом не так надежен, как год назад. Коди Гакпо и Мохамед Салах безальтернативны на флангах атаки, но оба (особенно Салах) выглядят так, будто им не помешала бы конкуренция. Федерико Кьеза, который должен эту конкуренцию составлять, играет только по 10-15 минут со скамейки и пролетел бы мимо заявки на Лигу чемпионов, если бы не тяжелая травма новичка Джованни Леони.

Сам Леони, кстати, вполне мог бы претендовать на игровое время в паре с ван Дейком, учитывая кошмарные кондиции Ибраимы Конате, но, увы, пропустит весь сезон, и на этом фоне еще более болезненным становится сорвавшийся трансфер защитника Кристал Пэлас Марка Геи в последний день летнего окна.

Барахлит в защите не только Конате и правый фланг — Милош Керкез тоже пока не похож на игрока за 50 миллионов фунтов, и это во многом связано с его ролью и задачами. Кажется, Слот не дает венгру той свободы в атакующих действиях, которая была у него в «Борнмуте», а без этого ты не получаешь и половины ценности, которая ожидается от Керкеза.

Слоту, Вирцу и Исаку нужно время

Это не исчерпывающий список всех проблем, с которыми столкнулась команда Арне Слота, но ключевые из них озвучены. Хорошая новость в том, что большая часть, если не все, связана с внушительным количеством новичков, которым нужно время на адаптацию, а также спадом других игроков, который не должен продолжаться вечно.

Но есть и позитивные моменты.

Юго Экитике стартовал, как полагается форварду, за 90 миллионов фунтов — с ходу влюбив в себя местную публику. Правда, сразу решил поставить в противовес этому красную карточку за снятую во время празднования гола футболку.

Александр Исак поставил антирекорд, став первым игроком в истории мерсисайдцев, проигравшим четыре первых матча в клубе. Но в качествах шведа вряд ли кто-то сомневается, он и правда один из лучших центрфорвардов лиги, так что не за горами тот момент, когда оба новых форварда смогут наконец сыграть вместе.

Флориан Вирц моментами показывает ту гениальность, которой от него ждут в каждом матче (потенциальная голевая пяткой против «Челси», запоротая Салахом, как идеальный пример). А прекрасная форма Доминика Собослаи и Вирджила ван Дейка — уже качественный фундамент для прогресса всей команды.

Период притирки и турбулентности неизбежен для каждого клуба, который за одно лето меняет четыре-пять позиций в основном составе. И не важно, сколько стоят те, кого подписали летом.

Происходящее с «Ливерпулем» логично, если учитывать все факторы, которые его окружают. Давление, требования результатов и поставленной игры с первого же матча — все это тоже нормально после трат в 400 миллионов фунтов. Перед Арне Слотом стоит самый большой вызов в его карьере, но, вероятно, именно за ними тренеры и возглавляют гранды. Судя по пресс-конференциям и инсайдам, нидерландец не сомневается в своей способности настроить команду так, чтобы она вновь стала одной из лучших в мире. Сомневаться в этом — прерогатива болельщиков.