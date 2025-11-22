Футбол
Англия
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

22 ноября, 23:45

Провал на «Энфилде». «Ливерпуль» впервые за 60 лет дважды подряд разгромно проиграл в АПЛ

«Ливерпуль» дома разгромно проиграл «Ноттингем Форест» в АПЛ
Максим Слекишин
корреспондент
«Ливерпуль» дома проиграл «Ноттингем Форест» (0:3) в матче АПЛ.
Фото Reuters
Уступил «Ноттингему» 0:3.

«Ливерпуль» сенсационно проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 в матче 12-го тура АПЛ на «Энфилде». Это второе разгромное поражение команды Арне Слота в чемпионате подряд — по данным Opta, подобное с мерсисайдцами произошло впервые с 1965 года. В последних 11 встречах они одержали лишь три победы.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:3
Ноттингем Форест

«Ноттингем» наказал за ошибки

Матч начался бодро. В первые 30 минут хозяева, как и ожидалось, давили и создавали моменты, но периодически нарывались на контратаки. На 33-й гости неожиданно открыли счет: после подачи углового мяч отскочил к бразильцу Мурилло, который поразил дальний угол ворот Алиссона.

Эпизод выглядел неоднозначно, поскольку в момент удара прямо перед голкипером находился вингер соперника Дан Ндойе. В похожей ситуации туром ранее в матче с «Сити» как раз не засчитали гол «Ливерпуля». Однако в этот раз ВАР решил, что игрок не закрывал обзор вратарю.

Затем видеоассистент помог и хозяевам — из-за возможной игры рукой (эпизод тоже не из простых) был отменен второй гол «Ноттингема». Но сразу после перерыва «Форест» удвоил преимущество: Николо Савона точно пробил в угол после передачи Неко Уильямса.

С 55-й минуты Слот начал активно проводить замены, в том числе убрал с поля Александра Исака, который был почти незаметен на поле. Вышли Уго Экитике, Федерико Кьеза, Эндрю Робертсон и Рио Нгумоха. Но перестановки не помогли: на 78-й Морган Гиббс-Уайт довел счет до крупного, добив мяч после сейва Алиссона.

Судя по всему, «Ноттингем» освоился на «Энфилде»: это вторая победа команды в Ливерпуле за два сезона.

«Мы пропускаем слишком много легких голов, — приводит слова защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка официальный сайт клуба. — В первые полчаса мы играли хорошо, создавали моменты. Но соперники снова забили со стандарта. В целом мы плохо действовали в единоборствах и на подборах. Торопились. Сейчас мы в очень сложной ситуации. День был тяжелый».

Тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч остался доволен командой. В интервью BBC он отметил: «У каждого менеджера есть свой стиль, и у меня в том числе. Я знаю, что нужно команде, и доверяю своим убеждениям».

Арне Слот.
Фото Reuters

Качается ли кресло Слота?

Туром ранее, в начале ноября, «Ливерпуль» крупно уступил «Манчестер Сити» на выезде с тем же счетом — 0:3. После безупречной серии в августе и сентябре в игре скаузеров что-то сломалось, они проводят очень невнятный сезон. В чемпионате также успели проиграть «Челси» (1:2), «МЮ» (1:2), «Брентфорду» (2:3), дважды уступить «Кристал Пэлас» — в АПЛ (1:3) и Кубке лиги (0:3).

В октябре «Ливерпуль» порадовал фанатов домашней победой над «Реалом» в Лиге чемпионов. Казалось, команда ожила — но ненадолго. Пока у Слота не получается найти баланс в игре и интегрировать дорогостоящих новичков. После матча с «Форестом» тренер отметил, что работает с качественными футболистами, но пока не может выжать из них максимум.

&laquo;Ливерпуль&raquo; проиграл &laquo;Кристал Пэлас&raquo; (0:3) в&nbsp;матче 1/8 финала Кубка английской лиги 29&nbsp;октября.Что творится с «Ливерпулем»? Проиграл 6 из 7 последних матчей и с грохотом вылетел из Кубка лиги

Так, мерсисайдцы отдали все четыре встречи, в которых Исак выходил в стартовом составе. Нападающий набрал лишь 1+1 по системе «гол + пас» в девяти играх. А у полузащитника Флориана Вирца в этом сезоне 0+3 в 16 матчах. При этом речи об увольнении тренера пока не идет, надежные инсайды в СМИ не появлялись.

На данный момент «Ливерпуль» откатился во вторую половину таблицы АПЛ и занимает 11-ю строчку с 18 очками. «Ноттингем Форест» — на 16-м месте с 12 очками в активе.

Следующий матч команда Слота сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов. Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 23.00 мск.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
Арне Слот
Читайте также
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Инсайды на Футбол)

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

    • У Палмера нелепая травма: сломал мизинец ноги у себя дома. Теперь не сыграет с «Барсой» и «Арсеналом»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Челси 12 7 2 3 23-11 23
    3
    		 Ман. Сити 12 7 1 4 24-10 22
    4
    		 Кр. Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
    5
    		 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
    6
    		 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
    7
    		 Брайтон 12 5 4 3 19-16 19
    8
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    9
    		 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
    10
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    11
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    12
    		 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
    13
    		 Ньюкасл 12 4 3 5 13-15 15
    14
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    15
    		 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
    16
    		 Нот. Форест 12 3 3 6 13-20 12
    17
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    18
    		 Вест Хэм 12 3 2 7 15-25 11
    19
    		 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
    20
    		 Вулверхэмптон 12 0 2 10 7-27 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси 0 : 2
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм 2 : 2
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд 2 : 1
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд 1 : 0
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест 0 : 3
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас 0 : 2
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити 2 : 1
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 9
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 7
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Янкуба Минте
    Янкуба Минте

    Брайтон

    		 4
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 9 1 3
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 9 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 11 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости