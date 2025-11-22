Провал на «Энфилде». «Ливерпуль» впервые за 60 лет дважды подряд разгромно проиграл в АПЛ
«Ливерпуль» сенсационно проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 в матче 12-го тура АПЛ на «Энфилде». Это второе разгромное поражение команды Арне Слота в чемпионате подряд — по данным Opta, подобное с мерсисайдцами произошло впервые с 1965 года. В последних 11 встречах они одержали лишь три победы.
«Ноттингем» наказал за ошибки
Матч начался бодро. В первые 30 минут хозяева, как и ожидалось, давили и создавали моменты, но периодически нарывались на контратаки. На 33-й гости неожиданно открыли счет: после подачи углового мяч отскочил к бразильцу Мурилло, который поразил дальний угол ворот Алиссона.
Эпизод выглядел неоднозначно, поскольку в момент удара прямо перед голкипером находился вингер соперника Дан Ндойе. В похожей ситуации туром ранее в матче с «Сити» как раз не засчитали гол «Ливерпуля». Однако в этот раз ВАР решил, что игрок не закрывал обзор вратарю.
Затем видеоассистент помог и хозяевам — из-за возможной игры рукой (эпизод тоже не из простых) был отменен второй гол «Ноттингема». Но сразу после перерыва «Форест» удвоил преимущество: Николо Савона точно пробил в угол после передачи Неко Уильямса.
С 55-й минуты Слот начал активно проводить замены, в том числе убрал с поля Александра Исака, который был почти незаметен на поле. Вышли Уго Экитике, Федерико Кьеза, Эндрю Робертсон и Рио Нгумоха. Но перестановки не помогли: на 78-й Морган Гиббс-Уайт довел счет до крупного, добив мяч после сейва Алиссона.
Судя по всему, «Ноттингем» освоился на «Энфилде»: это вторая победа команды в Ливерпуле за два сезона.
«Мы пропускаем слишком много легких голов, — приводит слова защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка официальный сайт клуба. — В первые полчаса мы играли хорошо, создавали моменты. Но соперники снова забили со стандарта. В целом мы плохо действовали в единоборствах и на подборах. Торопились. Сейчас мы в очень сложной ситуации. День был тяжелый».
Тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч остался доволен командой. В интервью BBC он отметил: «У каждого менеджера есть свой стиль, и у меня в том числе. Я знаю, что нужно команде, и доверяю своим убеждениям».
Качается ли кресло Слота?
Туром ранее, в начале ноября, «Ливерпуль» крупно уступил «Манчестер Сити» на выезде с тем же счетом — 0:3. После безупречной серии в августе и сентябре в игре скаузеров что-то сломалось, они проводят очень невнятный сезон. В чемпионате также успели проиграть «Челси» (1:2), «МЮ» (1:2), «Брентфорду» (2:3), дважды уступить «Кристал Пэлас» — в АПЛ (1:3) и Кубке лиги (0:3).
В октябре «Ливерпуль» порадовал фанатов домашней победой над «Реалом» в Лиге чемпионов. Казалось, команда ожила — но ненадолго. Пока у Слота не получается найти баланс в игре и интегрировать дорогостоящих новичков. После матча с «Форестом» тренер отметил, что работает с качественными футболистами, но пока не может выжать из них максимум.
Так, мерсисайдцы отдали все четыре встречи, в которых Исак выходил в стартовом составе. Нападающий набрал лишь 1+1 по системе «гол + пас» в девяти играх. А у полузащитника Флориана Вирца в этом сезоне 0+3 в 16 матчах. При этом речи об увольнении тренера пока не идет, надежные инсайды в СМИ не появлялись.
На данный момент «Ливерпуль» откатился во вторую половину таблицы АПЛ и занимает 11-ю строчку с 18 очками. «Ноттингем Форест» — на 16-м месте с 12 очками в активе.
Следующий матч команда Слота сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов. Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 23.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Челси
|12
|7
|2
|3
|23-11
|23
|
3
|Ман. Сити
|12
|7
|1
|4
|24-10
|22
|
4
|Кр. Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16-9
|20
|
5
|Борнмут
|12
|5
|4
|3
|19-20
|19
|
6
|Сандерленд
|12
|5
|4
|3
|14-11
|19
|
7
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
8
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
9
|Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18-20
|18
|
10
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
11
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
12
|Брентфорд
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
13
|Ньюкасл
|12
|4
|3
|5
|13-15
|15
|
14
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
15
|Фулхэм
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
16
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|13-20
|12
|
17
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
18
|Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15-25
|11
|
19
|Бернли
|12
|3
|1
|8
|14-24
|10
|
20
|Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7-27
|2
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|0 : 2
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|2 : 2
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|2 : 1
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|1 : 0
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 3
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 1
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|9
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|7
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Янкуба Минте
Брайтон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|9
|1
|3
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|9
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|11
|1
|2