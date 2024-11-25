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Сегодня, 17:00

«Ливерпуль» не предлагает новый контракт Салаху. Египтянин уйдет летом?

Салах заявил, что «Ливерпуль» не предлагал ему новый контракт
Роман Кольцов
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото Reuters
При этом Мо проводит фантастический сезон.

Для болельщиков «Ливерпуля» неопределенность в отношении будущего Мохамеда Салаха — одна из главных тем для беспокойства в этом сезоне. Арне Слот блестяще стартовал в Англии: после 12 туров его команда лидирует в чемпионате, оторвавшись от «Манчестер Сити» на 8 очков. Египтянин находится в сумасшедшей форме, но с ним не торопятся продлевать заканчивающий контракт.

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Салах разочарован

После матча с «Саутгемптоном» (3:2), в котором вингер оформил дубль, Салах признался, что «Ливерпуль» до сих пор не предложил ему новый контракт. И своим заявлением Мохамед будто намекнул, что может покинуть команду по окончании сезона.

«Я скорее вне клуба, чем в нем. Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения [о продлении контракта]. Я в команде много лет, таких клубов, как «Ливерпуль», больше нет. Люблю фанатов, и это взаимно. Но не все в моих руках.

Расстроен ли я сложившейся ситуацией? Да, конечно. Я не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время, поэтому просто играю, сосредоточившись на текущем сезоне. Я стремлюсь выиграть АПЛ и, надеюсь, Лигу чемпионов. Я разочарован, но посмотрим», — сказал футболист в интервью NBC Sports.

Фото Reuters

В «Ливерпуле» сохраняют спокойствие

Как сообщает газета The Guardian, «Ливерпуль» спокойно относится к сложившейся ситуации. Представители клуба уже провели позитивные переговоры с агентом Мохамеда — Рами Аббасом Иссой и понимают, что процедура продления контракта с их самым высокооплачиваемым игроком требует времени.

По текущему соглашению, которое действует до июня 2025-го, Салах получает около 420 тысяч евро в неделю. Больше его в АПЛ зарабатывают только два игрока «Манчестер Сити» — Кевин Де Брейне (около 480 тысяч) и Эрлин Холанн (почти 450 тысяч). У хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро такой же базовый оклад, как и у египтянина.

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Мо разрывает АПЛ, но его давно ждут в Саудовской Аравии

Еще в декабре 2023-го издание Daily Mail сообщало, что Салаха хочет приобрести чуть ли не каждый саудовский клуб. И нападающий до сих пор остается главной трансферной целью для лиги. Там готовы потратить большую сумму на покупку игрока, так как он пользуется бешеной популярностью в арабском мире.

Мо хотели забрать еще минувшим летом, но он остался в «Ливерпуле». И сейчас пребывает в невероятной форме. В этом сезоне Салах забил 12 мячей и сделал 10 голевых пасов в 18 матчах за красных во всех турнирах. Прямо сейчас он лучший игрок АПЛ по системе «гол+пас» (10+6) и второй снайпер лиги после Холанна.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
10
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20
 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4
Результаты / календарь
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38 тур
23.11 15:30
Лестер – Челси
 1 : 2
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 3 : 0
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 2 : 2
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 1 : 2
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 0 : 0
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 4
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 0 : 4
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 2 : 3
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 1 : 1
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 8 1 2
Кристиан Нергор

Кристиан Нергор

Брентфорд

 10 1 2
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