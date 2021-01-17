«Сбросить «Ливерпуль» с его гребаного насеста». История громкой фразы Фергюсона

Перед очередной зарубой «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» вспоминаем знаменитую цитату сэра Алекса.

Фразу про насест слышал любой, кто интересуется английским футболом. Она уже стала частью фольклора. Полностью она звучит так: «Самый большой вызов для меня не относится к сегодняшнему дню. Мой самый большой вызов — это сбросить «Ливерпуль» с его гребаного насеста. Можете это напечатать». В оригинале Алекс Фергюсон, говоря про насест, употребил слово, которое можно переводить по-разному, но общий смысл понятен. Первая часть фразы забылась, а вторая ушла в народ, ее печатают на футболках и на постерах.

Причем тут вообще насест? Немного контекста для понимания. На эмблеме «Ливерпуля» изображена птица — так называемая Liver Bird. Это один из символов города. Птица красуется на вершине бывшей городской ратуши, откуда перекочевала на футболки «красных». Отсюда, очевидно, и насест — вполне себе логичный ассоциативный ряд.

Забавно, сам Фергюсон в своей «Автобиографии» пишет, что не помнит, когда и где он это сказал, и говорит, что, наверное, это случилось в 1986 году, когда он возглавил «МЮ». Мол, фраза была заявлением его амбиций. Однако это не так. Есть вполне конкретные дата и обстоятельства, в которых Фергюсон произнес слова, ставшие впоследствии культовыми.

Это был конец сентября 2002 года. «МЮ» после семи туров занимал в таблице всего лишь 8-е место с шестью забитыми голами. Отставание от «Арсенала» — шесть очков. А в предыдущем сезоне впервые за время существования АПЛ «Юнайтед» не попал в топ-2, оставшись третьим и отстав от взявших титул «канониров» на 10 очков.

На этом фоне эксперт ВВС Алан Хансен, долгое время бывший одним из постоянных участников передачи The Match of the Day, написал колонку, в которой заявил, что сложившаяся ситуация — «величайший вызов в карьере Фергюсона». А тот просто ответил.

In 1986 Sir Alex Ferguson arrived.



Number of league titles in '86:



United: 7

Liverpool: 16



Number of league titles in '13:



United: 20

Liverpool: 18



«My greatest challenge is not whats happening now, my greatest challenge was knocking Liverpool right off their fucking perch.» pic.twitter.com/YWtqLQaNRB — ManUtd Photos (@ManUtdPhotos) May 18, 2019

Хансен — экс-защитник «Ливерпуля», один из участников великой команды, доминировавшей в Англии и в Европе в 1980-е. Восемь чемпионств и три Кубка чемпионов — отличный послужной список. Возможно, европейских трофеев было бы еще больше, если бы после трагедии на «Эйзеле» английские клубы не исключили бы из еврокубков на пять лет.

У него с Фергюсоном особые отношения. В свое время сэр Алекс убрал его из состава сборной Шотландии перед ЧМ-1986. А в 1995-м Хансен после поражения «МЮ» на старте чемпионата от «Астон Виллы» (1:3) заявил, что «вы ничего не выиграете с детьми». Имея ввиду легендарный «Класс 92» — Бекхэма, Скоулза, Гари Невилла, Батта, которых Фергюсон ввел в состав вместо проданных в другие клубы ветеранов вроде Андрея Канчельскиса. Весной «Юнайтед» взяли чемпионство.

На самом деле, эта фраза не была спонтанной эмоциональной реакцией. Но очевидно, что слова Хансена сильно задели сэра Алекса — к тому времени он уже получил этот титул. Как вспоминал потом в The Athletic журналист Майкл Уокер, в разговоре с которым Фергюсон сказал про насест, изначально это должно было быть юбилейное интервью для издания The Guardian — у тренера как раз в это время намечался 400-й матч в АПЛ. Пообщаться договорились в первых числах сентября. Фергюсон с удовольствием рассказывал, как все начиналось, рассуждал о принципах: «Когда вы строите футбольный клуб, вы никогда не знаете, куда это вас заведет. Это путешествие, которое никогда не заканчивается». И все в таком духе.

Оговоренное время истекло, у Фергюсона была еще одна встреча, и, по словам Уокера, было решено вернуться к интервью через пару недель. За это время «Юнайтед» успел проиграть «Болтону» и «Лидс», напряжение нарастало, Хансен написал свою колонку. Было уже не до воспоминаний и философствований. Фергюсон отвечал на злободневные вопросы, среди которых был вопрос и о словах Хансена. И сказал то, что сказал.

. «My greatest challenge is not what's happening at the moment, my greatest challenge was knocking Liverpool right off their fucking perch. And you can print that.»

.#GGMU pic.twitter.com/XgXyHykoqB — Chaitany (@chai_of_Manu) January 16, 2021

Интересно, что The Guardian даже не вынесла фразу про насест в заголовок. Материал назывался «Фергюсон принимает критику и настаивает, что «Юнайтед» будет процветать». Трудно придумать что-то более унылое и травоядное. А цитата, ставшая легендарной, упрятана в пятый абзац текста, о котором все давным-давно забыли.

Весной «МЮ» выиграл титул, опередив «Арсенал» на пять очков. «Ливерпуль» по-прежнему был на насесте — 18 чемпионств против 15 на тот момент у «Юнайтед». В 2011-м Фергюсон сделал то, что обещал девять лет назад — сбросил «красных» оттуда, где они сидели: 19 против 18. Спустя два года упрочил преимущество — 20 против 18, после чего ушел на покой.

В прошлом году Юрген Клопп принес «Ливерпулю» первый за 30 лет титул и оживил тему. Которая вообще-то никогда особенно и не утихала. В 2006-м фанаты «красных» вывесили баннер «Смотри, Алекс, мы вернулись на гребаный насест», имея в виду победу в Лиге чемпионов годом ранее — многие болельщики плюсуют их к чемпионским титулам.

Look Alex...back on our fucking perch??? pic.twitter.com/3UcsFfpyd9 — jackie moore (@jackjmoore8) June 25, 2020

А когда в 2011-м «МЮ» обогнал «Ливерпуль» по числу чемпионств, уже на «Олд Траффорд» появился баннер «19 — сели на свой насест».

А в прошлом сезоне на «Энфилде» снова впервые за долгие годы вернулся баннер «Птица возвращается на свой насест», осмеиваемый фанатами «МЮ».

'This Bird is getting back on its perch' How fucking laughable. pic.twitter.com/V8lUbUQhhC — ShawThing. (@LukeShawThing) August 17, 2014

Счет 20-19. В этом сезоне «Юнайтед» наконец-то конкурентоспособен. Битва за насест в самом разгаре.