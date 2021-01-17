«Сбросить «Ливерпуль» с его гребаного насеста». История громкой фразы Фергюсона
Фразу про насест слышал любой, кто интересуется английским футболом. Она уже стала частью фольклора. Полностью она звучит так: «Самый большой вызов для меня не относится к сегодняшнему дню. Мой самый большой вызов — это сбросить «Ливерпуль» с его гребаного насеста. Можете это напечатать». В оригинале Алекс Фергюсон, говоря про насест, употребил слово, которое можно переводить по-разному, но общий смысл понятен. Первая часть фразы забылась, а вторая ушла в народ, ее печатают на футболках и на постерах.
Причем тут вообще насест? Немного контекста для понимания. На эмблеме «Ливерпуля» изображена птица — так называемая Liver Bird. Это один из символов города. Птица красуется на вершине бывшей городской ратуши, откуда перекочевала на футболки «красных». Отсюда, очевидно, и насест — вполне себе логичный ассоциативный ряд.
Забавно, сам Фергюсон в своей «Автобиографии» пишет, что не помнит, когда и где он это сказал, и говорит, что, наверное, это случилось в 1986 году, когда он возглавил «МЮ». Мол, фраза была заявлением его амбиций. Однако это не так. Есть вполне конкретные дата и обстоятельства, в которых Фергюсон произнес слова, ставшие впоследствии культовыми.
Это был конец сентября 2002 года. «МЮ» после семи туров занимал в таблице всего лишь 8-е место с шестью забитыми голами. Отставание от «Арсенала» — шесть очков. А в предыдущем сезоне впервые за время существования АПЛ «Юнайтед» не попал в топ-2, оставшись третьим и отстав от взявших титул «канониров» на 10 очков.
На этом фоне эксперт ВВС Алан Хансен, долгое время бывший одним из постоянных участников передачи The Match of the Day, написал колонку, в которой заявил, что сложившаяся ситуация — «величайший вызов в карьере Фергюсона». А тот просто ответил.
Хансен — экс-защитник «Ливерпуля», один из участников великой команды, доминировавшей в Англии и в Европе в 1980-е. Восемь чемпионств и три Кубка чемпионов — отличный послужной список. Возможно, европейских трофеев было бы еще больше, если бы после трагедии на «Эйзеле» английские клубы не исключили бы из еврокубков на пять лет.
У него с Фергюсоном особые отношения. В свое время сэр Алекс убрал его из состава сборной Шотландии перед ЧМ-1986. А в 1995-м Хансен после поражения «МЮ» на старте чемпионата от «Астон Виллы» (1:3) заявил, что «вы ничего не выиграете с детьми». Имея ввиду легендарный «Класс 92» — Бекхэма, Скоулза, Гари Невилла, Батта, которых Фергюсон ввел в состав вместо проданных в другие клубы ветеранов вроде Андрея Канчельскиса. Весной «Юнайтед» взяли чемпионство.
На самом деле, эта фраза не была спонтанной эмоциональной реакцией. Но очевидно, что слова Хансена сильно задели сэра Алекса — к тому времени он уже получил этот титул. Как вспоминал потом в The Athletic журналист Майкл Уокер, в разговоре с которым Фергюсон сказал про насест, изначально это должно было быть юбилейное интервью для издания The Guardian — у тренера как раз в это время намечался 400-й матч в АПЛ. Пообщаться договорились в первых числах сентября. Фергюсон с удовольствием рассказывал, как все начиналось, рассуждал о принципах: «Когда вы строите футбольный клуб, вы никогда не знаете, куда это вас заведет. Это путешествие, которое никогда не заканчивается». И все в таком духе.
Оговоренное время истекло, у Фергюсона была еще одна встреча, и, по словам Уокера, было решено вернуться к интервью через пару недель. За это время «Юнайтед» успел проиграть «Болтону» и «Лидс», напряжение нарастало, Хансен написал свою колонку. Было уже не до воспоминаний и философствований. Фергюсон отвечал на злободневные вопросы, среди которых был вопрос и о словах Хансена. И сказал то, что сказал.
Интересно, что The Guardian даже не вынесла фразу про насест в заголовок. Материал назывался «Фергюсон принимает критику и настаивает, что «Юнайтед» будет процветать». Трудно придумать что-то более унылое и травоядное. А цитата, ставшая легендарной, упрятана в пятый абзац текста, о котором все давным-давно забыли.
Весной «МЮ» выиграл титул, опередив «Арсенал» на пять очков. «Ливерпуль» по-прежнему был на насесте — 18 чемпионств против 15 на тот момент у «Юнайтед». В 2011-м Фергюсон сделал то, что обещал девять лет назад — сбросил «красных» оттуда, где они сидели: 19 против 18. Спустя два года упрочил преимущество — 20 против 18, после чего ушел на покой.
В прошлом году Юрген Клопп принес «Ливерпулю» первый за 30 лет титул и оживил тему. Которая вообще-то никогда особенно и не утихала. В 2006-м фанаты «красных» вывесили баннер «Смотри, Алекс, мы вернулись на гребаный насест», имея в виду победу в Лиге чемпионов годом ранее — многие болельщики плюсуют их к чемпионским титулам.
А когда в 2011-м «МЮ» обогнал «Ливерпуль» по числу чемпионств, уже на «Олд Траффорд» появился баннер «19 — сели на свой насест».
А в прошлом сезоне на «Энфилде» снова впервые за долгие годы вернулся баннер «Птица возвращается на свой насест», осмеиваемый фанатами «МЮ».
Счет 20-19. В этом сезоне «Юнайтед» наконец-то конкурентоспособен. Битва за насест в самом разгаре.
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