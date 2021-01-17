Матч с «Ливерпулем» (0:0) тому доказательство.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Дж.Хендерсон, Фабинью, Робертсон, Вайналдум (Милнер, 89), Тиагу Алькантара, Шачири (Джонс, 76), Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 85), Мане.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминэй, Погба, Рэшфорд, Марсьяль (Кавани, 61), Бруну Фернандеш (Гринвуд, 89).

Предупреждения: Шачири, 33. Фабинью, 66. Рэшфорд, 90+4.

Судья: Тирни.

17 января. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Когда во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Бернли» и вышел на первое место, многие только улыбнулись. Такую реакцию можно понять. Действительно, если не считать начальных отрезков чемпионата, «МЮ» возглавил таблицу впервые с сезона-2012/13. Последнего при Алексе Фергюсоне и последнего, когда был взят титул.

1 — This is the first time Manchester United have ended the day top of the Premier League table, having played as many as 17 games, since the final day of their title-winning campaign in 2012-13 under Sir Alex Ferguson. Restored. pic.twitter.com/fHDP8FWTxY — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2021

В этом смысле матч на «Энфилде» был очень кстати. Если помните, в середине декабря в лидеры вышел «Тоттенхэм», а статистики вспомнили любопытный факт: в свой второй сезон в клубе Жозе Моуринью почти всегда выигрывал чемпионат. Так было в «Порту», «Челси» (дважды, в оба захода), «Интере» и «Реале». Исключением стал только «МЮ». Но, оказавшись наверху, «Тоттенхэм» сразу же потерпел два поражения кряду — от «Ливерпуля» и «Лестера», — и все разговоры поутихли.

Проиграй «Юнайтед» на «Энфилде», все еще раз улыбнулись бы, дежурно отшутились, что полидировали и хватит, и на этом все закончилось бы. Тем более что если посмотреть самую разную статистику, то команда Уле Гуннара Сульшера далеко не идеальна. Например, возьмем атакующие действия: если исключить пенальти, по ожидаемым голам (xG) в среднем за матч «МЮ» перед этим туром был только шестой в лиге — 1,37. При этом по факту забивал больше ожидаемого — 1,65 гола в среднем за матч. Разница — 0,28. Больше только у «Саутгемптона» и (0,51) и «Тоттенхэма» (0,35), но «шпоры» в этом сезоне вообще плюют на всю статистику, включая xG.

С другой стороны, идеальных команд, какой в прошлом сезоне был «Ливерпуль» или в чемпионате-2017/18 «Манчестер Сити», сейчас в принципе нет. Год назад после 18 матчей даже вторая на тот момент команда в таблице — «Лестер» — набрала больше очков (39), чем сейчас «МЮ». Два года назад шедший на этом отрезке третьим «Тоттенхэм» набрал 42 очка. Причины понятны: скомканная предсезонка, плотный график, вылетающие из-за ковида футболисты.

Но в любом случае нынешняя форма «Юнайтед» впечатляет. Беспроигрышная серия в АПЛ достигла уже 12 матчей, а в гостях «МЮ» не знает поражений уже на протяжении 16 туров. Круче было только в прошлом веке — 17 матчей в 1998-1999 годах.

16 — Manchester United are unbeaten in their last 16 away matches in the Premier League (W12 D4) — only once have they gone longer without a defeat on the road in the competition (17 games ending in September 1999). Striving. #LIVMNU pic.twitter.com/oLl3lSdNPv — OptaJoe (@OptaJoe) January 17, 2021

Кто-то скажет, что против «Ливерпуля» Сульшер сыграл трусливо и запарковал «автобус». И сошлются при этом на процент владения мячом — 66 против 34 — и почти два десятка ударов в сторону ворот де Хеа. Как по мне, так весьма спорное утверждение. Что толку в этих ударах, если два главных сейва в матче сделал Алиссон — после попыток Бруну Фернандеша и Погба во втором тайме. И вообще, по числу ударов в створ «МЮ» впереди — 4:3.

Несмотря на все трудности, которые сейчас испытывает «Ливерпуль», его прессинг все еще лучший в Англии. Поэтому Сульшер в первом тайме построил игру в атаке на забросах за спину защитникам «красных», тем более что Фабинью и Хендерсон, игравшие в центре обороны, не имея соответствующего опыта, вполне могли и ошибиться. Шесть офсайдов за тайм, четыре из которых у Рэшфорда, — отличная иллюстрация.

После выхода Кавани забросы за спину прекратились, началась игра «на столба», и именно с появлением уругвайца «МЮ» выдал наиболее яркий отрезок в матче, создав два отличных момента. Что толку во владении и количестве передач, если у «Ливерпуля» таких шансов не было?

После этого матча «Юнайтед» на полном серьезе можно считать одним из претендентов на титул, хотя пару месяцев назад в это было бы сложно поверить. Шутки в сторону — в этом уникальном сезоне у «МЮ» есть все шансы схватить удачу за хвост.