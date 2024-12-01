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«Ливерпуль» — лучшая команда Европы. Скоро они могут окончательно растоптать чемпиона

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» 1 декабря
Даниил Матвеев
Корреспондент
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Футболисты «Ливерпуля» празднуют гол в ворота «Болоньи» в Лиге чемпионов.
Фото Global Look Press
В Мерсисайде ожидается потепление до +9.
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 19:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас? Очевидно, это «Ливерпуль» — клуб в этом сезоне потерял очки всего дважды: неожиданно проиграл на старте «Ноттингем Форест» и сыграл вничью с «Арсеналом». Какие есть альтернативы красным? «Ман Сити» потерял Родри и полностью развалился, «Барселона» растеряла огромное преимущество в таблице, а «Бавария», хоть и выглядит лучше по сравнению с прошлогодней версией, все еще не внушает большой уверенности. Да и таблица Лиги чемпионов показательна — «Ливерпуль» в ней гордо занимает первую строчку.

В Англии же сложилась уникальная ситуация — «Ливерпуль» к рождественскому отрезку оторвался от преследователей на 6 очков и имеет все шансы сделать +9. При этом скаузеры прошли ноябрь вообще без потерь — выиграли пять матчей из пяти. На носу игра с главным фаворитом АПЛ последних лет — «Манчестер Сити».

Впервые за долгое время «Сити» — не фаворит

Принципиальность этой встречи не нужно объяснять — поединок уже превратился в настоящее дерби. При этом сразу 5 из 10 последних матчей закончились вничью. «Ливерпуль» выигрывал дважды (в последний раз — в 2022-м), а «Сити» — трижды.

В данный момент явный фаворит — «Ливерпуль». «Манчестер Сити» находится в таком упадке, что просто непонятно, каким образом и за счет чего Гвардиола собирается обыграть лидеров чемпионата.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

Кризис «Манчестер Сити»

«Сити» не побеждает уже шесть матчей подряд. Последняя игра вообще стала большим разочарованием — команда вела у «Фейеноорда» со счетом 3:0, но в последние 20 минут растеряла все преимущество и сыграла вничью.

Кризис «Манчестер Сити» связывают с тяжелой травмой Родри, которую испанец получил в сентябрьском матче с «Арсеналом». На самом деле спад случился не только из-за Родри: на том же отрезке отсутствовал Кевин де Брейне, и после возвращения из лазарета он никак не может найти свою игру.

Мохамед Салах празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Астон Виллы&raquo;. «Ливерпуль» ушел в отрыв от кризисного «Ман Сити», дерби за «Ювентусом», а у «Монако» волевая победа

Место Родри в составе занял Матео Ковачич, но хорват не смог в полной мере заменить ключевого игрока команды. А в конце ноября футболист тоже травмировался и до Нового года на поле не появится. Других вариантов на эту позицию в общем-то и нет: Джон Стоунс тоже лечится от травм, Матеуш Нуньеш переквалифицировался во флангового игрока, а Гюндоган просто не может тащить все на себе, да и не его это роль.

Ибраима Конате.
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» тоже мучается с травмами

«Красные» традиционно переживают эпидемию травм — но, к счастью для Арне Слота, ключевые футболисты команды остаются в строю. Да, вылетел Алиссон — но бразильца пока идеально подменяет Келлехер. С травмой слег Ибраима Конате — но и его есть кем заменить. Трент Александер-Арнолд и Конор Брэдли пропускают матчи поочередно — и по качеству они как будто совсем не уступают друг другу. Последний вообще мощно прибавил в этом сезоне.

В строю остаются ветераны Ван Дейк и Салах — это традиционно лучшие игроки «Ливерпуля». Египтянин вообще переживает вторую (третью, четвертую?) молодость — зарабатывает на новый контракт. Отлично показывают себя Луис Диас и Коди Гакпо, соревнующиеся за место на левом фланге атаки.

Мохамед Салах. «Ливерпуль» не предлагает новый контракт Салаху. Египтянин уйдет летом?

Отлично сыгралась и полузащита — и здесь «Ливерпулю» пока очень везет с отсутствием серьезных травм. Мак Аллистер и Гравенберх составили отличную пару опорников: аргентинец отбирает мячи и ищет бреши в обороне, а голландец, которого вытащили из глубокого запаса, обладает великолепным перехватом и удивительно хорошо протаскивает мяч вперед.

Фото Global Look Press

Будет 9 очков отрыва?

В таком матче, даже несмотря на статус и текущую форму команд, тяжело загадывать победителя. Да, «Ливерпуль» выиграл все матчи в ноябре, а в последней игре вообще одержал победу над «Реалом» — традиционно очень тяжелым для себя соперником. Конечно, сливочные переживают игровой кризис, но «Ливерпуль» действительно выглядел очень уверенно и не оставил соперникам ни одного шанса.

Про «Манчестер Сити» мы и так все знаем — впервые в своей карьере Пеп поймал безвыигрышную серию из шести матчей. Команда откровенно не в форме, но в принципиальных встречах исход может быть абсолютно нелогичным. Вспомнить хотя бы, как включается против «горожан» разобранный «МЮ» или в какую стену превращается «Эвертон» в поединках с «Ливерпулем».

Тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола с&nbsp;футболистами команды в&nbsp;перерыве матча с &laquo;Тоттенхэмом&raquo; (0:4). 23&nbsp;ноября 2024 года. «Сити» — мрак: 0:4 и пять (!) поражений подряд. И это после продления контракта Гвардиолы

Самый очевидный исход — уверенная победа «Ливерпуля». Но было бы глупо считать, что «Манчестер Сити» позволит сопернику переиграть себя по всем пунктам. «Горожане» просто не в том положении — Гвардиоле позарез нужен положительный результат. Команда точно будет рисковать, а тренер наверняка придумает очередной интересный план. Но и Слот славится своим гейм-менеджментом: он отлично чувствует ход матчей и вовремя реагирует на перестановки у оппонентов.

Грядущий матч станет настоящей проверкой для обеих команд. «Ливерпуль» должен переквалифицироваться из вечного догоняющего в настоящего лидера, а «Манчестер Сити» очень нужно выдать хороший перформанс, чтобы окончательно не потерять статус фаворита чемпионата. Следить будет интересно — кажется, за все восемь лет противостояния Клоппа и Гвардиолы не было такой уникальной ситуации в первой половине сезона.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
4
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
5
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
8
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
9
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
10
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
11
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
12
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
13
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
14
 Вест Хэм 13 4 3 6 17-24 15
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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38 тур
29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 1 : 1
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 4 : 1
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 1 : 1
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 1 : 0
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 2 : 4
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 5
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 - : -
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 10 1 2
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