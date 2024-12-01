«Ливерпуль» — лучшая команда Европы. Скоро они могут окончательно растоптать чемпиона
Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас? Очевидно, это «Ливерпуль» — клуб в этом сезоне потерял очки всего дважды: неожиданно проиграл на старте «Ноттингем Форест» и сыграл вничью с «Арсеналом». Какие есть альтернативы красным? «Ман Сити» потерял Родри и полностью развалился, «Барселона» растеряла огромное преимущество в таблице, а «Бавария», хоть и выглядит лучше по сравнению с прошлогодней версией, все еще не внушает большой уверенности. Да и таблица Лиги чемпионов показательна — «Ливерпуль» в ней гордо занимает первую строчку.
В Англии же сложилась уникальная ситуация — «Ливерпуль» к рождественскому отрезку оторвался от преследователей на 6 очков и имеет все шансы сделать +9. При этом скаузеры прошли ноябрь вообще без потерь — выиграли пять матчей из пяти. На носу игра с главным фаворитом АПЛ последних лет — «Манчестер Сити».
Впервые за долгое время «Сити» — не фаворит
Принципиальность этой встречи не нужно объяснять — поединок уже превратился в настоящее дерби. При этом сразу 5 из 10 последних матчей закончились вничью. «Ливерпуль» выигрывал дважды (в последний раз — в 2022-м), а «Сити» — трижды.
В данный момент явный фаворит — «Ливерпуль». «Манчестер Сити» находится в таком упадке, что просто непонятно, каким образом и за счет чего Гвардиола собирается обыграть лидеров чемпионата.
Кризис «Манчестер Сити»
«Сити» не побеждает уже шесть матчей подряд. Последняя игра вообще стала большим разочарованием — команда вела у «Фейеноорда» со счетом 3:0, но в последние 20 минут растеряла все преимущество и сыграла вничью.
Кризис «Манчестер Сити» связывают с тяжелой травмой Родри, которую испанец получил в сентябрьском матче с «Арсеналом». На самом деле спад случился не только из-за Родри: на том же отрезке отсутствовал Кевин де Брейне, и после возвращения из лазарета он никак не может найти свою игру.
Место Родри в составе занял Матео Ковачич, но хорват не смог в полной мере заменить ключевого игрока команды. А в конце ноября футболист тоже травмировался и до Нового года на поле не появится. Других вариантов на эту позицию в общем-то и нет: Джон Стоунс тоже лечится от травм, Матеуш Нуньеш переквалифицировался во флангового игрока, а Гюндоган просто не может тащить все на себе, да и не его это роль.
«Ливерпуль» тоже мучается с травмами
«Красные» традиционно переживают эпидемию травм — но, к счастью для Арне Слота, ключевые футболисты команды остаются в строю. Да, вылетел Алиссон — но бразильца пока идеально подменяет Келлехер. С травмой слег Ибраима Конате — но и его есть кем заменить. Трент Александер-Арнолд и Конор Брэдли пропускают матчи поочередно — и по качеству они как будто совсем не уступают друг другу. Последний вообще мощно прибавил в этом сезоне.
В строю остаются ветераны Ван Дейк и Салах — это традиционно лучшие игроки «Ливерпуля». Египтянин вообще переживает вторую (третью, четвертую?) молодость — зарабатывает на новый контракт. Отлично показывают себя Луис Диас и Коди Гакпо, соревнующиеся за место на левом фланге атаки.
Отлично сыгралась и полузащита — и здесь «Ливерпулю» пока очень везет с отсутствием серьезных травм. Мак Аллистер и Гравенберх составили отличную пару опорников: аргентинец отбирает мячи и ищет бреши в обороне, а голландец, которого вытащили из глубокого запаса, обладает великолепным перехватом и удивительно хорошо протаскивает мяч вперед.
Будет 9 очков отрыва?
В таком матче, даже несмотря на статус и текущую форму команд, тяжело загадывать победителя. Да, «Ливерпуль» выиграл все матчи в ноябре, а в последней игре вообще одержал победу над «Реалом» — традиционно очень тяжелым для себя соперником. Конечно, сливочные переживают игровой кризис, но «Ливерпуль» действительно выглядел очень уверенно и не оставил соперникам ни одного шанса.
Про «Манчестер Сити» мы и так все знаем — впервые в своей карьере Пеп поймал безвыигрышную серию из шести матчей. Команда откровенно не в форме, но в принципиальных встречах исход может быть абсолютно нелогичным. Вспомнить хотя бы, как включается против «горожан» разобранный «МЮ» или в какую стену превращается «Эвертон» в поединках с «Ливерпулем».
Самый очевидный исход — уверенная победа «Ливерпуля». Но было бы глупо считать, что «Манчестер Сити» позволит сопернику переиграть себя по всем пунктам. «Горожане» просто не в том положении — Гвардиоле позарез нужен положительный результат. Команда точно будет рисковать, а тренер наверняка придумает очередной интересный план. Но и Слот славится своим гейм-менеджментом: он отлично чувствует ход матчей и вовремя реагирует на перестановки у оппонентов.
Грядущий матч станет настоящей проверкой для обеих команд. «Ливерпуль» должен переквалифицироваться из вечного догоняющего в настоящего лидера, а «Манчестер Сити» очень нужно выдать хороший перформанс, чтобы окончательно не потерять статус фаворита чемпионата. Следить будет интересно — кажется, за все восемь лет противостояния Клоппа и Гвардиолы не было такой уникальной ситуации в первой половине сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Арсенал
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
3
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
4
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
5
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
6
|Нот. Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|
7
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|
8
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
9
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
10
|Ньюкасл
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|
11
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
12
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
13
|МЮ
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
14
|Вест Хэм
|13
|4
|3
|6
|17-24
|15
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|13
|2
|4
|7
|16-27
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|13
|1
|6
|6
|11-18
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|
19
|Ипсвич
|13
|1
|6
|6
|13-24
|9
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
|29.11
|23:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|4 : 1
|30.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Нот. Форест – Ипсвич
|1 : 0
|30.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|2 : 4
|30.11
|20:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|2 : 5
|1.12
|16:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|1.12
|16:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|1.12
|16:30
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|1.12
|19:00
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|11
|1
|4
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|10
|1
|2