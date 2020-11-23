«Ливерпулю» не нужен Ловрен. Клопп выигрывает и без звезд

В 9-м туре чемпионата Англии «красные» разгромили «Лестер» — 3:0.

Чемпионат Англии. 9-й тур

«Ливерпуль» — «Лестер» — 3:0 (2:0)

Голы: Эванс, 21 — в свои ворота (1:0). Жота, 41 (2:0). Роберту Фирмину, 86 (3:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Милнер, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Уильямс, 54), Джонс, Роберту Фирмину, Мане (Ориги, 89), Жота (Минамино, 89).

«Лестер»: Шмайхель, Фукс (Прат, 62), Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон, Менди, Тилеманс, Барнс (Дженгиз Юндер, 62), Мэддисон, Варди.

Предупреждения: Джастин, 45. Менди, 66.

Судья: Кавана.

22 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Знаете, кого болельщики «Ливерпуля» призывают вернуть в команду? Невероятно, но центрального защитника Ловрена! Минувшим летом хорват перешел в «Зенит» за 12 миллионов евро. В России он не привозит курьезные мячи и забивает, как в недавнем матче с «Ахматом».

Требования фанатов понятны, особенно учитывая кадровые проблемы красных в обороне. Надолго выбыли ван Дейк («кресты») и Гомез (травма коленного сустава левой ноги). Поэтому центрального защитника приходится играть Фабинью — опорная зона явно теряет с подобным перемещением бразильца.

У «Лестера» перед воскресной игрой было все лучше — и с кадрами, и с местом в таблице. Перед 9-м туром «лисы» опережали команду Юргена Клоппа на одно очко.

«Ливерпуль» доказал: ему не нужно ни возвращение Ловрена, ни приобретения в целом. Кадров сейчас достаточно.

Возьмите хотя бы новичка команды Диогу Жоту. На этот раз португалец заменил в старте главную звезду красных Салаха. Египтянин столкнулся с самой распространенной «травмой» в этом году — коронавирусом.

Клопп снова использовал схему 4-3-3, где тройку в нападении образовали Мане, Фирмину и Жота. Кроме того, близко к форвардам располагался Кейта, который часто подключался к атакам вторым темпом.

Что касается Жоты, то он вновь забил. Типичный для «Ливерпуля» гол: кросс Робертсона с левого фланга — удар португальца головой.

Жота попал в историю. Он — первый игрок красных, который смог отличиться в своих четырех стартовых матчах на «Энфилде».

Diogo Jota becomes the first Liverpool player to score in their first four league games at Anfield ? pic.twitter.com/VQ4x2sFskU — B/R Football (@brfootball) November 22, 2020

Отметим и Робертсона: он отдал 31-ю голевую передачу. Это лучший показатель в первой пятерке европейских лиг, начиная с сезона-2017/18.

Since joining Liverpool for ?8m at the start of the 2017-18 season, Andy Robertson has provided more league assists (31) than any other defender in Europe's top five divisions.



Define: bargain. ? pic.twitter.com/ZMo4wLHxgN — Squawka Football (@Squawka) November 22, 2020

Еще одна достойная кадровая замена — Милнер, который и в 34 года может сыграть везде. К примеру, с «Лестером» Джеймс действовал на позиции правого защитника. Логично, ведь Александр-Арнолд травмирован.

Милнер образовал острую связку с Жотой: он выполняет точные кроссы прямо на голову португальцу. Кроме того, Джеймс делает атаку «Ливерпуля» более разнообразной. К чему мы привыкли? К комбинациям накоротке. А Милнер добавляет длинные передачи из глубины.

А еще — подачи с угла поля. Одна из них оказалась голевой: в самой концовке встречи после кросса Джеймса забил Фирмину, до этого дважды попавший в каркас ворот.

Roberto Firmino has now scored more Premier League goals at Anfield this season (2) than he managed during the entire 2019-20 campaign (1).



There's no place like home. ?#LFC



SG Week 19th-25th pic.twitter.com/Qq5jNeyl9M — William Hill (@WilliamHill) November 22, 2020

Что касается плача болельщиков красных по Ловрену, то он связан в основном со «стандартами». Хорват — дополнительная сила наверху при розыгрыше угловых или штрафных.

Но и здесь у «Ливерпуля» все в порядке. Не попадет Матип — не беда! Есть же автогол, как в случае с защитником «Лестера» Эвансом. Получилось красиво: затылком после подачи с угла поля.

У Эванса юбилейное «достижение». Он — 10-й игрок в этом чемпионате, забивший в свои ворота.

Jonny Evans becomes the 10th player to score an own goal in the Premier League this season.



Great header, though. ? pic.twitter.com/f5VpuRBzau — Squawka Football (@Squawka) November 22, 2020

Возможно, фанаты «Ливерпуля» скучают по результативным ошибкам Ловрена, требуя его возвращения в оборону. Вряд ли оно необходимо. Связка Фабинью — Матип не пропустила от «Лестера», хоть у «лис» и были моменты. В частности, типичное открывание Варди за спинами защитников на 8-й минуте. И его же прострел на опередившего всех Барнса в середине первого тайма.

Красные провели отличный матч, омраченный лишь одним. Догадаетесь, чем? Правильно, очередной травмой. На этот раз пострадал Кейта.

Liverpool fans seeing another player go off injured pic.twitter.com/zXlaRnBzp9 — B/R Football (@brfootball) November 22, 2020

Впрочем, Клопп справляется с любыми трудностями. И вышел на второе место в АПЛ, уступая «Тоттенхэму» только по дополнительным показателям.