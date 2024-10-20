«Челси» не повезло — попали под роскошного Салаха. Египтянин вывел «Ливерпуль» на первое место
Матч «Ливерпуля» против «Челси» — всегда топ-вывеска. В каком бы состоянии и с какими бы составами они ни подходили к встрече. Коллектив Арне Слота является главным преследователем «Манчестер Сити» и в случае победы мог выбраться на первую строчку. Лондонцы же располагались за пределами топ-5, что явно не входило в планы Энцо Марески.
Не сказать, что команды удивили стартовыми составами. У красных из-за травм ожидаемо оказались вне заявки Алиссон, Кьеза и Эллиотт. Синие не могли рассчитывать на Чиллуэла, Фофана и Кукурелью, который пропускал поединок из-за перебора желтых.
В итоге Слот выставил классические 4-3-3 с тройкой нападения Гакпо — Жота — Салах, место в воротах занял Келлехер. Мареска одел «Челси» в излюбленные 4-2-3-1. Санчо и Мадуэке расположились справа в атаке, а Палмер в роли «десятки» действовал под Джексоном.
Судья на первом плане, гол Салаха и травма Жоты
Встреча началась со спорного решения главного арбитра Джона Брукса: Адарабиойо запрещенным приемом остановил Жоту, рванувшего на рандеву с Санчесом. И уж больно этот момент оказался похож на вчерашний, когда игрок «Арсенала» Салиба получил прямую красную в игре с «Борнмутом» (0:2). Конечно, фанаты на «Энфилде» требовали того же, но защитник «Челси» отделался желтой.
Затем команды чуть успокоились. «Ливерпуль» включил режим классических розыгрышей при Слоте, начав активно задействовать вратаря в начале атак. Келлехер — не такой опытный и сильный в игре ногами голкипер, но дублер Алиссона обошелся без привозов.
«Челси» охотно использовал фланги, подключая реактивных Санчо и Мадуэке. Пользы было мало. Дело если и доходило до ударов, то все они летели мимо створа.
Ключевой эпизод первого тайма произошел на 28-й минуте: Колвилл неуклюже сыграл в собственной штрафной, попав по ноге Джонса, который в тот момент разворачивался. Судья принял очевидное решение, назначив 11-метровый удар. Салах уверенно пробил с точки, разведя мяч и Санчеса по разным углам.
Меньше всех голу партнера по команде радовался Жота. Диогу еще после нарушения Адарабиойо чувствовал себя не лучшим образом, а тут и вовсе попросил замену. Появившийся на поле Нуньес сразу же чуть не стал автором результативной передачи, но гол Гакпо отменили из-за офсайда.
Ближе к перерыву арбитр чуть было не уничтожил интригу — поставил еще один пенальти в ворота «Челси». ВАР позвал Брукса «посмотреть телевизор», после чего он отменил свое решение. Фанаты лондонцев выдохнули — еще оставались шансы исправить положение.
Семь ударов в створ. И желтых
Второй тайм стартовал неожиданно: первая же комбинация «Челси» завершилась голом — Джексон уверенно реализовал выход один на один. И снова потребовалась помощь ВАР — находившиеся в видеокомнате арбитры расчертили виртуальные линии и убедились, что офсайда в этом эпизоде не было.
«Ливерпуль» такое начало ничуть не смутило. Уже в следующей атаке они снова вышли вперед. Главный герой в этом моменте — Салах. Звездный египтянин периферическим зрением увидел подключение Джонса и исполнил идеальную по точности передачу. Кертис не замешкался, обработал и завершил.
Хозяева, заведенные поддержкой родных трибун, понеслись вперед. На небольшом отрезке времени у них стало получаться вообще все: короткие и длинные передачи, быстрые розыгрыши, прессинг. Был отличный момент отличиться у Гакпо. Голландец в излюбленной для себя манере сместился с фланга в центр под правую ногу и пробил обводящим ударом. Мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.
Гости проснулись ближе к середине тайма. Активен был Нету, вышедший на замену, также о своих лидерских качествах начал напоминать Палмер. Но ничего опасного у ворот Келлехера «Челси» не удавалось создать. Игра передвинулась в центр поля, было много грубости, из-за чего арбитр начал раздавать карточки. Семь желтых получили футболисты обеих команд, ровно столько же ударов в створ было нанесено за 90 минут.
2:1 — «Ливерпуль» одержал победу над «Челси», удержав преимущество в один мяч. Команда Слота опередила «Сити» и поднялась на первую строчку в таблице. Дальше у них в чемпионате важнейшая игра с «Арсеналом».
А Мареске не позавидуешь. Впереди у его коллектива тяжелейший отрезок — лондонцы поочередно встретятся с «Ньюкаслом», «МЮ» и «Арсеналом». Выдержат ли?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|
3
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|
5
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|
6
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
7
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
8
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
9
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
10
|Борнмут
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|
11
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
12
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
14
|Лестер
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|4 : 1
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|1 : 3
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|0 : 2
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|2 : 1
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|0 : 1
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|2 : 3
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|2 : 0
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|1 : 2
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|2 : 1
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1