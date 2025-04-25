Сын легенды АПЛ стал открытием сезона в Англии. Гвардиола называл Делапа киллером

Лиам — луч света в темном царстве «Ипсвича».

У «Ипсвича», год назад вернувшегося в премьер-лигу спустя более чем 20 лет, не получилось задержаться в элите дольше, чем на сезон. «Трактористы» сохраняют чисто математические шансы на спасение, но, скорее всего, они растают уже в ближайшие выходные (ну или туром позже, тут нет особой разницы). Но один из футболистов клуба, за который яростно топит знаменитый певец Эд Ширан (у него есть даже миноритарный пакет акций), совершенно точно продолжит играть в футбол на высшем уровне.

Речь о Лиаме Делапе, 22-летнем нападающем, чья игра стала одним из немногих светлых пятен в целом довольно грустном для «Ипсвича» сезоне. 12 голов за неполный первый полноценный сезон в АПЛ, да еще в составе откровенного аутсайдера — достойная статистика. Неудивительно, что слухов о будущем Делапа хватает: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в Англии, итальянский «Милан», «Бавария», чей тренер Венсан Компани, как говорят, большой поклонник таланта нападающего. Не особо верится, что игрок захочет пропасть с радаров и провести сезон в чемпионшипе после прорывного года в элите.

Отец Лиама уникально бросал ауты и этим сделал себе имя

Делап... Знакомая фамилия, наверное, подумали вы, прочитав предыдущий абзац. И не ошиблись: Лиам — сын Рори Делапа, легенды «Стоук Сити» и, чего уж там, всей АПЛ рубежа 2000-х и 2010-х. Та самая команда Тони Пьюлиса, породившая мем про Лео Месси и «холодный дождливый вечер в Стоуке». Выезд на «Британия Стэдиум» был тогда тяжким испытанием даже для топ-клубов. Ну и Рори Делап — тот самый игрок, бросавший мяч из аута на 30-40 метров, что превращало рутинную процедуру в настоящий стандарт не хуже штрафного или углового.

Занятно, что Лиам тоже успел поиграть за «Стоук Сити». Было это в первой половине сезона-2022/23. Делап провел там полгода на правах аренды из «Манчестер Сити» — довольно стандартная история для молодого паренька, которому нужна игровая практика во взрослом футболе. Но все равно получилось довольно символично.

«Я был довольно молод, когда оказался в «Стоуке». Наверное, все прошло не так хорошо, как я хотел, но в любом случае это был невероятный опыт. За это время я узнал очень много о взрослом футболе, больше, чем когда-либо до этого», — рассказывал Лиам в интервью Sky Sports.

За те полгода, что он провел в «Стоук Сити», в команде успело смениться три главных тренера. Наверное, это и правда неплохой жизненный опыт, помогающий быстрее повзрослеть.

«Это многому меня научило в том плане, что я понял: нужно продуманно и взвешенно принимать решения. Так что, когда поступило предложение об аренде в «Халл Сити», я решил все изучить и понять: куда я хочу пойти, что будет лучше для карьеры. Вероятно, это помогло мне в «Халле», и там все прошло намного лучше», — объяснял Делап в том же интервью.

В «Халл Сити», где форвард полностью провел сезон-2023/24, он забил восемь голов, добавив к ним две голевые передачи.

Лиам не терялся на фоне Беллингема и Мусиалы, а затем шикарно дебютировал за «Ман Сити»

Впрочем, Делап котировался весьма высоко начиная с самых юных лет. Ему повезло оказаться в академии «Дерби Каунти», которая имеет очень хорошую репутацию. Между Дерби и Стоук-он-Трентом, где играл его отец, всего полсотни километров, так что никаких проблем с семейной логистикой не возникало. О его таланте говорит то, что он вызывался во все сборные Англии соответствующих возрастов, начиная с 15 лет. Например, в команде 16-летних, где с ним бегали такие ребята, как Джуд Беллингем, Джамал Мусиала, Юнус Муса, Морган Роджерс и Нони Мадуэке, Делап наколотил шесть голов в десяти матчах. Понятно, что на все эти цифры нужно смотреть с немалой долей скепсиса, но тем не менее.

В общем, неудивительно, что летом 2019 года за юношей приехали из академии «Манчестер Сити», и не кто-нибудь, а сам глава службы по поиску и подбору талантов Джо Шилдс. А спустя чуть больше года, в сентябре 2020-го, Делап дебютировал в основе «горожан». Он вышел в основе на матч 3-го раунда Кубка лиги с «Борнмутом» и сразу же забил первый гол на взрослом уровне, а ведь форварду на тот момент даже еще не было 18 лет. И пусть это было его единственное появление на поле в том сезоне (дальше он вернулся в молодежные команды «Сити»), Лиам показал, что умеет пользоваться выпадающими ему шансами. Нынешний сезон — просто очередное тому доказательство.

Почему не дождался шанса у Гвардиолы

В «Сити» отмечали его трудолюбие и правильное отношение к делу. Например, как писал The Athletic, Делап всегда был готов помочь с разного рода общественными мероприятиями, такими как визиты в больницы или школы, относясь к этому безо всякого высокомерия.

«Это тот тип нападающего, которого у нас сейчас нет, это киллер, настоящий британский бомбардир. У Лиама есть качества, которые делают его особенным», — так о Делапе отзывался главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола.

Но закрепиться в основе «Ман Сити» форвард так и не смог. Во-первых, из-за высочайшей конкуренции в составе, которую не могут отменить даже комплименты от Гвардиолы.

«Проблема с молодежью в том, что разница между их турнирами и премьер-лигой слишком велика. Трудно сразу вводить их в состав», — говорил Пеп.

Коул Палмер. Фото Getty Images

Например, даже Коул Палмер, который зажигал вместе с Делапом в молодежных турнирах и в принципе котировался выше, устал ждать шанса и довольствоваться урывками игрового времени, взбунтовался, запросил трансфер и ушел в «Челси».

«Одно из главных качеств, которые необходимо иметь, — это быть терпеливым. Если у вас оно есть, все окупится, и вы получите то, что заслуживаете. Особенно это касается ребят, которым по 18-19 лет», — рассуждал Гвардиола в беседе с Manchester Evening News.

Во-вторых, Делапа донимали разного рода мелкие травмы. И пока он лечился, набирал форму, тренировался и ждал, «Сити» покупал Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанна. Сам же Лиам ездил в аренды в «Стоук», «Престон» и «Халл». Пока летом 2024-го его за 18 миллионов евро не выкупил только вышедший в премьер-лигу «Ипсвич».

12 голов Делапа — это больше трети из тех 33 мячей, что в принципе забили «трактористы» в этом чемпионате. При том что персональный показатель xG форварда — всего 8,9. Разница между реальностью и ожидаемым — +3,1 гола. Только у трех центрфорвардов в этом сезоне этот показатель выше — это Крис Вуд, Александр Исак и Йорген Странд Ларсен (все они забили больше 10 голов).

И очевидно, что в «Ипсвиче» Делап не задержится. А, как он сам говорил, аренды в «Стоук» и «Престон» научили его тщательно и взвешенно продумывать будущие шаги. Так что сумма личного контракта вряд ли будет для него главным приоритетом.