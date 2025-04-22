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Катастрофа имени ван Нистелроя. Колонка Казанского — о самом удивительном клубе АПЛ

«Лестер» вылетел из АПЛ спустя год после возвращения
Денис Казанский
Колумнист
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Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой
Руд ван Нистелрой.
Фото Global Look Press
«Лестер» второй раз за три года покидает премьер-лигу. Денис Казанский в своей авторской рубрике «Биг-Ден» рассказывает об уникальности этого события.

В воскресенье в районе семи вечера по Гринвичу в английском городе Лестер не случилось никаких погодных катаклизмов. Солнце медленно катилось за линию горизонта, день шел на убыль, а зрители с футбольного стадиона — по домам. Идти в пабы никакого толку не было, телевизор смотреть не хотелось, и погода не вызывала никаких эмоций. Бессилие, переходящее в равнодушие. Лечь спать и в понедельник пойти на работу.

Вылет их футбольного клуба «Лестер» в чемпионшип был давно предсказан. С этим смирились. Вопрос стоял только один — когда? Будущий чемпион Англии «Ливерпуль» на него ответил 19 апреля, единственным мячом в игре. Немного издевательским. После углового Салах с метра попал в штангу, Жота подобрал отскок и попал в перекладину... удар Трента стал роковым. «Ливерпуль» победил, а «Лестер» утонул. Вляпавшись в историю.

Дома в АПЛ команда не забивает уже девять матчей подряд. В последний раз местные жители видели это редкое явление — гол в ворота соперника, — когда мир был другим.

«Сити» еще претендовал на чемпионство, в футбольном клубе «Химки» были деньги, в Белом доме сидел другой человек, Овечкину до рекорда было далеко, а Юра Борисов не знал, что его номинируют на «Оскар».

С 8 декабря в «Лестере» засуха и сплошные поражения.

20&nbsp;апреля. &laquo;Реал&raquo; обыграл &laquo;Атлетик&raquo; (1:0).«Реал» остался в гонке с «Барсой», «Ливерпуль» в одной победе от золота, титул «Интера» под вопросом

В судьбе клуба уже был такой грустный период. В сезоне-1977/78 «Лестер» не смог забить в 23 матчах из 42. Клуб получил саркастическое прозвище «Лестер Ноль».

Комментатор на британском канале в одном из матчей позволил себе горькую иронию: «Лестер» — ноль, «Сандерленд» — ноль, температура — ноль, развлечение в районе нуля».

Сейчас над ними уже не смеются. А поражаются. Как за одну декаду можно выиграть чемпионат Англии и Кубок страны, сыграть в Лиге чемпионов, дважды вылететь из премьер-лиги и дважды вернуться?

«Лестер» в каждом сезоне закатывает свою вечеринку с Джейми Варди на сцене. И живет нескучно.

Энцо Мареска и Гарри Уинкс
Энцо Мареска и Гарри Уинкс.
Фото Getty Images

В этот сезон клуб заходил как самый яркий коллектив чемпионшипа. Энцо Мареска поставил в городе блистательный футбол (восьмибитный вариант игры Гвардиолы) и собирался пошуметь в премьер-лиге. С ним и начали собирать новую команду для элитного уровня. Но пришли за самим Мареской. «Челси» он не имел права отказать.

Тайские боссы «Лестера» устраивали танцы с «клонгами» и «чингами» (национальные инструменты) вокруг Грэма Поттера. Тот долго и жеманно отказывался.

Терпение лопнуло, надо было срочно кому-то тренировать. На всех произвела больше впечатление личная презентация Стива Купера. Он рассказал, что оставил «Ноттингем Форрест» в премьер-лиге, напомнил, что со сборной 17-летних англичан выиграл серебро чемпионата Европы и стал чемпионом мира. И вообще его все любят.

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Никого тогда не смущало, что стиль его футбола совсем другой в сравнении с Мареской. Если упрощать, то владение итальянца против силы воли и контратак англичанина.

«Стерпится-слюбится», — решили в Лестере.

В ноябре, после поражения от «Челси», в котором работал их любимый тренер, футболисты «Лестера» гуляли в Копенгагене. Они пели и танцевали в ночном клубе под большим знаком, на котором вся Англия увидела надпись «Скучаю по тебе, Энцо». Все стало понятно. Клуб был на 17-м месте в одном очке от зоны вылета. Купера уволили. Не получилось ни любви, ни взаимопонимания.

В это же время в 120 километрах от Лестера Руд ван Нистелрой получил на руки трудовую книжку в Манчестере. Португалец Аморим привез свою творческо-тренерскую бригаду, и легендарный нападающий «Юнайтед» ему не потребовался. Нистелрой, помощник уволенного тен Хага, порулил в «МЮ» четыре игры. Трижды выиграл. Дважды обыграл... «Лестер».

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой
Руд ван Нистелрой.
Фото Getty Images

Этого хватило, чтобы пригласить голландца в клуб. Он, как и Мареска, любит футбол, основанный на крепком владении и содержании. Помимо того, ван Нистелрой как форвард экстра-класса поможет нападающим найти кратчайший путь к воротам и славе.

«Лестер» сразу же обыграл «Вест Хэм» (3:1) и сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2).

В этот момент ему бы стоило уволиться. Пока на пике. Потому что дальше... 16 поражений в 18 играх. Это не провал. Это катастрофа. Она заканчивается логично — понижением в классе. Не сработало ничего — ни стратегия, ни тактика, ни игра в обороне.

«Лестер» разучился попадать в ворота. Нистелрой, звезда атаки великого «Манчестера», забивший 150 мячей за клуб, так и не смог объяснить, как это делается, своим игрокам.

Футболисты &laquo;Лестера&raquo; после очередного поражения.7 лет назад «Лестер» сенсационно стал чемпионом и влюбил в себя весь мир, а сейчас вылетел из АПЛ. Что пошло не так?

Да и стал ли хоть кто-то его игроком — тоже большой вопрос. Из тех десяти футболистов, которых летом подписал «Лестер» для усиления, в состав Нистелроя постоянно попадал только один — Эль-Ханнус.

Оливер Скипп, купленный за 20 миллионов фунтов у «Тоттенхэма», с начала календарного года не сыграл ни одного полноценного матча. На его позиции и так игроков было в достатке. Теперь есть еще один дорогущий запасной.

13-миллионный защитник Калеб Околи тоже чаще смотрит футбол со скамейки.

Зимой, когда голландец требовал изменений, «Лестер» приобрел защитника Войо Кулибали из «Пармы». Он сыграл четыре матча. С февраля о нем ничего не слышно.

Такой рекрутинг тоже серьезно поспособствовал вылету «Лестера». Болельщики это понимали. На стадионе каждый весенний матч были баннеры с просьбой добровольно уйти спортивному директору Джону Радкину.

Футболисты «Лестера» Джереми Монга, Факундо Буонанотте и Ваут Фас
Джереми Монга, Факундо Буонанотте и Ваут Фас.
Фото Getty Images

Перед игрой с «Ливерпулем» над Лестером пролетел маленький самолет с большим баннером «Кинг Пауэр» (владельцы клуба) бестолковые — увольте совет директоров».

Это видели все. И Айяватт Шривадданапрабха — 40-летний босс «Лестера».

Сын легендарного тайского магната Вишая, который и сделал «Лестер» чемпионом. Он трагически погиб, разбившись на вертолете рядом со своим родным английским стадионом.

При Айяватте начались драматичные перемены. Это уже второй вылет из премьер-лиги за три года. Но с теми финансами, которые есть у владельцев, с их амбициями и одной из лучших тренировочных баз в Англии они вновь могут вернуться.

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После победы 10-летней давности «Лестер» все равно остается в статусе серьезного игрока. Вот только поддерживать его каждый год становится все труднее. Вылеты, да еще и с таким треском, на наших глазах превращают команду в уже подзабытый вариант «клуба-лифта», цикл которого в премьер-лиге всего один год.

Каким вернется «Лестер» и вернется ли — вопрос, конечно, интересный. Премьер-лига дорожает, и попасть в нее становится куда тяжелее, чем вылететь. «Лестеру» вновь предстоит перебрать команду, определиться с тренером. Нистелрой не знает своего будущего, да и стоит ли с ним строить долгие отношения? Кто уйдет, а кто решит поколесить по английским весям?

А пока есть возможность развлечься мини-турниром «Кто хуже в 2025-м?».

Впереди у «Лестера» игры с такими же неудачниками — с «Саутгемптоном» и «Ипсвичем». Трофея не будет. Но хотя бы шанс разогнать тоску и печаль своим болельщикам.

Футбол
ФК Лестер
Руд ван Нистелрой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 33 18 12 3 61-27 66
3
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
4
 Ньюкасл 33 18 5 10 62-44 59
5
 Ман. Сити 33 17 7 9 64-42 58
6
 Челси 33 16 9 8 58-40 57
7
 Астон Вилла 33 16 9 8 53-47 57
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 33 13 9 11 48-45 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 33 11 11 11 41-45 44
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
15
 Вулверхэмптон 33 11 5 17 48-61 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
18
 Ипсвич 33 4 9 20 33-71 21
19
 Лестер 33 4 6 23 27-73 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
Результаты / календарь
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38 тур
19.04 17:00
Брентфорд – Брайтон
 4 : 2
19.04 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 0
19.04 17:00
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 2
19.04 17:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 1 : 1
19.04 19:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 4 : 1
20.04 16:00
Фулхэм – Челси
 1 : 2
20.04 16:00
Ипсвич – Арсенал
 0 : 4
20.04 16:00
МЮ – Вулверхэмптон
 0 : 1
20.04 18:30
Лестер – Ливерпуль
 0 : 1
21.04 22:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 1 : 2
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 15 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 18 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 32 1 2
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