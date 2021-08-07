Суперкубок Англии: дебют Грилиша за «Манчестер Сити» и очередной трофей «Лестера»

«Лисы» обыграли команду Пепа Гвардиолы — 1:0

Суперкубок Англии

«Лестер» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)

Гол: Ихеаначо, 89 — с пенальти.

«Лестер»: Шмейхель, Бертранд (Томас, 78), Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Олбрайтон, 71), Амарти, Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 79), Мэддисон (Сумаре, 71), Варди (Дьюсбери-Холл, 71), Перес (Дака, 71).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Аке, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Фернандинью, Гюндоган (Эрнандес, 65), Палмер (Бернарду Силва, 74), Махрез, Торрес (Найт, 74), Эдози (Грилиш, 65).

Предупреждения: Бертранд, 50. Фернандинью, 88. Рубен Диаш, 88.

Судья: Тирни.

7 августа. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Прошлый сезон был полон неудач и триумфов для «Лестера» и «Манчестер Сити». «Лисы» впервые в истории завоевали Кубок Англии, но уже второй сезон подряд провалили концовку и упустили место в Лиге чемпионов. Что касается «горожан», то они стали чемпионами с большим отрывом, несмотря на плохой старт, выиграли Кубок лиги и уступили «Челси» в финале Лиги чемпионов.

В межсезонье «Лестер» приобрел сразу троих футболистов, отвалив 20 миллионов евро за опорника Бубакари Сумаре «Лиллю» и 30 миллионов «Зальцбургу» за нападающего Патсона Даку, а также подписал в качестве свободного агента левого защитника Райана Бертрана. Эти приобретения не усилили состав «лис» к Суперкубку как минимум из-за массы травм. Джеймс Джастин, Тимоти Кастань, Нампалис Менди, Уэсли Фофана и Джонни Эванс выбыли из-за повреждений. Особенно обидно за Фофана, которого поломал форвард «Вильярреала» Фер Ниньо в последнем товарищеском матче сезона. Французу предстоит восстанавливаться от перелома малоберцовой кости.

У «горожан» тоже были потери, но далеко не такие серьезные. Фил Фоден и Кевин де Брейне пропустили игру из-за повреждений, Джон Стоунз, Рахим Стерлинг и Александр Зинченко набирают форму после Евро-2020. А вот на трансферном рынке «Сити» традиционно очень активен. Легенда клуба Серхио Агуэро и перспективный защитник Эрик Гарсия перешли в «Барселону», но эти потери вряд ли сильно повлияют на команду в предстоящем сезоне. Зато «Манчестер Сити» побил очередные трансферные рекорды. За капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша действующие чемпионы вывалили 100 миллионов фунтов стерлингов, что примерно равно 117,5 миллиона евро. Таким образом, Грилиш стал самым дорогим англичанином и самым дорогим новичком клуба АПЛ.

Он сразу же попал в заявку на Суперкубок. Пеп дал понять, что верит в Грилиша, когда пошли слухи о подписании Месси: «Мы потратились на Джека Грилиша. Он будет играть под 10-м номером, потому что мы верим в него, а также думали, что Лео останется».

«Лисы» начали игру чуть активнее, но вскоре «Манчестер Сити» выровнял игру. Моментов в первом тайме почти не было: на опасный дальний удар Гюндогана «Лестер» ответил попаданием Варди в штангу на последней минуте.

После перерыва игра значительно ускорилась. «Манчестер Сити» взял игру под контроль. За владением к «горожанам» пришли и голевые моменты, но Гюндоган и Марез дважды пробили скорее по регбийным воротам, нежели по футбольным. Грилиш почуял запах приближающегося трофея, и он захотел внести вклад в его завоевание. Англичанин вышел на поле с запредельным желанием. Оно и понятно, на взрослом уровне у Грилиша не было трофеев — в его пассиве три проигранных на «Уэмбли» финала: Кубок Англии-2014/15 и Кубок лиги-2019/20 с «Астон Виллой» и Евро-2020 со сборной.



Стараний полузащитника «Сити», как и его партнеров, не хватило даже для того, чтобы перевести игру в дополнительное время. Натан Аке не смог воспользоваться отсутствием своего конкурента по центру защиты Джона Стоунза и зарекомендовать себя. На 87-й минуте матча Аке в своей штрафной неудачно принял передачу Родри, а бывший форвард горожан Келечи Ихеаначо обокрал его. В итоге голландский защитник сбил игрока «Лестера». Сам Ихеаначо и решился пробить пенальти, с чем успешно справился. Нигериец вколотил мяч в правую «девятку» ворот Закари Стеффена.

Этот Суперкубок Англии стал вторым в истории «Лестера». Первый он завоевал в 1971 году, когда в качестве победителя второго дивизиона сыграл в игре за Суперкубок вместо отказавшегося от участия чемпиона и обладателя Кубка Англии «Арсенала». Теперь никто не может сказать, что «Лестер» незаслуженно попал на этот матч.