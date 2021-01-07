«Манчестер Сити» в финале Кубка лиги. Нас ждет новая битва Гвардьолы и Моуринью

«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд сыграет в решающем матче — «МЮ» сегодня был несостоятелен и проиграл (0:2).

Кубок английской лиги

1/2 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:0)

Голы: Стоунс, 50 (0:1). Фернандинью, 83 (0:2).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (ван де Бек, 88), Погба, Мактоминэй (Гринвуд, 75), Марсьяль, Рэшфорд, Бруну Фернандеш.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Стоунс, Зинченко, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Стерлинг, Фоуден, Махрез (Эрнандес, 79).

Предупреждения: Фернандинью, 48. Фред, 69. Жоау Канселу, 78. Шоу, 90+1.

Судья: Аткинсон.

6 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд»

Полтора месяца назад, в середине ноября, обе команды из Манчестера были далеки от лидеров, а одна из них в обязательном порядке была в нижней части таблицы. Например, после 9-го тура «Манчестер Юнайтед» шел 10-м, а «Манчестер Сити» — и вовсе 13-м. У «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптона» побед было больше, чем у команды Пепа Гвардьолы. Однако к концу традиционного рождественско-новогоднего безумия, отменить которое в Англии не способна никакая пандемия, оказалось, что «МЮ» и «МС» занимают два первых места в АПЛ, если считать по потерянным очкам. Конечно, эти очки еще нужно набрать, но тем не менее.

Почему так получилось? Во-первых, максимально короткое межсезонье. «Юнайтед» 16 августа играл в полуфинале Лиги чемпионов — у «дьяволов» было всего 33 дня на отдых и подготовку, меньше всех в Англии. «Сити» играл свой четвертьфинал Лиги чемпионов против «Лиона» 15 августа. Поэтому проблемы в первой части сезона вполне логичны.

Есть, конечно, и частности. «МС», например, учится играть без Давида Сильвы, значение которого стало до конца понятно лишь после ухода испанца. The Athletic привел такую статистику: в период работы Гвардьолы Сильва второй в команде после Де Брейне по количеству созданных явных голевых моментов и просто опасных ситуаций — 52 и 231 соответственно (у бельгийца 97 и 298). Отчасти заменить испанца смог Гюндоган, но лишь отчасти, тем более что у немца другие функции на поле и другая манера игры.

К тому же никак не залечит травмы и не наберет форму Агуэро. Аргентинец, согласно той же статистике The Athletic, лучше всех в «Сити» реализует моменты — показатель равен 54 процентам. Например, у Габриэла Жезуса он куда ниже — всего 33 процента. Гвардьола как может ищет выход из положения — то ставит на место центрфорварда Феррана Торреса, то, как в матче с «Челси», использует в качестве «ложной девятки» Де Брейне. Но неудивительно, что «Сити» в 15 матчах чемпионата забил всего 24 гола. Для сравнения, год назад было 43 забитых мяча, а в сезоне-2017/18, когда «МС» преодолел отметку в 100 очков, — 46 голов.

У «МЮ» же очевидна зависимость от Бруну Фернандеша. Когда португалец в порядке, есть креатив в позиционных атаках и всегда можно ждать нестандартного решения. Если же что-то пошло не так, начинаются проблемы, прежде всего в позиционном нападении.

В любом случае, нынешнее состояние команд позволяло рассчитывать на куда более увлекательный матч, чем состоявшийся на «Олд Траффорд» месяц назад. Тогда получилось едва ли не самое унылое дерби за последние лет десять — минимум моментов, всего три удара в створ на двоих. Даже несмотря на ковидные проблемы «Сити» — в распоряжении Гвардьолы было всего 15 футболистов основного состава, причем Уокер и Жезус только-только вышли с карантина. Впрочем, в плане подготовки к матчу условия были примерно одинаковы: «МС» за праздничный период провел только два матча, с другой стороны, «МЮ» последний раз играл 1 января и получил на два дня больше на отдых.

1162 — John Stones has scored his first goal for Manchester City in 1162 days, with his previous one coming against Napoli in November 2017 in the Champions League. Unlikely. pic.twitter.com/ouCe7zFGHJ — OptaJoe (@OptaJoe) January 6, 2021

В плане зрелищности ожидания оправдались (хотя сложно представить себе более тоскливый матч, чем дерби месячной давности): не прошло и пяти минут, как соперники обменялись не засчитанными по причине офсайда голами. А к исходу четверти часа игры Стеффен успел слетать в «девятку», чтобы вытащить оттуда мяч после удара Фернандеша, а Де Брейне сотряс штангу. Был и еще один отмененный гол «Сити», и снова из-за офсайда — и ни к одному из трех решений судей вопросов нет, не пришлось даже чертить виртуальные линии.

Не менее любопытно было наблюдать за тактическими экзерсисами Гвардьолы, который, как обычно, на топ-матч заготовил отдельный план, не став повторять все трюки из игры с «Челси». Хотя, например, «ложная девятка» снова была — ее исполнял Махрез. Крайние нападающие Стерлинг (правша справа) и Фоуден (левша слева) располагались максимально широко. При позиционном розыгрыше мяча Канселу с позиции правого защитника уходил в центр поля, становясь одним из опорных хавов — этим достигалось численное преимущество в середине поля. А Гюндоган постоянно включался в атаку и делал рывки в штрафную — свободные зоны для этого должны были образовываться за счет максимально широкого расположения Стерлинга и Фоудена.

Далеко не всегда идеи Гвардьолы работают, порой оказываясь слишком сложными даже для его футболистов. К середине матча стало складываться ощущение, что нечто похожее происходит и на этот раз, но «Сити» помог «стандарт» — Стоунз пахом занес мяч в ворота после передачи со штрафного. Что, конечно, сделало ситуацию максимально комфортной для гостей.

«МЮ» же постепенно совсем потух. Во многом оттого, что не задалась игра у Бруну Фернандеша — тот удар в начале матча оказался разовой вспышкой. Показательный момент был в конце первого тайма, когда «Юнайтед» мог убежать «три в один», но португалец запорол все плохим пасом.

Постепенно потухла и сама игра. Но «Сити» это полностью устраивало, и замена Махреза на Родри говорит о многом. В этом сезоне Гвардьола не стесняется делать такие перестановки. А гол Фернандинью, подкараулившего отскок после углового, развеял все иллюзии болельщиков «МЮ», что их команде в этот вечер что-то светит.

Man United 0-2 Man City — Fernandinho



Follow @Fastgoal2 and don't miss a goal pic.twitter.com/NhV457T069 — ??? ??? (@Fastgoal2) January 6, 2021

Ну а «Сити» в финале, куда команда вышла в четвертый раз подряд, сыграет с «Тоттенхэмом» — нас ждет очередная серия противостояния Гвардьолы и Жозе Моуринью.