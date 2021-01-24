Клопп плюнул на Кубок Англии. «МЮ» выиграл в триллере на «Олд Траффорд»

Череда неудач «Ливерпуля» продолжается.

Кубок Англии

1/16 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:2 (1:1)

Голы: Салах, 18 (0:1). Гринвуд, 26 (1:1). Рэшфорд, 48 (2:1). Салах, 58 (2:2). Бруну Фернандеш, 78 (3:2).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Гринвуд (Бруну Фернандеш, 66), Мактоминэй, Погба, ван де Бек (Фред, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 86), Кавани.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Фабинью, Р.Уильямс, Робертсон, Милнер, Тиагу Алькантара (Шачири, 81), Вайналдум (Мане, 62), Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 81), Джонс.

Предупреждения: Фабинью, 42. Мане, 69. Линделеф, 89. Погба, 90+2.

Судья: Поусон (Англия).

24 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Про кризис «Ливерпуля» в последнее время не говорил только ленивый. Пять матчей без побед в АПЛ, четыре игры кряду без забитых голов (всего серия составляет 348 минут) и как апофеоз — домашнее поражение от «Бернли», прервавшее беспроигрышную серию на «Энфилде» на отметке в 68 встреч, или 1370 дней.

После той игры главный тренер красных Юрген Клопп назвал случившееся серьезной пощечиной. Матч с «Манчестер Юнайтед» — главным и самым принципиальным соперником — представлялся шансом реабилитироваться. Правда, отношения с Кубком Англии у «Ливерпуля» при Клоппе не складываются — всего один раз за пять лет команда преодолела стадию четвертого раунда или 1/16 финала.

We exit the #FACup, after defeat at Old Trafford. — Liverpool FC (@LFC) January 24, 2021

Не получилось и на этот раз, и часть вины за это, вне всякого сомнения, лежит на немце. Состав, выбранный Клоппом, явно говорил о том, что он не намерен обыгрывать «МЮ» во что бы то ни стало. Его визави Уле Гуннар Сульшер, кстати, поступил иначе и выставил всех сильнейших, за исключением Бруну Фернандеша, да и тот вышел во втором тайме и забил победный гол.

«Ливерпуль» почти весь сезон страдает от травм двух основных центральных защитников — ван Дейка и Гомеза. В этот раз в пару к Фабинью, который прочно обосновался в центре обороны, Клопп решил поставить 19-летнего Риза Уильямса. Хотя, например, мог выйти Матип — но тот играл в четверг против «Бернли», и Клопп не решился выставлять его в основе второй матч подряд: у камерунца много мелких повреждений, и был риск снова его потерять. Наверное, мог выйти Хендерсон — у капитана красных мышечная микротравма, но такие бойцы, как он, против «МЮ» готовы играть на одной ноге. Но это тоже риск. А через четыре дня — важнейшая игра в чемпионате с «Тоттенхэмом». Дальше — сложный выезд к «Вест Хэму», а 7 февраля битва с «Манчестер Сити».

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Ole makes 5?? changes to his #MUFC starting XI ?



? #FACup — Manchester United (@ManUtd) January 24, 2021

Поэтому играл Риз Уильямс. Парень «привез» второй гол, махнув ногой мимо мяча, да и вообще большую часть матча «Юнайтед» целенаправленно строил атаки через правый край — то есть зону, которую он должен страховать. А тут еще, как назло, Александр-Арнолд не в форме и переживает самый серьезный спад за четыре сезона на взрослом уровне. Вайналдум тоже далек от лучших кондиций и больше думает, где ему продолжать карьеру. Словом, идеальная мишень. Кажется, так вольготно Рэшфорд давно себя не чувствовал.

Наверное, играй вместо Уильямса Матип или Хендерсон, все могло быть иначе. Но Клопп решил так. Пожалуй, со стратегической точки зрения это правильно — нельзя все ограничивать ближайшим матчем, пусть и навылет и против принципиального соперника. В нынешнее непростое время для «Ливерпуля» жизненно важно финишировать в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Но за такие решения приходится расплачиваться результатом в конкретном матче. Игра с «МЮ» могла стать для «Ливерпуля» началом выхода из кризиса. Своеобразной точкой отсчета. Но вместо этого оставила еще больше вопросов. Теперь Клоппу необходимо обыграть в четверг «Тоттенхэм» в гостях. Иначе последствия могут быть совершенно непредсказуемыми.