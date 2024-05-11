Кто возьмет титул АПЛ? «Арсенал» ждет осечки «Сити», «Ливерпуль» почти сошел с дистанции
АПЛ — единственная топ-лига, где чемпионская гонка все еще держит болельщиков в напряжении. До конца сезона осталось меньше 10 дней, а претендентов на титул все еще трое. Какие шансы на успех имеют «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»?
«Арсенал» уже не может надеяться только на себя
Команда Микеля Артеты уверенно шла в верхней части турнирной таблицы на протяжении всего сезона. В этом году у лондонцев лишь одно поражение в АПЛ — от «Астон Виллы» (0:2), и именно оно может стать роковым: как раз этих очков сейчас не хватает, чтобы на всех парах помчать к золоту.
«Арсеналу» осталось сыграть две встречи — против «МЮ» и «Эвертона». На «Олд Траффорд» традиционно будет непросто, несмотря на все проблемы манкунианцев. С «ирисками» трудностей возникнуть не должно — они уже обеспечили себе прописку в АПЛ на следующий сезон.
«Канонирам» нужно железно брать три очка в Манчестере. В случае ничьей или поражения «Сити» может стать чемпионом уже 14 мая. План у «Арсенала» сейчас такой: одержать победу над «МЮ» (желательно крупную) и верить в то, что команда Гвардиолы оступится (может хватить даже ничьей) хотя бы один раз.
У «Сити» остался один топ-соперник, и болельщики «Арсенала» его ненавидят
Судьба титула в руках Пепа и его команды. Что нужно сделать «Сити», чтобы стать чемпионом? На данный момент, учитывая худшую разницу забитых и пропущенных мячей (определяющий критерий при равенстве очков), нужно набирать 9 очков в оставшихся трех матчах.
Но ситуация может поменяться. Например, если «Сити» разгромит «Фулхэм» или «Тоттенхэм», а «Арсенал» не забьет много «МЮ». Тогда им хватит даже семи баллов. Впрочем, Гвардиолу эти расклады наверняка не интересуют. Он явно не хочет доводить дело до подсчета дополнительных показателей.
«Фулхэм» и «Вест Хэм» уже никаких турнирных задач не решают, изрядно попотеть придется только с «Тоттенхэмом». Для «горожан» этот выезд традиционно складывается непросто — в АПЛ они ни разу не забивали на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (стадион открыт в апреле 2019-го). Так что в этот день все фанаты «Арсенала» по иронии судьбы будут болеть за своего злейшего врага.
«Ливерпуль» сойдет с дистанции еще до матча с «Виллой»?
Банда Юргена Клоппа уверенно разобралась с «Тоттенхэмом» (4:2) и осталась в гонке за титул. Но шансы на чемпионство у красных лишь математические, ведь отставание от лидирующего «Арсенала» составляет пять очков.
«Ливерпулю» нужно чудо, причем не одно: «канониры» должны дважды проиграть, «Сити» должен победить лишь один раз в трех матчах, а сами мерсисайдцы — взять 6 очков из 6. В победы над «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном» поверить можно, а в остальное — нет. Понятно, что на «Энфилде» будут верить в успех до последнего, но скорее всего красные вылетят из чемпионского забега еще до встречи с «Виллой», так как они сыграют последними в этом туре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69-58
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70-59
|54
|
8
|МЮ
|35
|16
|6
|13
|52-55
|54
|
9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56-70
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53-57
|47
|
12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|49-57
|43
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
|11.05
|14:30
|
Фулхэм – Ман. Сити
|- : -
|11.05
|17:00
|
Борнмут – Брентфорд
|- : -
|11.05
|17:00
|
Эвертон – Шеффилд Юн.
|- : -
|11.05
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|11.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|11.05
|17:00
|
Вест Хэм – Лутон Таун
|- : -
|11.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|11.05
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
|12.05
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|- : -
|13.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7