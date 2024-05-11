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Сегодня, 10:30

Кто возьмет титул АПЛ? «Арсенал» ждет осечки «Сити», «Ливерпуль» почти сошел с дистанции

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ 12 мая
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Кай Хаверц, Эрлин Холанн, Мохамед Салах.
Фото «СЭ»
«Канонирам» придется болеть за злейшего врага — «Тоттенхэм»!

АПЛ — единственная топ-лига, где чемпионская гонка все еще держит болельщиков в напряжении. До конца сезона осталось меньше 10 дней, а претендентов на титул все еще трое. Какие шансы на успех имеют «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»?

«Арсенал» уже не может надеяться только на себя

Команда Микеля Артеты уверенно шла в верхней части турнирной таблицы на протяжении всего сезона. В этом году у лондонцев лишь одно поражение в АПЛ — от «Астон Виллы» (0:2), и именно оно может стать роковым: как раз этих очков сейчас не хватает, чтобы на всех парах помчать к золоту.

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«Арсеналу» осталось сыграть две встречи — против «МЮ» и «Эвертона». На «Олд Траффорд» традиционно будет непросто, несмотря на все проблемы манкунианцев. С «ирисками» трудностей возникнуть не должно — они уже обеспечили себе прописку в АПЛ на следующий сезон.

«Канонирам» нужно железно брать три очка в Манчестере. В случае ничьей или поражения «Сити» может стать чемпионом уже 14 мая. План у «Арсенала» сейчас такой: одержать победу над «МЮ» (желательно крупную) и верить в то, что команда Гвардиолы оступится (может хватить даже ничьей) хотя бы один раз.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP

У «Сити» остался один топ-соперник, и болельщики «Арсенала» его ненавидят

Судьба титула в руках Пепа и его команды. Что нужно сделать «Сити», чтобы стать чемпионом? На данный момент, учитывая худшую разницу забитых и пропущенных мячей (определяющий критерий при равенстве очков), нужно набирать 9 очков в оставшихся трех матчах.

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Но ситуация может поменяться. Например, если «Сити» разгромит «Фулхэм» или «Тоттенхэм», а «Арсенал» не забьет много «МЮ». Тогда им хватит даже семи баллов. Впрочем, Гвардиолу эти расклады наверняка не интересуют. Он явно не хочет доводить дело до подсчета дополнительных показателей.

«Фулхэм» и «Вест Хэм» уже никаких турнирных задач не решают, изрядно попотеть придется только с «Тоттенхэмом». Для «горожан» этот выезд традиционно складывается непросто — в АПЛ они ни разу не забивали на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (стадион открыт в апреле 2019-го). Так что в этот день все фанаты «Арсенала» по иронии судьбы будут болеть за своего злейшего врага.

«Ливерпуль» сойдет с дистанции еще до матча с «Виллой»?

Банда Юргена Клоппа уверенно разобралась с «Тоттенхэмом» (4:2) и осталась в гонке за титул. Но шансы на чемпионство у красных лишь математические, ведь отставание от лидирующего «Арсенала» составляет пять очков.

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«Ливерпулю» нужно чудо, причем не одно: «канониры» должны дважды проиграть, «Сити» должен победить лишь один раз в трех матчах, а сами мерсисайдцы — взять 6 очков из 6. В победы над «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном» поверить можно, а в остальное — нет. Понятно, что на «Энфилде» будут верить в успех до последнего, но скорее всего красные вылетят из чемпионского забега еще до встречи с «Виллой», так как они сыграют последними в этом туре.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
2
 Ман. Сити 35 25 7 3 87-33 82
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 35 18 6 11 69-58 60
6
 Ньюкасл 35 17 5 13 78-56 56
7
 Челси 35 15 9 11 70-59 54
8
 МЮ 35 16 6 13 52-55 54
9
 Вест Хэм 36 13 10 13 56-70 49
10
 Борнмут 36 13 9 14 52-63 48
11
 Брайтон 35 12 11 12 53-57 47
12
 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49-60 46
13
 Фулхэм 36 12 8 16 51-55 44
14
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 49-57 43
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 36 9 9 18 52-60 36
17
 Нот. Форест 36 8 9 19 45-63 29
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 36 5 9 22 39-74 24
20
 Шеффилд Юн. 36 3 7 26 35-100 16
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.05 14:30
Фулхэм – Ман. Сити
 - : -
11.05 17:00
Борнмут – Брентфорд
 - : -
11.05 17:00
Эвертон – Шеффилд Юн.
 - : -
11.05 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
11.05 17:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
11.05 17:00
Вест Хэм – Лутон Таун
 - : -
11.05 17:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
11.05 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
12.05 18:30
МЮ – Арсенал
 - : -
13.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 31 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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