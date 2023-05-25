Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:00

Все расклады финиша топ-5 лиг: кто чемпион, кто в ЛЧ, кто вылетает

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хвича Кварацхелия, Эрлин Холанн, Килиан Мбаппе.
Фото «СЭ»
Подсчитали все.

Англия

Титул: «Манчестер Сити»

АПЛ финиширует уже в ближайшее воскресенье, и не все вопросы еще решены. Но с главным все ясно. Большую часть сезона в чемпионате лидировал «Арсенал» Микеля Артеты, однако Пеп Гвардиола обставил своего бывшего ассистента и в пятый раз взгромоздил «Манчестер Сити» на вершину АПЛ.

Фото Reuters

Гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл»

Претенденты на попадание в Лигу чемпионов: «Манчестер Юнайтед» (69 очков), «Ливерпуль» (66)

«Арсенал» сыграет в главном еврокубке впервые за семь лет, «Ньюкасл» — впервые за 20. Нет сомнений, что в Лигу чемпионов вернется и «МЮ». Для этого команде Эрика тен Хага необходимо набрать одно очко в двух оставшихся матчах.

Гарантировал себе попадание как минимум в Лигу Европы: «Ливерпуль»

Гарантировал себе попадание в Лигу Европы: «Брайтон»

Претенденты на попадание в Лигу конференций: «Астон Вилла» (58), «Тоттенхэм» (57), «Брентфорд» (56)

В этом сезоне от Англии в Лигу Европы делегируют пятое и шестое места АПЛ, а в Лигу конференций — седьмое. С вероятностью 99% «Ливерпуль» будет пятым, а вместе с ним в ЛЕ отправится «Брайтон» — клуб с берегов Ла-Манша впервые в своей истории гарантировал себе участие в еврокубках.

Радость футболистов &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Ман Сити» — 2023 сравнивают с «Барселоной» — 2011 и называют лучшей командой в истории. Это важнее очередного чемпионства

А вот за место в третьем туре предстоит бой в последний игровой день: «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Брентфорд» сразятся за последнюю путевку в Европу.

Отдельно отметим, что в Лигу Европы в следующем сезоне может прорваться и «Вест Хэм». Для этого лондонцам нужно победить в финале Лиги конференций «Фиорентину».

Вылетел: «Саутгемптон»

Претенденты на вылет: «Эвертон» (33), «Лестер» (31), «Лидс» (31)

Борьба за выживание в этом сезоне беспощадна: уже лишился шансов на сохранение места в АПЛ «Саутгемптон», выступавший в элите на протяжении 11 сезонов подряд. Кроме того, лигу точно покинет еще пара видных клубов. Чемпион Англии-2016 «Лестер» на краю пропасти вместе с «Лидсом». «Эвертон» пока что в безопасности, но последний тур может все изменить. Это будет громадная потеря: ливерпульцы не покидали высший дивизион на протяжении 70 лет.

В АПЛ уже вышли «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», а третьим новичком станет победитель пары «Лутон» — «Ковентри».

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Бомбардиры: Холанн, «Манчестер Сити» (36 мячей), Кейн, «Тоттенхэм» (28)

Эрлин Холанн в дебютный сезон установил массу достижений и побил рекорд по числу голов за один чемпионат — было 34, стало 36. Впрочем, у норвежца еще есть время, чтобы задрать и эту планку. «Золотая бутса» в любом случае — его.

Испания

Титул: «Барселона»

Впервые с 2019 года каталонцы вернули себе золото чемпионата Испании. Они лидировали весь сезон и гарантировали себе трофей еще в 34-м туре.

Фото AFP

Гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов: «Барселона», «Реал», «Атлетико»

Претенденты на попадание в Лигу чемпионов: «Реал Сосьедад» (68), «Вильярреал» (63)

Стандартная тройка делегатов от Испании уже забронировала за собой места в групповом этапе Лиги чемпионов, а четвертым участником почти наверняка станет «Реал Сосьедад» — за два тура до конца чемпионата он опережает идущий пятым «Вильярреал» на пять очков. Баскский клуб вернется в главный еврокубок спустя десять лет.

Кроме того, в шаге от Лиги чемпионов «Севилья» — ей нужно всего лишь обыграть «Рому» в финале Лиги Европы.

Гарантировал себе попадание как минимум в Лигу Европы: «Вильярреал» (63)

Гарантировал себе попадание как минимум в Лигу конференций: «Бетис» (56)

Претенденты на попадание в Лигу конференций: «Атлетик» (50), «Жирона» (49), «Севилья» (49), «Осасуна» (47), «Райо Вальекано» (46), «Мальорка» (44)

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; завоевали чемпионский титул. «Барселона» вернулась на испанский трон. У сине-гранатовых первое чемпионство без Месси

«Вильярреал» и «Бетис» с высокой долей вероятности не сдвинутся с пятого и шестого мест, поэтому вдвоем отправятся в Лигу Европы. А вот борьба за Лигу конференций в двух заключительных турах будет жесткая — претендентов тут много.

Вылетел: «Эльче»

Претенденты на вылет: «Валенсия» (40), «Сельта» (40), «Альмерия» (39), «Хетафе» (38), «Кадис» (38), «Вальядолид» (38), «Эспаньол» (35)

Борьба за выживание — самая интересная в текущем чемпионате Испании. До финиша — два матча, а даже идущая на 13-м месте «Валенсия» до сих пор не обезопасила себя от вылета. «Эльче» уже утратил все шансы, но еще пара неудачников не определена.

Неизвестно и то, кто выйдет в высший дивизион, — за тур до конца сегунды еще никто не гарантировал себе повышение. В претендентах — «Гранада», «Лас-Пальмас», «Алавес», «Леванте», «Эйбар» и «Альбасете».

Футболист "Барселоны" Роберт Левандовски.
Роберт Левандовски.
Фото AFP

Бомбардиры: Левандовски, «Барселона» (23), Бензема, «Реал» (18)

Два видных бомбардира — в лидерах снайперской гонки. Год назад победу в ней одержал Карим Бензема, но Роберт Левандовски, судя по всему, станет лучшим уже в своем дебютном сезоне в ла лиге.

Италия

Титул: «Наполи»

Команда Лучано Спаллетти весь сезон уверенно шла к триумфу и за пять туров до конца обеспечила себе титул. Это первое золото «Наполи» за 33 года.

Фото Reuters

Гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов: «Наполи», «Лацио»

Претенденты на попадание в Лигу чемпионов: «Интер» (66), «Милан» (64), «Аталанта» (61), «Рома» (60)

Ни один из полуфиналистов текущего сезона Лиги чемпионов еще не гарантировал себе место в ней через год. Ситуация для них могла бы быть еще хуже, но на днях с «Ювентуса» сняли 10 очков, поэтому в зоне ЛЧ стало попросторнее.

Тем не менее еще ничего не ясно. На две путевки претендуют четыре клуба, а у «Интера» с «Ромой» еще и остаются лазейки: миланцы могут попасть в ЛЧ через победу в ней, а римляне — через победу в Лиге Европы.

Претенденты на попадание в Лигу Европы и Лигу конференций: «Интер» (66), «Милан» (64), «Аталанта» (61), «Рома» (60), «Ювентус» (59)

Лучано Спаллетти. Спаллетти называл Денисова грузовиком и настоял на покупке Хвичи. Рабинер — о пути тренера «Наполи» к скудетто

В финале Кубка Италии «Интер» обыграл «Фиорентину». Миланцы уже гарантировали себе участие в одном из двух главных турниров континента, поэтому кубковая путевка автоматически отправилась в серию А. Это означает, что указанная выше пятерка точно сыграет в еврокубках, только непонятно, в каком именно турнире. Раскладов тут масса, все решат два заключительных тура.

Вылетели: «Сампдория», «Кремонезе»

Претенденты на вылет: «Лечче» (33), «Специя» (31), «Верона» (30)

«Сампдория» с 2003 года провела лишь один сезон вне серии А, так что ее вылет невозможно не отметить. «Кремонезе» же впервые в этом веке сыграл в элите и сразу же отправился обратно вниз. На третий волчий билет претендуют еще три команды.

Им на замену точно придут «Фрозиноне» и «Дженоа», а также победитель плей-офф серии В — там сразу шесть кандидатов.

Футболист "Наполи" Виктор Осимхен.
Виктор Осимхен.
Фото Reuters

Бомбардиры: Осимхен, «Наполи» (23), Мартинес, «Интер» (20)

С чемпионством «Наполи» все ясно, но команда Спаллетти может взять и две главные индивидуальные награды: Виктор Осимхен лидирует в гонке бомбардиров, а Хвича Кварацхелия — в списке лучших ассистентов.

Германия

Претенденты на титул: «Боруссия» Д (70), «Бавария» (68)

Фантастика: за тур до конца бундеслиги еще не решен главный вопрос — кто станет чемпионом? «Бавария» рискует прервать серию из десяти побед подряд. Чтобы вновь взять серебряную салатницу, ей не только нужно обыграть «Кельн» в последнем туре, но и надеяться на потерю «Боруссией» очков в домашней встрече с «Майнцем». Все решится 27 мая.

Фото AFP

Гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов: «Боруссия» Д, «Бавария», «Лейпциг»

Претенденты на попадание в Лигу чемпионов: «Унион» (59), «Фрайбург» (59)

Три привычных участника главного еврокубка от Германии уже обеспечили себе путевку в Лигу чемпионов, а четвертым делегатом станет новичок: ни берлинский «Унион», ни «Фрайбург» еще никогда не играли там. У столичной команды — небольшое преимущество из-за разницы мячей и менее сложного соперника в последнем туре.

Гарантировали себе попадание как минимум в Лигу Европы: «Унион Берлин», «Фрайбург»

Претенденты на Лигу Европы и Лигу конференций: «Байер» (50), «Вольфсбург» (49), «Айнтрахт» (47)

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo;. В Германии наконец-то интрига. «Бавария» сама себя закопала, а чемпионство «Боруссии» будет торжеством справедливости

Финал Кубка Германии еще не сыгран: 3 июня в нем встретятся «Лейпциг» и «Айнтрахт». Если победит франкфуртская команда, то именно ей достанется путевка в Лигу Европы. Если нет, то седьмое место бундеслиги станет еврокубковым. Сейчас «Байер» идет шестым, но «Вольфсбург» и «Айнтрахт» рядом.

Вылетела: «Герта»

Претенденты на вылет: «Аугсбург» (34), «Штутгарт» (32), «Бохум» (32), «Шальке» (31)

Сандро Шварц и Чидера Эджуке не спасли «Герту» — она досрочно отправилась во вторую бундеслигу. Туда же рискует вновь спуститься «Шальке» — в последнем туре гельзенкирхенцам нужно набирать очки в гостях у «Лейпцига». «Аугсбург» вряд ли вылетит напрямую, но может сыграть в стыковых матчах. В зоне риска и «Штутгарт» с «Бохумом».

Место в первой бундеслиге на следующий сезон уже заслужил «Дармштадт», а на вторую прямую путевку претендуют «Хайденхайм» и «Гамбург»: один из них отправится на повышение, другой — в стыки.

Футболист "Вердера" Никлас Фюллкруг.
Никлас Фюллкруг.
Фото Global Look Press

Бомбардиры: Фюллкруг, «Вердер» (16), Коло Муани, «Айнтрахт» (14), Гнабри, «Бавария» (14), Нкунку, «Лейпциг» (14), Грифо, «Фрайбург» (14)

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллкруг, игравший на ЧМ-2022, остается лучшим снайпером бундеслиги, хотя его показатели относительно скромны — всего 16 забитых мячей. Год назад лучшим бомбардиром стал Роберт Левандовски с 35 голами, так что разница огромна.

Зато в этом сезоне в борьбе за главную индивидуальную награду форвардов есть настоящая интрига — любой из пятерки лидеров гонки все еще может ее выиграть.

Франция

Претенденты на титул: «ПСЖ» (84), «Ланс» (78)

Слегка неожиданно, что к этому моменту «ПСЖ» еще не гарантировал себе золото. Еще удивительнее, что единственным конкурентом парижан остался «Ланс» — команда, которая еще три года назад выступала в лиге 2. Впрочем, это соперничество формальное: для защиты титула столичным осталось набрать лишь одно очко в двух оставшихся турах.

Фото AFP

Гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов: «ПСЖ», «Ланс», «Марсель»

У Франции три путевки в главный еврокубок, одна из которых — в отборочный турнир. «Марсель» отстает от «Ланса» на пять очков, так что, скорее всего, без прямой путевки в групповой этап останется именно клуб с юга страны.

Гарантировала себе попадание в Лигу Европы: «Тулуза»

Претенденты на попадание в Лигу Европы и Лигу конференций: «Монако» (65), «Лилль» (63), «Ренн» (62), «Лион» (59)

В апреле «Тулуза» впервые в истории выиграла крупный трофей — Кубок Франции, а заодно обеспечила себе место в групповом этапе Лиги Европы. Кто к ней присоединится, пока сложно сказать. Но точно известно, что Александр Головин и его «Монако» вновь не сыграют в Лиге чемпионов.

Александр Головин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Лиона&raquo;. «Какая глупость — заменить Головина». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Сейчас монегаски идут на четвертом месте, дающем право оказаться в Лиге Европы. Пятая команда лиги отправится в Лигу конференций, и сейчас это «Лилль». Больше еврокубковых мест у Франции нет.

Вылетели: «Аяччо», «Труа», «Анже»

Претенденты на вылет: «Страсбур» (39), «Осер» (34), «Нант» (33)

В этом сезоне из лиги 1 вылетят сразу четыре клуба, а выйдут туда лишь два — французы решили сократить число команд в элитном дивизионе с 20 до 18. Три неудачника уже известны, а четвертым станет либо «Осер», либо «Нант». У «Страсбура» тоже есть шансы на понижение, но они скорее теоретические.

В обратную сторону, скорее всего, последуют «Гавр» и «Бордо», но шансы на выход в лигу 1 сохраняет и «Метц».

Футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Бомбардиры: Мбаппе, «ПСЖ» (28), Ляказетт, «Лион» (26), Дэвид, «Лилль» (22)

Если бы не аномальный Эрлин Холанн, то Килиан Мбаппе сейчас боролся бы за «Золотую бутсу» наравне с Гарри Кейном. Лига 1 вообще в этом сезоне выстрелила: сразу трое из шести лучших бомбардиров топ-5 лиг играют здесь. У Александра Ляказетта еще есть шанс обойти Мбаппе, а вот у Джонатана Дэвида это вряд ли получится.

Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Никогда такого не было». Бобровский в финале Кубка Стэнли и наслаждается моментом
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьего бомбардира АПЛ дисквалифицировали на восемь месяцев. Тони готовился к переходу в топ-клуб, но сам же все испортил
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 5 4 94-32 89
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 Ньюкасл 37 19 13 5 67-32 70
4
 МЮ 36 21 6 9 52-41 69
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 37 18 8 11 71-51 62
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
15
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лестер 37 8 7 22 49-67 31
19
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 3
22.04 14:30
Фулхэм – Лидс
 2 : 1
22.04 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 1 : 1
22.04 17:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 0 : 0
22.04 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 2 : 1
22.04 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 3 : 2
23.04 16:00
Борнмут – Вест Хэм
 0 : 4
23.04 16:00
Ньюкасл – Тоттенхэм
 6 : 1
24.05 22:00
Брайтон – Ман. Сити
 1 : 1
25.05 22:00
МЮ – Челси
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 26 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости