0:7 от «Ливерпуля». «Кристал Пэлас» сыграл как «Спартак»

Красные идут ко второму чемпионству подряд

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 14-й тур

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 0:7 (0:3)

Голы: Минамино, 3 (0:1). Мане, 35 (0:2). Роберту Фирмину, 44 (0:3). Хендерсон, 52 (0:4). Роберту Фирмину, 68 (0:5). Салах, 81 (0:6). Салах, 84 (0:7).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Клайн, Макартур (Ридевалд, 75), Куяте (Томкинс, 63), Шлупп, Миливоевич, Эзе (Батшуайи, 69), Айю, Заа.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум (Джонс, 70), Хендерсон, Фабинью, Кейта, Роберту Фирмину (Окслейд-Чемберлен, 75), Мане (Салах, 57), Минамино.

Предупреждение: Клайн, 45+1.

Судья: Мосс.

19 декабря. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

«Ливерпуль» продолжает защищать чемпионский титул от посягательств. Недавно был обыгран главный конкурент — «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. Сегодня разгромлен середняк «Кристал Пэлас». Последнее даже важнее, чем победы в матчах с конкурентами. Ведь красные носили обидное прозвище «Робин Гуд» в первых сезонах при Юргене Клоппе, поскольку постоянно отдавали очки более слабым командам.

Liverpool are top of the Premier League table at Christmas for the third year in a row ? pic.twitter.com/vEdlAgjgEM — B/R Football (@brfootball) December 19, 2020

7:0 — с таким счетом «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас». Напрашиваются два сравнения. Первое — с разгромом московского «Спартака» в Лиге чемпионов-2017/18. Второе — с неудачей самих красных, случившейся в начале октября. Тогда они проиграли «Астон Вилле» с неприличным для топ-клуба счетом 2:7.

Забивают все те же

Помните то поражение красно-белых в Лиге чемпионов? Тогда лучше других сыграл Коутинью, забивший сразу три гола. Сейчас Филиппе страдает в «Барселоне», а его экс-партнеры по «Ливерпулю» торжествуют.

В матче со «Спартаком» отличилась вся знаменитая троица: Фирмину, Салах и Мане (дубль). Счастье для красных, что ее удалось сохранить! Ведь голы в ворота «Кристал Пэлас» забивали они же. У Фирмину и Салаха — по дублю, у Мане — один гол.

Интересно и другое: у всех трех форвардов — по результативной передаче. Такое с этой троицей случилось впервые в премьер-лиге — каждый и забил, и отдал голевой пас.

For the first time in the Premier League, Sadio Man?, Roberto Firmino and Mohamed Salah all scored and assisted in the same game:



??? Man?

??? Firmino

??? Salah



And none of them played the full 90 minutes. ? pic.twitter.com/VMN6CKmYP7 — Squawka Football (@Squawka) December 19, 2020

Памятен и другой аспект. На «Энфилде» «Спартак» не стал закрываться, сыграв по схеме 4-2-3-1. Дома красно-белые действовали куда рациональнее: 5-3-2 (такое не снилось даже Доменико Тедеско!), «автобус», гол со стандарта и выстраданные 1:1.

«Кристал Пэлас» тоже не закрылся — 4-4-2, три удара в створ и даже 0,49 ожидаемого гола, — однако повторил сомнительное достижение москвичей. И в плане счета, и в отношении истории. Для «Спартака» то поражение стало самым крупным. Для «Кристал Пэлас» — худшим среди всех домашних матчей.

7 — Crystal Palace have conceded seven goals in a home match for the first time in their entire history. Crushed. pic.twitter.com/an99eR2u6o — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2020

От 2:7 — к 7:0

Массимо Каррера, под чьим руководством «Спартак» сгорел «Ливерпулю», когда-то сказал, что лучше один раз проиграть со счетом 0:5, чем пять — по 0:1. Думаю, Клопп придерживается той же позиции.

Поражение от «Астон Виллы» — пока единственное у красных в этом чемпионате. Да, болезненное. Да, с невероятной для соперника результативностью — семь голов при 3,08 xG. Да, при здоровом ван Дейке в стартовом составе.

«Ливерпуль» в этом сезоне пропускает достаточно — уже 19 голов в премьер-лиге, больше, чем у идущего 17-м «Бернли». Причина понятна — вынужденная ротация в центре обороны. У ван Дейка «кресты», у Гомеса — травма сухожилия. Недаром фанаты красных сожалели о трансфере Ловрена в «Зенит». Правда, после курьезного автогола хорвата в матче со «Спартаком», пожалуй, перестали.

Теперь в защите вынужден играть опорник Фабинью, а вместе с ним — не самый надежный Матип. Однако решение у Клоппа есть. «Ливерпуль» применяет ту самую тактику, которую использовал до покупки ван Дейка — тогда в центре обороны действовали Клаван и Ловрен. Ее суть — раздавить и вымотать соперника прессингом, а также реализовать свои моменты. Тогда у оппонента не останется сил на то, чтобы ответить. Так получилось с «Лестером» (3:0), с «Вулверхэмптоном» (4:0), а сейчас — с «Кристал Пэлас».

?? Mane

?? Firmino

?? Robertson

?? Alexander-Arnold

?? Salah

?? Matip

?? Oxlade-Chamberlain



Seven different players with assists for the Reds today ? pic.twitter.com/m7KKZIDEKe — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2020

Пример для «Краснодара»

Знаете, какой из клубов РПЛ может поучиться у красных? «Краснодар». Ситуация схожая: атака — топ, центр обороны — так себе (пусть у «Ливерпуля» это явление носит временный характер). Прессингуйте и реализуйте свое, тогда у соперника не останется ни сил, ни времени на ответ. «Быки» могут играть в похожем стиле — вспомните недавний разгром «Локомотива».

А «Ливерпуль» по-прежнему успешен. Если даже травмы не мешают красным, то кто же их остановит?