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Закрытое письмо Пепа. Колонка Казанского по мотивам Чехова

Казанский отреагировал на неудачи Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Денис Казанский
Колумнист
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Фото «СЭ»
Еще никто не смотрел на АПЛ сквозь призму творчества Антона Павловича Чехова. Денис Казанский рискнул. В своей авторской рубрике он угадывает эмоции Хосепа Гвардиолы после семи неудачных матчей «Сити».

Пеп Гвардиола, 50-летний тренер, уже давно живущий на футбольном острове, в первую зимнюю ночь не ложился спать. Дождавшись, когда все телевизионные эксперты вдоволь нарадуются его неудачам и прославят нового героя из Нидерландов, он достал свой ноутбук, налил себе бокал красного успокаивающего вина и стал писать. Прежде чем вывести первое слово, он несколько раз грустно посмотрел вокруг, покосился на фигурки шести чемпионских английских кубков, на один ушастый трофей и прерывисто вздохнул.

«Милый папа, Валенти! И пишу тебе это письмо. Скоро Рождество и желаю тебе всего хорошего. Только ты у меня и остался».

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0) в&nbsp;матче АПЛ. За Гвардиолу страшно. «Ливерпуль» снес «Ман Сити» и выкинул Пепа из топ-4

Пеп перевел глаза на темное окно, в котором светился экран его компьютера, и живо вообразил свою родную деревню Санпедор, в 70 верстах от Барселоны.

Там последние полвека ничего не меняется, только появляются на свет новые люди, а Бог забирает к себе тех, кого сочтет нужным.

В большой комнате родительского дома все стены в фотографиях его успеха и портретах родственников. Отцу уже за 90. Он все так же бодр, сам ходит за хлебом и газетами. Профессия каменщика сделала из него крепкого человека. Теперь, наверное, отец тоже смотрит в окно и говорит старикам-соседям:

— Может, выкурим по сигарке? Чемпионские. Мало осталось.

Они приходят в неописуемый восторг и соглашаются. Деды рассаживаются в уютной комнате, и Валери начинает свой рассказ, который все знают наизусть, как его маленький Пеп выиграл чемпионат Англии четыре раза подряд. Как снова оставил ни с чем такого же испанца Микеля, как никого и близко не подпускает к своему чемпионскому креслу и сигарам. Он у него такой единственный, как и у футбола.

Фото AFP

Пеп вздохнул и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. «Ливерпуль» выволок меня за волосы на «Энфилд» и разнес. Да так обидно было, что по делу все. Я и вратаря поменял, решил, что бразилец этот татуированный сейчас не поймает ничего, так уж лучше Ортега пусть попробует. И врачи мои почти всех лучших защитников вылечили... Башня эта норвежская Эрлин два раза в Лиге чемпионов в ворота попал. Все хорошо. Только рыжему бельгийцу пока нет у меня доверия. Поругались мы. Пусть едет в свою Аравию. Но и без него никак. Все-таки лучший игрок на этом острове последние лет десять. Выпускаю его в конце матча — доказывай! Молчит. А все удивляются. Не понимают, почему его в стартовый состав не определяю.

Я и объяснять не хочу... А тут как побежали эти ливерпульцы, ребята мои не успевали, ошибались жутко. Ну что поделать, если у них египтянин в сумасшедшей форме какой-то, а тренер этот, новичок, никому не проигрывает? По всему видно — будущий чемпион. Рядом никого и близко нет. 11 очков разницы теперь с ними. Такое не отыгрывается на этом острове.

Все надо мной усмехаются и говорят, что никогда такого не было. На то и правда, что правда — чтобы в семи играх я шесть раз проиграл, не было такого!»

Хосеп Гвардиола расцарапал себе нос и&nbsp;лысину после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo; (3:3). 26&nbsp;ноября. Манчестер. «Хотел сделать себе больно». Гвардиола расцарапал лысину и нос после ничьей с «Фейеноордом»

Пеп схватился за голову, покривил рот и всхлипнул.

«А болельщики мне такое вчера устроили, что никогда такого не слышал про себя. У них же тут петь принято. И красиво, черти, делают. Так вот. Обычно про других поют, когда с ними мой «Сити» играет. Видно, пришла моя очередь. «Sack in the morning» — что по-ихнему значит «Уволят меня поутру», ты представляешь? Весь этот «Энфилд» да вот так... Уволят! И это после того, что я сделал. За восемь лет шесть чемпионств. Да нет сейчас никого такого в мире. Не только в футболе. Даже в НБА, я так и сказал после матча.

Посмотрел я на них по-доброму как на камни, как ты учил. И показал шесть пальцев. Сколько раз я у них побеждал! Конечно, не успокоились они, а пуще прежнего петь начали.

Нету никакой возможности, просто издевательство одно!

А Манчестер — город большой. Все есть. Но только футболом живут. На меня долго внимания не обращали, а зачем? Всех побеждал. Насмехались над другим тренером, соседом моим из Голландии. Говорил он что-то несуразное, проигрывал кому попало, его и впрямь уволили. И за меня взялись. Не слушали, что перед началом года рассказывал — сложно все время побеждать, устают друг от друга люди... Кстати, попросили меня тут еще на два года остаться, так я и подписал все бумаги. Две команды им построил. Теперь надо третью, еще надежней. Каменную. Как ты показывал.

А с этой что делать? Давеча в Лиге чемпионов три (!!!) мяча вел. У голландцев из «Фейеноорда». Играли красиво, проблем не видели».

Фото Global Look Press

Пеп судорожно вздохнул и выпил весь бокал.

«За 15 минут мы столько же и получили. 3:3 закончили. Закрылся я в тренерской и всю голову расцарапал, так больно было на душе. Забыл, что интервью давать надо, так и вышел — как будто кот бешеный налетел. Даже нос задел. Как стерпеть все это иначе? Опять смеются.

В таблицу я сейчас не заглядываю. Говорят, что пятые мы. Меня вон даже молоденький немец из «Брайтона» обогнал. А скоро мне в Лиге чемпионов со «Старой сеньорой» еще встречаться и с соседями из красной половины Манчестера. Там же уже новый тренер. Молодой. Фартовый. Не хватало после голландца еще и португальцу проигрывать...

Приезжай, милый папа, — продолжал Пеп, — возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту футбольную, а то все меня сейчас колотят за успехи мои прошлые, а побеждать опять жуть как хочется, а скука такая из-за поражений, что и сказать нельзя, все себя царапаю. Остаюсь твой сын Пеп Гвардиола, милый папа, приезжай».

Посмотрел Пеп на исписанный экран компьютера самой последней яблочной модели.

Подумав немного, в строке адрес написал: «На деревню папочке»...

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo; радуются победе в&nbsp;матче против &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). Такой «Ливерпуль» уже никто не остановит! Только чудо лишит команду Слота титула

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Снился ему за окошком месяц май. На его стадионе вновь установлен трон чемпиона. Несут ему кубок победителя, украшенный голубыми и белыми ленточками... Он опять чемпион. На голове от царапин не осталось и следа. Телевизионные эксперты лезут с микрофонами и спрашивают, как он отыграл рекордный отрыв...

А в это время в деревеньке Санпедор его отец по почте получает еще одну коробку чемпионских сигар и угощает ими соседей.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Денис Казанский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 13 7 2 4 22-19 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 13 4 3 6 17-24 15
15
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 - : -
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 - : -
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 - : -
4.12 23:15
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
5.12 22:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
5.12 23:15
Борнмут – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
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Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

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