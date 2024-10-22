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Идеальный кандидат с вегетарианской улыбкой. Колонка Казанского — о Тухеле в сборной Англии

Казанский оценил назначение Тухеля в сборную Англии
Денис Казанский
Колумнист
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Томас Тухель и Денис Казанский.
Фото «СЭ», Global Look Press
Денису Казанскому никогда не нравился футбол Гарета Саутгейта. В новом выпуске своей авторской рубрики он по полочкам разбирает его сменщика — человека, который должен сделать Англию чемпионом мира.

«Как мы докатились до такой жизни?» Этот вопрос задавали себе болельщики в каждом уголке британского острова, когда узнали о назначении немца главным тренером сборной Англии.

Возмущений было бы куда больше, если бы в Лондоне существовало «объединение отечественных тренеров». Но без собственного «профсоюза» шум был умеренный. Пресса истерик не устраивала. Третьему в истории сборной Англии тренеру-иностранцу не пришлось читать того, что читал когда-то первый: «Нашу гордость доверили представителю нации лыжников и метателей молота, что полжизни живут в темноте». Швед Свен-Еран Эрикссен осенью 2000 года был под массированный атакой. Немец Томас Тухель почувствовал, что в Англии сейчас все всё понимают.

Там, где придумали футбол, просто некому тренировать свою собственную команду.

Гарет Саутгейт. Феерический ужас. Колонка Казанского — об Англии и футболе Саутгейта

Гарет Саутгейт на этом посту сделал парадоксальную карьеру. Фактически он самый успешный тренер сборной Англии за десятки лет. Два финала чемпионата Европы, полуфинал чемпионата мира... но главный критерий успеха все-таки не калибр матча, а победа. Их у Саутгейта нет. После проигранного испанцам Евро его судьба была очевидна: почетная отставка без титула сэра, уважение коллег и неоднозначное отношение болельщиков. От «наконец-то нас воспринимают всерьез» до «как можно так трусливо играть и не победить с таким составом. Даже я бы...».

«Англия, дай порулить», — попросил тренер молодежной сборной Ли Карсли. В его иллюзии жила возможность стать избранным. Она питалась только что увиденным — Луис де ла Фуэнте с опытом работы в молодежной сборной обыграл Саутгейта. Лионель Скалони недавно выиграл чемпионат мира. Он тоже самостоятельно до этого работал только с молодежкой. Англия возможность предоставила. На время. Пока не найдет статусный вариант.

Федерация футбола провела 10 интервью с соискателями. Критерии были стандартны — трофеи (желательно с английским клубом), уважение игроков, стратегия развития сборной. Ну и чтобы человек был хороший.

Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Известно, что Англия мечтала о Гвардиоле. Пепу сейчас это неинтересно. Спросили у Юргена Клоппа — тот решил заняться мировым развитием футбольного энергетического комплекса (он руководитель футбольного направления в империи Red Bull). Оставались аргентинец Почеттино, который в итоге выбрал сборную США. И свои. Грэм Поттер и Эдди Хау. Они все точно подпадают под критерий «человек хороший». Однако, как и у Почеттино, никаких серьезных клубных достижений в стране у них нет. Не стоит же всерьез рассматривать в такой ситуации победу Хау в чемпионшипе и Кубок Швеции Поттера?

Англия вновь столкнулась с национальным тренерским кризисом кадров.

Кубок Англии местный тренер не выигрывал с 2008-го («Портсмут» Харри Реднаппа), Кубок лиги — с 2003-го (Макларен с «Мидлсбро»), премьер-лигу... с 1992-го (Ховард Уилкинсон с «Лидс Юнайтед»), еврокубки английский тренер с английским клубом не выигрывал никогда (Бобби Робсон с «Барселоной» взял Кубок обладателей кубков в 1997-м).

Только в трех клубах премьер-лиги работают англичане («Ньюкасл», «Эвертон» и «Вулверхэмптон»). В серии А — 16, в ла лиге -15.

Только 13 англичан работают тренерами в других странах. Итальянцев и испанцев, по подсчетам УЕФА, больше 50.

Томас Тухель. Сборная Англии делает все, чтобы снять проклятье. Теперь назначила лучшего тренера для матчей плей-офф

Английский футбол — очень дорогое удовольствие. Эксперименты там не нужны. Сразу требуется качество. Либо его привозят из-за границы. Либо доверяют... игроку. Звезда островного футбола имеет все шансы немедленно получить работу главного тренера. Опыт игры, а не тренерства в Англии до сих пор считается важнейшим критерием при устройстве на работу (Лэмпард, Ширер, Руни, Каррик, Джеррард). Провал гарантирован.

Одно дело — радовать болельщиков, а другое — помогать играть в футбол и делать счастливыми своих подопечных. Педагогический талант требуется едва ли не больше футбольного.

Остальные страны уже давно пошли другим путем. Дело не только в моде на так называемых laptop-тренеров, которые никогда не играли в футбол или чьи карьеры очень скромны. В той же cерии А получить работу можно, доказав свою состоятельность в низших лигах. В самой популярной и дорогой лиге мира ждать и терпеть никто не будет.

Судьба английских тренеров в собственной лиге — выживать. А не побеждать. В главных клубах страны уже давно и традиционно работают иностранцы. Чего брать со своих?

Томас Тухель.
Фото Global Look Press

И тут появляется Тухель. Сияющий рыцарь в тевтонских доспехах. 11 трофеев за 15 лет трудовой биографии. Лига чемпионов с «Челси», развитие молодых игроков в системе лондонцев и большая популярность у болельщиков синих.

Слова Михаила Танича и дяди коллеги Рабинера Игоря Шаферана напевали все чиновники федерации: «На тебе сошелся клином белый свет».

Томас Тухель скромно улыбался своей вегетарианской улыбкой.

О таких масштабах он и не мечтал. Летом немец заигрывал с «Манчестер Юнайтед», и казалось, что спекуляции вокруг сборной — дело рук агентов. Но он был единственным подходящим кандидатом для цели «Победа на чемпионате мира-2026». В августе состоялись первые контакты, а в начале октября Тухель уже позировал на «Уэмбли» с боссами английской федерации и говорил: «Хочу вторую звезду на эту футболку».

Он приступит к работе только 1 января, сфокусируясь на квалификационной кампании. Правда, Лига наций тоже маячит плей-офф в марте, но это уже детали.

Своим быстрым влиянием на «Челси», мгновенным и успешным переходом на 3-4-3 (14 матчей без поражений и всего 2 пропущенных мяча на старте) Тухель сигнализирует важное — ему не надо много времени на строительство. В контексте сборной это принципиально. Игра с двумя «десятками» на поле одновременно (так было почти в каждом его клубе) должна помочь проблеме размещения Палмера, Фодена и Беллингема. Хорошие отношения с Кейном (Тухель и забрал его в «Баварию») потенциально делают группу атаки куда опасней, чем при Саутгейте.

Томас Тухель. Тухель — отличный выбор для сборной Англии. Но одна деталь может все разрушить

Тактическое мастерство и гибкость Саутгейта и Тухеля нет смысла сравнивать. Как их харизму, смелость и уверенность. Все очки в одну сторону.

Пока англо-немецкий союз выглядит «сделанным на небесах», как пел известный английский занзибарец Фаррух Булсара, он же Фредди Меркьюри.

Сильное поколение игроков получает авторитетного тренера.

Но клубные успехи никогда не гарантировали успехов в сборной. Проверим в очередной раз на Тухеле.

В немецкий период сборной англичане получают время найти выход из собственной кадровой проблемы. Или используют 18 месяцев контракта Тухеля как обычно, чтобы возмутиться через пару лет: «Как так, на родине футбола тренеры так и не рождаются!»

Футбол
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Денис Казанский
Томас Тухель
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1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
11
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
12
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
13
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14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
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 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
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 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
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 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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Тоттенхэм – Вест Хэм
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19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
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Ипсвич – Эвертон
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МЮ – Брентфорд
 2 : 1
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Ньюкасл – Брайтон
 0 : 1
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Саутгемптон – Лестер
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Коул Палмер

Челси

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Букайо Сака

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Коул Палмер

Челси

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

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 5
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