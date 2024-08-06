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От «Арсенала» требуют титул. Нельзя подводить Молчаливого Стэна. Колонка Казанского — про Артету и Калафьори

Казанский отреагировал на трансфер Калафьори в «Арсенал»
Денис Казанский
Колумнист
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Микель Артера, Денис Казанский.
Фото «СЭ»
Денис Казанский в стилистике Марио Пьюзо рассказывает захватывающую историю про главного тренера «канониров» Микеля Артету и его новичка Риккардо Калафьори.

Микель Артета постоянно ерзал. Ему было неудобно сидеть в дорогом мягком кресле. Все внимание было сосредоточено на нем, он никак не мог нормально усесться.

Остальная компания сидела расслабленно в клубах дорогого сигарного дыма. «Эти люди имеют право на удовольствие, — думал он. — А что же мне сказать?» Артета нервничал.

После небольшой, ни к чему не обязывающей болтовни все вдруг притихли.

Молчаливый Стэн будет говорить. Они знали это мгновение. Каждому из них уже пришлось пройти через испытание долгой паузой, медленным движением сигары и взглядом. Он редко снимает черные очки, никто не может взвесить его настроение, отчего становится еще тяжелее.

Молчаливый Стэн всегда говорил мало, но смачно. Микель Артета об этом знал.

В последний раз, когда они так собирались, досталось «баскетболисту».

Пару лет назад в этой же комнате Молчаливый Стэн сказал Майклу: «Может, пора? Ты в организации уже давно. Мне надоело ждать». Майкл тогда ерзал в кресле, как сейчас сам Микель. «Да, босс, мне кажется мы созрели». «Кажется?» — это слово Стэн как будто выплюнул в лицо Майклу. «Нет, не кажется. Я уверен. У нас есть Джокер. Он все сделает». — «Хорошо, Майкл. Наслаждайся своим виски».

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Майкл Мэлоун не подвел. Как и Никола Йокич, по прозвищу Джокер. В финале НБА-2023 они обыграли «Майами Хит» и порадовали своего босса молчаливого Стэна Кронке. Так его прозвали, потому что он не любит общаться с прессой.

Баскетбольного кусочка пазла долго не хватало. Все клубы, которыми владеет пожилой американец, делали ему хорошо. Хоккейный «Колорадо Эвеланш» выиграл для него два Кубка Стэнли, у Кронке два «Супербоула» от «Лос-Анджелес Рэмс», футбольный трофей ему подарил «Колорадо Рэпидз», выиграв МЛС, и даже «Колорадо Мамот» принес ему два чемпионских титула в лякроссе.

Молчаливый Стэн медленно положил сигару. Артета не знал, куда смотреть. Он чувствовал, что вся компания с довольным видом следит только за его, испанца, реакцией.

«Ладно, соберись, — сказал он себе. — Скоро все закончится». Он знал, в последний день американского турне «Арсенала» этого разговора не избежать. Но легче не становилось.

«Микель, мой мальчик, — начал немного вальяжно Стэн. — Ты остался последним. Не надо говорить мне, что выиграть твой чемпионат сложнее, чем их». Артета обвел глазами всю дымную комнату — чемпионы довольно улыбались и кивали мягкому баритону Босса. «Микель, у вас маленький остров. У вас нет плей-офф. Так в чем же дело?»

«Понимаете, сэр, шейхи... — начал было Артета, но вовремя спохватился. Он знал, что чужие деньги и победы Стэну неинтересны. — Босс, мы, кажется, готовы. Нам очень помог Джош».

Фото Global Look Press

***

Пару месяцев назад испанец уговорил сына Кронке — Джоша, который приглядывает за его «Арсеналом», солидно потратиться. Для счастья ему не хватало... левого защитника. Хотелось, чтобы он мог сыграть и в центре обороны, если придется. Желательно левша. Да и вообще, чтобы он был похож на Джона Стоунса из «Сити».

Подключался к хавбекам, разыгрывал мяч, таскал его вперед, успевал везде. Да, свои защитники были достойны — Зинченко, Томиясу, Кивиор, но им все же не хватало стабильности. Кто-то хорош в защите, но неуверенно бежит вперед. Кто-то — наоборот. Всегда что-то не то.

Артета искал долго. Приценивался к Пьеро Хинкапье из модного леверкузенского «Байера». Но эквадорец еще сыроват для Англии. Йоррел Хато из «Аякса» тоже симпатичен. Но уж слишком молод, 18 лет — не для таких задач. Это на перспективу. А нужен «здесь и сейчас».

На чемпионате Европы Микель внимательнее всех следил за матчами сборной Италии. Надо было убедиться, что отчеты скаутов и наблюдения за «Болоньей» — правда про настоящее и перспективное. Про того самого игрока.

Риккардо Калафьори.
Фото Global Look Press

***

Риккардо Калафьори собирался выступать в одном клубе до футбольной пенсии. Он всегда болел за «Рому», мечтал быть ее капитаном и красиво уйти на покой игроком команды Вечного города. Так и будет, казалось всем. Бульдозер (так его называли с детства) — самый яркий игрок академии и часто тренировался с основой.

Шесть лет назад в спокойном матче юношеской Лиги УЕФА с «Викторией» Пльзень Калафьори повредил колено. Травма была настолько серьезной, что Риккардо стал задумываться о другой профессии. Он мечтал сыграть в сборной Италии, но предстояло научиться заново ходить. Восстановление было долгим. Он вернулся в футбол. Но не тем.

После позорного поражения «Ромы» в Лиге конференций от норвежского клуба «Буде-Глимт» (1:6) он понял, что главный тренер Жозе Моуринью с ним попрощается. Так и случилось. Транзитом через «Дженоа» Калафьори оказался в... «Базеле». Так выглядит путь с ярмарки в 20-летнем возрасте. В Швейцарии защитник вдруг стал центральным хавом и центровой фигурой еврокубкового похода «Базеля» до полуфинала Лиги конференций.

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Тиагу Мотта, главный тренер «Болоньи», внимательно следил за преображением Калафьори и, осознав, что та самая травма позади и ментально это уже совсем другой игрок, пришел за ним. В «Болонье» они выдали самый впечатляющий сезон за последние 60 лет и оказались в Лиге чемпионов. Калафьори играл на левом фланге или был третьим центральным защитником, он спокойно себя чувствовал в центре поля. Он стал ключевым футболистом клуба.

И сборной.

Лучано Спаллетти пригласил его в национальную команду перед самым Евро. С первой же секунды стало понятно, что в сборной только один незаменимый игрок — Калафьори. Его не было в игре против Швейцарии (дисквалификация) — Италия вылетела из турнира. Лео Бонуччи тогда заметил: «Риккардо будет хребтом нашей сборной на ближайшие 15 лет».

Риккардо Калафьори.
Фото Global Look Press

***

Надо действовать, понял Артета.

Даже несмотря на то, что итальянцы в английском чемпионате большая редкость. Им не нравятся климат и привычка англичан к чаю и капучино после полудня.

Если в восточную часть Лондона итальянцы редко, но все-таки заглядывали и стали фольклором «Челси» (Виалли, Дзола, Ди Маттео, Конте), то в «Арсенале» их не было. Никколо Галли, Артуро Луполи, Вито Манноне — глубоко второстепенные роли эпохи Венгера.

Калафьори стал первым большим звездным игроком с Апеннин. В команде ему есть с кем говорить на одном языке. Артета недавно забрал из «Челси» бразильского итальянца Жоржиньо. Адаптация не затянется. В компании с Габриэлом и Салиба, Калафьори смотрится гармонично. Еще и Тимбер вернется здоровым. Компания рисуется мощная, в разных ракурсах и комбинациях. Такого подбора защитников в «Арсенале» не было очень давно.

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***

— Калафьори? — Молчаливый Стэн с трудом выговорил итальянскую фамилию. — Микель, ты уверен, что этот мальчик заставит меня улыбнуться?

— Да, Босс. Его-то нам и не хватало. — «Через год в этом кресле я буду вести себя как они, — подумал Артета, — так же расслабленно улыбаться».

— Ну что ж, тогда наслаждайся своим виски, — задумчиво обронил фразу Кронке. Он никогда не доверял европейцам. Но пепел с почти выкуренной сигары не падал. «Хороший знак», — решил Молчаливый Стэн.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Денис Казанский
Микель Артета
Риккардо Калафьори
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