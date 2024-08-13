Денис Казанский уже предвкушает новый сезон АПЛ. В своей авторской рубрике « Биг-Ден» он с ходу обозначает одну из главных его интриг — как будут выглядеть красные без Юргена Клоппа.

В Ливерпуле преемника нашли быстро.

Красные искали тренера, который может выжать максимум из не самой богатой (на фоне других) команды, классно использует кадры молодежного состава, харизматичен, играет в контроль, агрессивен с мячом и без, открыт науке, помогает обычным игрокам становиться звездами, любим болельщиками, не ханжа.

Загрузили данные в компьютер. Получился — Клопп.

Нужен такой же, только не Юрген.

Нажали Enter второй раз. Результат — Слот. Арне Слот.

Больше не искали.

Рынок сейчас не настолько богат. Тухель и Нагельсманн — интересно, но как-то не видятся вдолгую, Де Дзерби вызывает сомнение стилистикой и характером, а Хаби Алонсо работает только два сезона и слишком рискованный выбор. Он на «Энфилд» пока не поедет. Элитных тренеров — раз два и обчелся. И никто из них (Пеп, Анчелотти, Артета) даже и не задумается о возможности.

Остается Арне. Арне Слот.

Арне Слот. Фото Reuters

Из голландских тренеров, кто не так давно удачно переезжал из домашнего чемпионата в большие лиги, праздничное слайд-шоу не сделаешь. Тен Хаг, Куман, Петер Бос, Марк ван Боммел многое расскажут о секретах поражений, если это кому-то интересно.

«Ливерпуль» примеры не смущают. Красные директора рискуют. Пока все хорошо.

Предсезонное турне по Америке «Ливерпуль» провел блестяще — сплошные победы. Например, над «Арсеналом» (2:1) и «МЮ» (3:0).

Привычные для глаза 4-3-3. Агрессия и кураж в атаке, надежность в защите.

Поиски только в одной позиции. Твердого «номера 6» у Слота пока нет. Собослаи, Эндо, Гравенберг — не то. Может быть, аргентинец Макаллистер закроет эту роль, но вероятно, что он полезнее ближе к атаке.

«Ливерпуль» хочет получить первого летнего новичка Мартина Субименди из «Сосьедада». Слоту нужен такой футболист для реализации идеи игры во владение через центр, в крепкой основе для фееричных 4-2-4 в построении атаки.

Мартин Субименди. Фото Global Look Press

Любопытно, что пока это единственная новость красных. В последний раз без изменений в составе «Ливерпуль» заходил в сезон-2018/19. Тот год, кстати, закончился победой в Лиге чемпионов.

Важнее другое. Команда после ухода величайшего тренера новой эры не рассыпалась. Никто не хандрит.

Слоту предстоит работа в незнакомых условиях. В «Фейеноорде» и Алкмаре лучшие игроки всегда смотрели на большие команды как на мечту. В «Ливерпуле» все взгляды лучших будут на него — а настолько ли он хорош? А сколько Слот весит в Клоппах?

Пока суперзвезды «Ливерпуля» Салах, Трент и ван Дейк контракты не продлили. Им остается год в красных цветах. От старта сезона, от впечатления от совместной работы зависит их решение.

Мохамед Салах. Фото AFP

Судя по лексике игроков, сейчас в «Ливерпуле» интересно. Слот, как и Клопп, большой фанат научного подхода к футболу. Когда-то Юрген нанимал тренера по аутам, использовал знания звезды серфинга для обучения правильному дыханию и исследовал биоритмы своих пенальтистов.

Арне Слот идет тем же путем — популяризатора науки. Новый тренер вратарей Фабиан Отте (прежний Джон Ахтенберг ушел с Клоппом) заставляет киперов «Ливерпуля» тренироваться в специальных темных очках. Выглядит так, словно вратари еще не вернулись из отпуска. Считается, что очки существенно усложняют периферическое зрение и так тренируют координацию и технику.

За подготовку и разработку стратегии при угловых (своих и чужих) в штабе Слота сейчас отвечает искусственный интеллект. Проект TacticAI с базой данных из почти 10 тысяч стандартов трех последних сезонов премьер-лиги дает представление тренерам и игрокам о расстановках, удачных комбинациях, уязвимости и лучшей ориентации в штрафной при подаче углового. Это даже не деталь. Это важнейший аспект. 28 процентов мячей прошлого сезона в Англии забито после стандартов. А некоторые угловые навсегда остались в истории «Ливерпуля». Вспомните полуфинал ЛЧ-2018/19 против «Барселоны» и подачу Трента.

«Мы не можем предсказать, что будет после углового, но можем увеличить шансы забить или не пропустить хотя бы на процент. А это повлияет на весь сезон», — слова разработчика программы Петера Величковича.

Арне Слот. Фото AFP

Но главное умение Слота звучит как название научного журнала «Прогресс техники молодежи». Возраст для него только цифры. У Слота зарабатывают место в основе, а не получают его. «Фейеноорд» и АЗ, когда в нем работал Арне, испытывали финансовые трудности. В основу он поднимал совсем юных футболистов и вместе с ними был успешен. В первом сезоне в Алкмаре уступал «Аяксу» только по разнице мячей, прежде чем ковид остановил сезон. С «Фейеноордом» он выиграл эредивизи.

Важный контекст, с учетом работы Юргена Клоппа. Последний трофей великого немца, Кубок лиги, для него тоже выиграла молодежь.

Финал против «Челси» был триумфом именно идеи развития собственных талантов. Кстати, за девять лет работы в основной команде «Ливерпуля» сыграли 45 воспитанников академии — невероятная цифра.

Этот курс и развитие Слот сохранит.

Однако с него будут требовать результат. «Ливерпуль» готов ждать. Недолго.

Статус клуба такой роскоши, как время, не дает. Вывести Гакпо на новый уровень, сделать Диаса настолько же летальным для соперника, как Мане, прогресс партнера ван Дейка Джарелла Куансы и стабильно высокий уровень 32-летнего Салаха — важнейшие вопросы для Арне Слота. Ему досталась готовая топовая команда, которой нужны новые настройки. Практически сразу. За этим будет интересно наблюдать.

В Англии не принято переводить фамилии. Но на «Слот» обратили внимание.

Новая эра в великом клубе начинается с тренером, чья фамилия звучит как «промежуток».

От Арне зависит, будет ли слот коротким в истории «Ливерпуля» или станет таким, о котором скажут: «Мы болели за красных во времени Слота».