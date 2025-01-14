Денис Казанский врывается в ваш 2025 год! В своей авторской рубрике «Биг-Ден» он рассказывает об увольнениях тренеров. Как уже свершившихся, так и потенциальных.

Все тренеры мира знают историю трех конвертов. Уволенный тренер оставляет своему преемнику три пожелания, которые нужно вскрывать, как только наступят проблемы. В первом — простое «Вали все на бывшего», во втором — емкое «Обещай», в третьем — приговор «Готовь конверты».

Во время январских праздников траурные конверты подготовили, а праздничные получили тренеры в двух английских клубах — «Вест Хэме» и «Эвертоне».

В премьер-лиге за половину сезона — шесть увольнений. Пока это не выглядит заходом на рекорд. В трех сезонах АПЛ количество отставок удивительным образом совпадало. Их было 10. Казалось гроссмейстерским числом. Но два года назад установлен новый сомнительный ориентир — 14. Две смены в «Челси» (Тухель и Поттер), столько же в «Тоттенхэме» (Конте и Стелини) и «Лидсе» (Марш и Грасия)... владельцы гуляли разнузданно и вызывающе.

Сейчас чуть скромнее. Но с явной перспективой увеличения потрясений, громких заголовков и надежд.

Двух тренеров в этом году уволили в один день — 15 декабря. «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон» так пытаются спасти сезон. Рассел Мартин не изменил своей идее атакующего футбола. Что работало в чемпионшипе с игроками определенного калибра, не работает в высшем дивизионе. Гари О'Нил отработал в «Вулвз» ровно 500 дней. Его работу не приняли футболисты и владельцы — как когда-то экспериментальную программу перехода плановой экономики на рыночную систему, которая по совпадению так и называлась «500 дней».

Увольнение тренера в команде, которая борется за выживание, помогает остаться не всегда. За последние пять лет на такую меру решились в 16 клубах, которые к середине сезона стояли на вылет. Пять из них остались в премьер-лиге. Три — в одном сезоне-2022/23, «самом увольняемом в истории». Мучавшиеся половину года «Эвертон», «Вулвз» и «Борнмут» решились на перемены — и ставка сыграла. То же самое одновременно сделали в «Лестере» и аж дважды «Саутгемптоне» — не помогло.

Владельцы и болельщики надеются на эмоциональный импульс от изменений, на ветер перемен. Но чаще качество собранного состава и глубокие проблемы в самом клубе показывают бессмысленность таких решений. Умерла так умерла.

В больших клубах работают на дальнюю перспективу. «Эвертон» выгнал человека с голосом железного дровосека Шона Дайча. В клубе сменился владелец и иллюзии. Со старта нового сезона «Эвертон» будет играть на новом роскошном стадионе. Начинать новую жизнь в чемпионшипе — такое себе удовольствие. «Эвертон» близко к зоне вылета. Рисковать не стоит. Тем более есть проверенная схема. Боссы ливерпульской команды владеют и римской «Ромой». Там почти сразу они провернули решение, которое явно носит популистский оттенок. Вернули в клуб Клаудио Раньери (кстати, одного из самых увольняемых тренеров в истории). Он уже ушел на пенсию, но поступило предложение, от которого не смог отказаться. Спустя пять лет Раньери вновь в Вечном городе.

Дэвид Мойес вернулся в «Эвертон». Фото Global Look Press

А в «Эвертон» пригласили самого успешного в новейшей истории самого «Эвертона» Дэвида Мойеса. Его не было «дома» 12 лет. Он мог вернуться и раньше, при предыдущем руководстве, были переговоры с иранцем Мошири. Но «Наполи» уволил Карло Анчелотти. Такого тренера «Эвертон» не мог упустить. А Мойес как-нибудь еще вернется. Так и получилось.

Идею с возвращением разделяют в Ливерпуле не все. Новую жизнь принято начинать по-новому, а не с тренером, который проделал пусть и успешную работу с «Эвертоном», но за 11 лет в клубе так и не смог добиться трофея.

С другой стороны, именно Мойес принес европейский успех «Вест Хэму», на своем предыдущем месте работы — невероятное достижение.

Как тренер он может дать больше, чем дисциплину Дайча, и двигать команду вверх по турнирной таблице. Нисколько не умаляя заслуги Дайча. Он работал в клубе в турбулентном периоде его истории и выжил в ситуации прошлого сезона, когда с «ирисок» снимали очки за финансовые нарушения.

Бывший клуб нового тренера «Эвертона» — «Вест Хэм» решился на перемены на сутки раньше. С испанцем Лопетеги лондонцы так и не смогли найти общих интересов. Хотя «Вест Хэм» и предупреждали, что персонаж имеет удивительную способность расходиться с людьми. Его не понимают игроки, болельщики и боссы. Потом понимают, что совершили ошибку. Так и получилось. На поле модные идеи с высокой линией и владением не работали совсем, пропустить три от соперника стало уже нормальным. В какой футбол играла команда — тоже загадка. Это было мучительно.

Класс игроков не позволяет «Вест Хэму» биться за выживание. Но уже сама мысль о такой возможности не оставляла выбора — «Готовь, Юлен, три конверта».

Тем более что уже наотдыхался Грэм Поттер.

Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм». Фото Global Look Press

Он блестяще работал в команде с небольшими ожиданиями («Брайтон») и не смог отказать элитному «Челси». В самый странный период жизни этой команды, когда тренеру рекомендуют, кто должен играть, любой сломается. Поттер не выжил.

Но сейчас — другое дело. «Вест Хэм» — клуб с амбициями. Но не претензиями. Вся линия атаки — Антонио, Фюллькруг и Боуэн — вылетела надолго, Пакета все еще под угрозой длительной дисквалификации за азартные игры, один из главных активов состава Мохамед Кудус хандрит. Финансы ограничены. Поттер заходит в «Вест Хэм» как человек в статусе особенного тренера, но с немного утраченной репутацией. Для него и клуба это — большой вызов.

Шесть отставок в самой денежной лиге континента не предел. Сейчас любопытно, кто будет следующим. Анже Постекоглу? «Тоттенхэм» без полутонов. Либо играет в шедевральный футбол, либо на это невозможно смотреть. У команды большие проблемы с травмированными. Но это уже давно не оправдательный фактор. Нигде.

Руд ван Нистелрой, кажется, «ошибся дверью». «Лестер» позвал легендарного нападающего «МЮ» спасти его от вылета. Но в такой ситуации голландец никогда не оказывался. Тренер, который имеет совсем небольшой опыт самостоятельной работы в Англии, еще и сам толком не знает своих способностей.

«Саутгемптон» может и во второй раз в сезоне решиться на смену декораций.

Может, прямо сейчас в одном из этих клубов тренер достает тот самый «третий конверт».