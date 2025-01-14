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Уйти по-английски, или Правило «трех конвертов». Колонка Казанского — о тренерских отставках в АПЛ

Мойес вернулся на пост главного тренера «Эвертона» спустя 12 лет
Денис Казанский
Колумнист
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Шон Дайч был уволен из «Эвертона».
Фото Global Look Press
Денис Казанский врывается в ваш 2025 год! В своей авторской рубрике «Биг-Ден» он рассказывает об увольнениях тренеров. Как уже свершившихся, так и потенциальных.

Все тренеры мира знают историю трех конвертов. Уволенный тренер оставляет своему преемнику три пожелания, которые нужно вскрывать, как только наступят проблемы. В первом — простое «Вали все на бывшего», во втором — емкое «Обещай», в третьем — приговор «Готовь конверты».

Во время январских праздников траурные конверты подготовили, а праздничные получили тренеры в двух английских клубах — «Вест Хэме» и «Эвертоне».

В премьер-лиге за половину сезона — шесть увольнений. Пока это не выглядит заходом на рекорд. В трех сезонах АПЛ количество отставок удивительным образом совпадало. Их было 10. Казалось гроссмейстерским числом. Но два года назад установлен новый сомнительный ориентир — 14. Две смены в «Челси» (Тухель и Поттер), столько же в «Тоттенхэме» (Конте и Стелини) и «Лидсе» (Марш и Грасия)... владельцы гуляли разнузданно и вызывающе.

Сейчас чуть скромнее. Но с явной перспективой увеличения потрясений, громких заголовков и надежд.

Дэвид Мойес. Мойес возвращается в «Эвертон». С ним клуб пережил один из лучших периодов в своей истории

Двух тренеров в этом году уволили в один день — 15 декабря. «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон» так пытаются спасти сезон. Рассел Мартин не изменил своей идее атакующего футбола. Что работало в чемпионшипе с игроками определенного калибра, не работает в высшем дивизионе. Гари О'Нил отработал в «Вулвз» ровно 500 дней. Его работу не приняли футболисты и владельцы — как когда-то экспериментальную программу перехода плановой экономики на рыночную систему, которая по совпадению так и называлась «500 дней».

Увольнение тренера в команде, которая борется за выживание, помогает остаться не всегда. За последние пять лет на такую меру решились в 16 клубах, которые к середине сезона стояли на вылет. Пять из них остались в премьер-лиге. Три — в одном сезоне-2022/23, «самом увольняемом в истории». Мучавшиеся половину года «Эвертон», «Вулвз» и «Борнмут» решились на перемены — и ставка сыграла. То же самое одновременно сделали в «Лестере» и аж дважды «Саутгемптоне» — не помогло.

Владельцы и болельщики надеются на эмоциональный импульс от изменений, на ветер перемен. Но чаще качество собранного состава и глубокие проблемы в самом клубе показывают бессмысленность таких решений. Умерла так умерла.

В больших клубах работают на дальнюю перспективу. «Эвертон» выгнал человека с голосом железного дровосека Шона Дайча. В клубе сменился владелец и иллюзии. Со старта нового сезона «Эвертон» будет играть на новом роскошном стадионе. Начинать новую жизнь в чемпионшипе — такое себе удовольствие. «Эвертон» близко к зоне вылета. Рисковать не стоит. Тем более есть проверенная схема. Боссы ливерпульской команды владеют и римской «Ромой». Там почти сразу они провернули решение, которое явно носит популистский оттенок. Вернули в клуб Клаудио Раньери (кстати, одного из самых увольняемых тренеров в истории). Он уже ушел на пенсию, но поступило предложение, от которого не смог отказаться. Спустя пять лет Раньери вновь в Вечном городе.

Дэвид Мойес вернулся в «Эвертон».
Фото Global Look Press

А в «Эвертон» пригласили самого успешного в новейшей истории самого «Эвертона» Дэвида Мойеса. Его не было «дома» 12 лет. Он мог вернуться и раньше, при предыдущем руководстве, были переговоры с иранцем Мошири. Но «Наполи» уволил Карло Анчелотти. Такого тренера «Эвертон» не мог упустить. А Мойес как-нибудь еще вернется. Так и получилось.

Идею с возвращением разделяют в Ливерпуле не все. Новую жизнь принято начинать по-новому, а не с тренером, который проделал пусть и успешную работу с «Эвертоном», но за 11 лет в клубе так и не смог добиться трофея.

С другой стороны, именно Мойес принес европейский успех «Вест Хэму», на своем предыдущем месте работы — невероятное достижение.

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Как тренер он может дать больше, чем дисциплину Дайча, и двигать команду вверх по турнирной таблице. Нисколько не умаляя заслуги Дайча. Он работал в клубе в турбулентном периоде его истории и выжил в ситуации прошлого сезона, когда с «ирисок» снимали очки за финансовые нарушения.

Бывший клуб нового тренера «Эвертона» — «Вест Хэм» решился на перемены на сутки раньше. С испанцем Лопетеги лондонцы так и не смогли найти общих интересов. Хотя «Вест Хэм» и предупреждали, что персонаж имеет удивительную способность расходиться с людьми. Его не понимают игроки, болельщики и боссы. Потом понимают, что совершили ошибку. Так и получилось. На поле модные идеи с высокой линией и владением не работали совсем, пропустить три от соперника стало уже нормальным. В какой футбол играла команда — тоже загадка. Это было мучительно.

Класс игроков не позволяет «Вест Хэму» биться за выживание. Но уже сама мысль о такой возможности не оставляла выбора — «Готовь, Юлен, три конверта».

Тем более что уже наотдыхался Грэм Поттер.

Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм».
Фото Global Look Press

Он блестяще работал в команде с небольшими ожиданиями («Брайтон») и не смог отказать элитному «Челси». В самый странный период жизни этой команды, когда тренеру рекомендуют, кто должен играть, любой сломается. Поттер не выжил.

Но сейчас — другое дело. «Вест Хэм» — клуб с амбициями. Но не претензиями. Вся линия атаки — Антонио, Фюллькруг и Боуэн — вылетела надолго, Пакета все еще под угрозой длительной дисквалификации за азартные игры, один из главных активов состава Мохамед Кудус хандрит. Финансы ограничены. Поттер заходит в «Вест Хэм» как человек в статусе особенного тренера, но с немного утраченной репутацией. Для него и клуба это — большой вызов.

Шесть отставок в самой денежной лиге континента не предел. Сейчас любопытно, кто будет следующим. Анже Постекоглу? «Тоттенхэм» без полутонов. Либо играет в шедевральный футбол, либо на это невозможно смотреть. У команды большие проблемы с травмированными. Но это уже давно не оправдательный фактор. Нигде.

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Руд ван Нистелрой, кажется, «ошибся дверью». «Лестер» позвал легендарного нападающего «МЮ» спасти его от вылета. Но в такой ситуации голландец никогда не оказывался. Тренер, который имеет совсем небольшой опыт самостоятельной работы в Англии, еще и сам толком не знает своих способностей.

«Саутгемптон» может и во второй раз в сезоне решиться на смену декораций.

Может, прямо сейчас в одном из этих клубов тренер достает тот самый «третий конверт».

Хулен Лопетеги
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Эвертон
Шон Дайч
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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