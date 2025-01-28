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Деньги есть. Футбол не нужен. Колонка Казанского — о «Тоттенхэме» и его боссе

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в АПЛ после 23 матчей
Денис Казанский
Колумнист
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу.
Фото Getty Images
Самая богатая лига мира наполнена яркими персонажами. Денис Казанский знает их всех. И сегодня в своей авторской рубрике «Биг-Ден» он рассказывает про одного из самых одиозных и скупых президентов в истории АПЛ.

«24 года, 16 тренеров и 1 трофей... время перемен» — баннер на трибунах стадиона «Тоттенхэма» создан коллективным разумом болельщиков «шпор». Он обращен к одному человеку из директорской ложи. В теплом пуховике он все время ежится от холодной и токсичной атмосферы, не может согреться, глаза застыли в одной точке, он угрюм. На поле его команда проигрывает аутсайдеру. С трибун стадиона, который он сделал своими руками, каждую минуту в небо Лондона летит его фамилия с просьбой-приказом: «Уходи!»

Даниэл Леви, босс «Тоттенхэма», сейчас главный объект ненависти всех болельщиков клуба. Команда валится. Одна победа в 11 матчах премьер-лиги, поражение от «Лестера» (1:2), до визита в Лондон «лисы» проиграли семь матчей подряд и в них забили всего два мяча. «Тоттенхэму» «Лестер» забил столько же. 13 поражений в 23 (!) матчах, борьба за выживание — «шпоры» проводят катастрофический год. Есть еще ответный полуфинал Кубка лиги против «Ливерпуля» — быть может, единственная причина, почему главный тренер «шпор» Анже Постекоглу не уволен. 90 минут от финала на «Уэмбли» и борьбы за трофей. Пыль в кабинете с призами не протирали с 2008 года, когда в нем оказался такой же кубок, еще при Хуанде Рамосе.

Постекоглу уже устал оправдываться травмами. Их настолько много, что заявка на матч в Лиге Европы против «Хоффенхайма» и на игру с «Лестером» была неполной. Сокращенные списки кричат и о другой проблеме — «Тоттенхэму» просто не хватает игроков. Кто виноват? Все понимают.

Босс «Тоттенхэма» Даниэл Леви.
Фото AFP

Леви в своем кресле уже четверть века. Дольше его на этой позиции во всем английском футболе не работает никто. За это время стали историей эпохи Фергюсона и Венгера, Клоппа и Моуринью, «Лестер» выиграл чемпионат, вылетел и влетел обратно, Гвардиола закончил игровую карьеру, выиграл все с «Барселоной», сгонял в Мюнхен, переехал в «Сити» и стал новатором футбола... целая жизнь. «Тоттенхэм» однажды добрался до второго места, проиграл финал Лиги чемпионов и... нет ни одного воспоминания, которое хотелось бы пережить вновь (разве что полуфинал ЛЧ в Амстердаме против «Аякса»).

Все это время Леви управляет успешным бизнес-проектом, но неудачным спортивным клубом. «Тоттенхэм» — это настоящая футбольная трагедия.

Леви всегда выбирал команде статусных тренеров. Но все заканчивалось катастрофой. Показательно прощание с Жозе Моуринью. Его уволили за шесть дней до финала Кубка лиги. Если бы остался на эту неделю, то при разрыве контракта португалец получил большую сумму. Мог ли он выиграть матч у Гвардиолы и трофей? Конечно. Но Леви думал стратегически о бизнесе, а не о футбольном успехе.

Жозе Моуринью. Моуринью давно не Особенный. Его методы в современном футболе уже не работают

Уго Льорис, экс-вратарь «Тоттенхэма», рассказал, что уже перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде Леви собрал команду и подарил каждому часы с гравировкой «Финалист Лиги чемпионов». Красивый жест. Но он показывает иной уровень «Тоттенхэма». Участие важнее победы. В большом спорте это немыслимо. Именно результат и является критерием качества работы. Но «шпоры» при Леви — совсем про другое.

У клуба абсолютно лучший стадион в Англии, невероятная инфраструктура, большое количество элитных спонсоров и постоянный доход. Это может давать надежду на процветание футбольной команды. Но когда дело касается трат, то тут проявляется другая характеристика Леви — скупость. Каждый тренер настаивает на том, что нужна свежая кровь, необходимо расти в самой конкурентной лиге мира, только качественное обновление состава может помочь оставаться в этой среде хищником, а не жертвой.

В 2018-м клуб вошел в историю как единственный, кто не сделал ни одной покупки летним трансферным окном. Это можно было бы свалить на долги от строительства нового стадиона. Но сам Леви заявил, что к трансферному бюджету это не имеет никакого отношения. Просто «Тоттенхэм» идет своим путем.

Баннер болельщиков «Тоттенхэма»: «24 года, 16 тренеров и 1 трофей... время перемен».
Фото Reuters

Египетская звезда «Тоттенхэма» Мидо в 2013-м предлагал своей бывшей команде обратить внимание на соотечественника, восходящую звезду атаки Мохамеда Салаха из «Базеля».

Леви пожал плечами. Салах стал частью истории английской премьер-лиги в цветах другой команды.

Полтора года назад все тот же Мидо, уже тренер каирского клуба «Дегла», вновь обратился к Леви и посоветовал больше внимание уделить 18-летнему Омару Мармушу. Леви сказал спасибо. Мармуш стал звездой бундеслиги и только что вышел на поле в составе «Сити».

Можно дальше не копаться в истории, а посмотреть на сегодняшний день. В январское трансферное окно только одно приобретение. Это вратарь Антонин Кински. Он присядет на скамейку, когда вернется после травмы основной кипер Викарио.

Команда с полупустой заявкой, когда игроки просто жизненно необходимы, — ноль трат.

Колонка Дениса Казанского об&nbsp;игре &laquo;Тоттенхэма&raquo;. Блеск «шпор», улыбка Постекоглу. Колонка Казанского о «Тоттенхэме»

Леви ведет себя с «Тоттенхэмом» как миллионер Корейко с возлюбленной Зосей Синицкой.

«Да и какая жизнь у них может выйти. У нее искания. А у него, если говорить честно и откровенно, всего лишь сорок шесть рублей в месяц...

— Какие там сорок шесть рублей! — страшным голосом сказал Александр Иванович, подымаясь во весь рост. — У меня... мне...

Больше он ничего не сказал. Он испугался. Начиналась роль миллионера, и это могло кончиться только гибелью».

И так каждый раз.

Три последних тренера «Тоттенхэма» чувствуют себя хорошо. Конте лидирует в серии А, Жозе — второй в Турции, а Нуну Эшпириту Санту, поруливший в «Тоттенхэме» всего 124 дня, идет с «Ноттингемом» за Лигой чемпионов.

Ни у кого ничего не получилось в Лондоне. С Леви.

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
Фото Reuters

Ментальность бизнес-клуба становится ментальностью спортивной команды. Проиграть значит уступить, будет новый день. Найдем иной способ. А если нет, то и нет. Придут другие спонсоры. Ничего личного — только бизнес. Но футбол как раз про личное. Каждый день быть лучше себя, играть для тех, кто приходит на стадион и включает телевизор. Для тех, кто тратит, а не зарабатывает.

Это отражается в таблице. Это видно на поле. Изменить плохую игру с «Лестером» со скамейки выходит 17-летний Майки Мур, а цвет в атаке зависит от 18-летнего Бергвалля.

У Постекоглу больше вариантов нет. Откуда взяться плану Б или В?

Антонин Кински&nbsp;&mdash; младший, сын бывшего вратаря &laquo;Сатурна&raquo; Антонина Кински, перешел в &laquo;Тоттенхэм&raquo;. В «Тоттенхэм» перешел Антонин Кински. Сын того самого вратаря «Сатурна»

Судьба главного тренера уже не в его руках. Год назад австралиец казался тем самым, следующим Почеттино, он стабилизует игру, наведет порядок с составом и вернет «Тоттенхэм» в элиту. Этого флера больше нет. Если Постекоглу проиграет «Ливерпулю» в полуфинале, можно не сомневаться в его отставке. Увольнение как экстренную меру уже применили все соседи «Тоттенхэма» по турнирной таблице: «Юнайтед», «Вест Хэм», «Эвертон», «Лестер», «Вулвз»...

Но это будет гомеопатическое средство. Если и поможет, то ненадолго. Собьет температуру. Но не вылечит. Потому что «шпорам» уже давно требуются изменения куда масштабнее. Изменения ментальности клуба. А это уже — в «директорскую ложу».

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
Дэниэл Леви
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 23 10 7 6 34-35 37
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 23 8 9 6 34-31 33
11
 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31
12
 МЮ 23 8 5 10 28-32 29
13
 Кр. Пэлас 23 6 9 8 26-30 27
14
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
15
 Тоттенхэм 23 7 3 13 46-37 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Лестер 23 4 5 14 25-49 17
18
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
19
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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38 тур
1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 - : -
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 - : -
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
2.02 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
3.02 23:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 22 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 19 1 5
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