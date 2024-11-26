Закономерный кризис Гвардиолы. Его судьба решится на «Энфилде». Колонка Казанского

В это сложно поверить: «Сити» проиграл пять матчей подряд. Даже Денис Казанский отложил в сторону шутки и в своей авторской рубрике «Биг-Ден» разобрал причины черной серии великого Пепа.

Пеп Гвардиола родился в понедельник. Хотите — проверьте. 18 января 1971 года. День недели имеет важнейшее значение, когда у человека не идут дела. Обычно у таких проблема поймать крокодила или вырастить кокос. Если они живут на тропическом острове. Если же на футбольном, тогда могут возникнут проблемы иного характера. Официальные биографы Пепа до ноября 2024 года об этой детали судьбы каталонца не вспоминали. Не было необходимости. Гвардиола все выигрывал. Он был счастлив.

Но сейчас...

Пять поражений подряд в ранге чемпиона — до «Сити» этот грустный рекорд держал «Челси» образца 1956-го — года знаменитого XX антисталинского съезда КПСС и Суэцкого кризиса.

Вот и появилась причина вновь взглянуть в календарь, но уже по-особенному.

Черная серия «Сити» началась кубковым матчем против «Тоттенхэма». В эти выходные Гвардиола играл со «шпорами» уже в чемпионате и вновь проиграл.

Не исключено, что тоттенхэмовский период жизни «Сити» закончился. Во вторник Гвардиола играет в Лиге чемпионов дома против веселого «Фейеноорда», и после матча эти поражения забудут как нелепый сон. С точки зрения статистики.

Потому что куда важнее выходные. В первый день зимы «Сити» поедет на «Энфилд». «Ливерпуль» сейчас лидер чемпионской гонки. Восемь очков разницы намекают, что все очень серьезно. Поражение Гвардиолы снимает его с пробега. В такой конкурентной лиге, как английская, нельзя ошибаться. 12 очков потенциальной разницы можно отыграть лишь теоретически и только исключительным коллективом. «Сити» этого сезона на такой не похож.

У этого есть множество причин. Травмы вынесли в неигровой список всю чемпионскую линию обороны: Стоунс, Аке, Аканджи, Диаш. И Родри. Он придавал тон всей игре, он связывал линии. Родри — официально лучший игрок мира.

Хосеп Гвардиола и футболисты «Манчестер Сити». Фото Reuters

Одного этого статуса достаточно, чтобы понять, кого лишился Пеп.

«Представьте «Барселону» без Месси. Без него выиграл бы я требл в 2009-м? Не выиграл. Выиграл бы шесть трофеев? Нет!» — слова Гвардиолы.

Ковачич, исполняющий обязанности испанца, — игрок высоко класса. «Но не орел». Он не меняет игру, он старается ее не портить. Большая разница. Сейчас и он получил травму, выбыл почти на месяц.

В январе «Сити» станет искать большого игрока в центр поля. Но это окно специфическое — свободных футболистов топ-класса практически нет. Только если забирать в больших клубах, которые в середине сезона вряд ли будут расставаться с лидерами.

Без надежной линии обороны победить сложно. «Сити» сталкивался с кадровыми проблемами и раньше, но маскировал их несколькими способами. Прессингом и контролем мяча.

Здесь вскрывается еще несколько проблем. «Сити» — команда без баланса в... возрасте. Обычно мы рассуждаем о пиковых паспортных показателях с 24 до 28 лет. В это «золотое поколение» укладываются Холанн, Фоден, Родри, Диаш и Нуньес. Двоих из этой пятерки нет из-за травм, а Нуньес так и не становится игроком основы. Остальным «немного за 30» (Уокер, Де Брейне, Стоунс, Силва, Гюндоган, Ковачич). Либо еще «слишком молоды, чтобы петь блюз» (Савиньо, Доку, Рико Льюис, Гвардиол).

В этой компании и еще один юный игрок Оскар Бобб. Он блестяще провел предсезонку и был ключевым элементом в командном прессинге «Сити». Тоже травма.

Самый скоростной футбол в Европе и огромное количество матчей вряд ли способствуют быстрому восстановлению ветеранов, потому хромают качество и объем такой работы.

Есть и еще один простой способ выигрывать матчи, так называемая бразильская система — забивать больше, чем пропускаешь.

С этим у «Сити» тоже напряженка. В начале сезона показалось, что Холанн быстрее доберется до Гретцки, чем Овечкин. Два хет-трика подряд, голевой конвейер, график сумасшедший. В каждой игре этой чудовищной серии «Сити» у него сплошные... моменты. Но только один забитый мяч («Брайтону»).

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Проблема еще и в том, что больше в «Сити» никто и не забивает. У норвежца 12 мячей в 12 матчах чемпионата. Следующими в списке идут защитник Гвардиол и опорный хав Ковачевич — у них по три мяча.

На атакующий коллектив взглянешь и разрыдаешься в легкой истерике: Фоден, Савиньо, Бернарду Силва, Гюндоган, Грилиш — ноль! Доку и Де Брейне один раз в чемпионате Англии свои фамилии на табло все же увидели.

Накануне катастрофы с «Тоттенхэмом» Гвардиола и «Сити» договорились остаться верными друг другу еще на два сезона. Большое событие для всей английской премьер-лиги и лично для Арне Слота и Микеля Артеты. Выиграть чемпионат в эпоху Пепа — невероятно.

Но это испытание для Гвардиолы и всего коллектива. Испанец так долго нигде не работал. Четыре года в «Барселоне» и hasta la vista*, три — в Германии и auf wiedersehen*. Он уходил красиво. Но главное — от него никто не уставал.

В «Сити» он уже восемь лет, замахнулся на десятку.

Могут ли почувствовать игроки, которые в его составе примерно столько же, привычку к Гвардиоле? К его мотивационным речам, к его резкому поведению и постоянному поиску чего-то особенного? Может ли случиться так, что это «не щелкает»? Я бы не исключал.

Другую команду Пеп пока так и не построил.

В кризисе «Сити» нет ничего случайного. Закономерностей в достатке.

Хосеп Гвардиола и Микель Артета. Фото Global Look Press

Но мы имеем дело с Пепом, с уникальной фигурой, которая определяет развитие всей игры, а не только футбола в Англии.

Победа на «Энфилде» может развернуть все в другую сторону. «Сити» станет привычной силой. Силой, которая наводит ужас на соперника еще до матча. А в игре с ней нет иного результата кроме поражения. За восемь лет выиграть шесть чемпионатов — немыслимые показатели. Все эти понедельники в день рождения станут просто строчками песни из шедевра советского кинематографа.

Но что, если нет? Слот уже ждет. Он готов. «Ливерпуль» в полном порядке.

Если красные получат максимум, то безумно интересно, как будет выпутываться из своих грехов гений этой футбольной эпохи.

* До свидания (исп. и нем.).