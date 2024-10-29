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Тен Хаг не стал «следующим». Он оказался просто пятым. Колонка Казанского — о том, какой тренер нужен «МЮ»

Казанский поделился мнением об уходе тен Хага из «МЮ»
Денис Казанский
Колумнист
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Эрик тен Хаг и Денис Казанский.
Фото «СЭ»
Вчера «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага. Денис Казанский не мог пройти мимо этого события и даже составил список потенциальных кандидатов.

Каждый тренер «Манчестер Юнайтед» знает «закон Мерфи»: «Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так».

Эрик тен Хаг был пятым постоянным тренером в эпоху безвременья. После сэра Алекса Фергюсона специалисты разных калибров, национальностей и харизмы пытались приблизить «Манчестер» к прежним стандартам, самого успешного клуба острова.

Ни у кого не получилось. Все давали краткосрочный эффект, иногда и трофеи.

Но все это время «Юнайтед» и близко не дотягивался до уровня новых английских ориентиров — «Сити», «Ливерпуля» и «Арсенала». В эту эпоху даже «Лестер» умудрился стать чемпионом с серьезным сопротивлением «Тоттенхэма». «Юнайтед» на титул вот уже десятилетие смотрит из середины турнирной таблицы.

Как и каждый тренер до него, тен Хаг получил команду в изношенном состоянии. Легенда московского «Локомотива» Ральф Рангник отправил клуб на операционный стол и призывал провести хирургическое вмешательство на открытом сердце.

Главного тренера &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Эрика Тен Хага уволили из&nbsp;клуба. Тен Хаг был обречен. «МЮ» грубо ошибся, не уволив его летом

Тен Хаг в свой первый же сезон вернул команду в Лигу чемпионов. Обыграл «Барсу» и взял свой первый трофей — Кубок лиги.

Вот тут и пришло время философского принципа Мерфи.

Для начала Криштиану Роналду дал знаменитое интервью Пирсу Моргану и вскрыл многие гнойники клуба. Стало понятно, что в раздевалке тренеру и Криштиану тесно.

Конфликт с Джейдоном Санчо, скандал с Антони и эпидемия травм уронили «Манчестер» на футбольном поле и вне его ниже ватерлинии.

Удивительная победа в Кубке Англии над «Сити» спасла тен Хага от неминуемого.

Новые боссы «Юнайтед» прекрасно понимали, что увольнение вернет «Манчестер» на уже знакомый двухлетний круг: «Новый тренер — успех — провал — увольнение». Ему дали шанс. Даже продлили контракт (как выяснилось, чтобы уволить дороже).

Эрик тен Хаг с Маркусом Рэшфордом (№10) и Кристианом Эриксеном.
Фото Reuters

На старте этого сезона все должны были увидеть не только результат, но и стиль команды, в какой футбол все-таки может играть тен Хаг.

Резкий переход в контратаку, баланс защиты, прямые атаки и слаженный прессинг. Быт его чемпионского «Аякса».

После худшего сезона в премьер-лиге (8-е место) и 85 пропущенных мячей во всех турнирах (так много было 60 лет назад) права на ошибку у голландца не было.

Он ошибся. Много раз. «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Брайтон»... унылая европейская ничейная кампания.

Нарратив любой пресс-конференции был о прошлом. Это работает, если сталкиваешься с первой трудностью и пытаешься оправдаться. Но у тен Хага не было другой пластинки. А обстоятельства менялись. Визуальное впечатление от каждой игры намекало, что прошлое лишь яркая вспышка на солнце. А не начало новой жизни.

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Последняя гастроль тен Хага в Лондоне была квинтэссенцией его карьеры в Манчестере. Роскошный первый тайм со множеством голевых моментов — как очарование первого сезона. Но нули на табло. Унылый второй тайм, слишком простой гол соперника, хаотичный ответный и скандальный пенальти. Депрессия и принятие конца карьеры.

Резкий старт Арне Слота в «Ливерпуле» и Энцо Марески в «Челси» только подтолкнули клуб к такому решению. Помимо побед у новых тренеров явно виден и стиль футбола. Скорее всего, руководство «Юнайтед» смотрело и класико в выходные. Всего за 12 матчей Ханси Флику удалось сделать «Барселону» яркой, гибкой и непобедимой на поле «Реала». Все тренеры за короткий срок провернули эволюцию своих команд.

Слова «прогресс» в словаре тен Хага не было.

Интересно, что помочь ему измениться должны были его доверенные лица (Онана, де Лигт, Мазрауи, Мартинес, Антони). Но и здесь нестыковка.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.
Фото Reuters

Быть может, не хватило персональных характеристик. В таком клубе, как «Юнайтед», футболистам важно знать не только, что и как делать. Им важно поверить, что они избранные. Что они достойны этого клуба. Сравнение с великими успехами прошлого давит не только на тренера, но и на его игроков. Их постоянно сталкивают с «а вот тогда...». Ситуация усугубляется еще и негативными (а откуда взяться хорошим?) ремарками телевизионных аналитиков острова, которые как раз и есть те самые легенды «Юнайтед».

Тен Хаг ощущение исключительности игрокам не давал. Да и с собой не получилось. Он так и не стал «следующим». Он оказался просто пятым.

Увольнение тен Хага сейчас явный индикатор договоренности с очередным тренером «Манчестера». И речь не о ван Нистелрое.

Появление Руда в кресле помощника тен Хага с самого начала воспринималось как план Б, на случай увольнения главного. План Б активирован.

Но доверить клуб пусть и своей легенде, но с минимальным тренерским опытом — самоубийство. Второе место в эредивизе с ПСВ — не тот уровень опыта, который нужен элитному клубу.

Главного тренера &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Эрика Тен Хага уволили из&nbsp;клуба. Шок: Тен Хага уволили из «МЮ»! Уже известен временный сменщик

Список потенциальных «следующих» сейчас довольно велик.

Совсем необязательно смотреть на рынок свободных тренеров. Когда «Юнайтед» потребовались большие менеджеры в управлении клубом, то из «Сити» забрали Омара Берраду, а из «Ньюкасла», уплатив солидную компенсацию, переманили Дэна Эшворта на пост спортивного директора.

Почему бы хищно не прийти за тренером?

Из тех, кто обращает на себя внимание работой в премьер-лиге, есть Андони Ираола из «Борнмута». Скромную команду он быстро сделал узнаваемой и дерзкой. Можно пойти в Германию за Себастьяном Хенессом, который совершил головокружительный поход со «Штутгартом» от зоны вылета до Лиги чемпионов. Петер Бос из остроатакующего ПСВ тоже вариант, учитывая давние отношения Манчестера с Голландией.

Рискованный, но нестандартный ход.

А самыми вероятными кандидатами называют Томаса Франка из «Брентфорда» и пока безработного Хави. Сын испанца так и вовсе по дому щеголяет в футболке «МЮ», жена Хави поделилась фоткой в соцсетях и сразу многие считали этот намек.

Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Другой сценарий — пойти за проверенным качеством, постараться уговорить Зидана вернуться к практике или довериться скучному, но сильному футболу Аллегри. Как всегда, тенью ходит экс главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Но «Манчестеру» не нужен «футбол в футляре».

Этому составу «Юнайтед» сейчас необходим не столько тренер с идеями. Они нуждаются в авторитете. Он должен знать себе цену, он должен помочь игрокам поверить в себя.

Решение, как всегда, тяжелое и, как обычно в это десятилетие, судьбоносное.

Настало время руководству вспомнить один из законов инженера Мерфи: «Всякое решение плодит новые проблемы».

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Тен Хаг был обречен. «МЮ» грубо ошибся, не уволив его летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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