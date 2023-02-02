Сколотил многомиллионное состояние на продаже водки. Как сложилась судьба болбоя, которого ударил Азар

Чарли Морган сотрудничает с Мейвезером и планирует покорить американский рынок.

Удар от Азара

В январе 2013 года «Челси» приехал в Уэльс на ответную встречу полуфинала Кубка английской лиги. На «Стэмфорд Бридж» «Суонси» одержал сенсационную победу 2:0, потому лондонцам нужно было восстанавливать репутацию и спасать себя от вылета.

Но у «Челси» откровенно не пошла игра — за 10 минут до конца основного времени счет был 0:0, и у футболистов гостей потихоньку начали сдавать нервы. А тут еще, как назло, хозяева тянули время. Причем задерживали ход матча не только футболисты, но и болбои — мальчики, подающие мячи. Оригинальнее всех поступил Чарли Морган, сын владельца «Суонси» Мартина Моргана. 17-летний парень лег рядом с мячом так, чтобы прибежавший за ним лидер «Челси» Эден Азар не мог добраться до снаряда. Вингер синих не сдержался и ударил мальчика ногой, за что получил прямую красную карточку.

Азар быстро извинился за свое поведение: «Мальчик лег на мяч всем телом, я пытался выбить мяч. Я думал, что попал в мяч, а не по мальчику. Прошу прощения. Мальчик пришел в раздевалку, мы коротко поговорили, извинились друг перед другом и на этом закрыли тему».

Обращение болельщиков к Эдену Азару. Фото Global Look Press

Но от трехматчевой дисквалификации бельгийца это не спасло. Ну а игра закончилась безголевой ничьей, «лебеди» вышли в финал, где легко расправились с «Брэдфорд Сити» (не путать с «Брентфордом») — 5:0. А Чарли Моргана так и запомнили «мальчиком, которого пнул Азар».

Что касается самого Моргана, то не все кинулись защищать парня. Многие отметили, что еще до игры Чарли в твиттере публиковал записи, где демонстрировал намерение помочь своей команде затягивать время. Да и до сих пор окончательно непонятно, насколько Морган переигрывал в том моменте и реально ли удар Азара пришелся ему в бок. К слову, после игры Моргана опросила полиция, но тот заявил, что не имеет никаких претензий к звезде «Челси».

Парень открыл бизнес и стал миллионером

Как оказалось, Чарли мечтал не о такой славе. Даже жить за счет богатого отца он не хотел. В 2016 году Морган-младший с бизнес-партнером Джексоном Куинном основал алкогольный бренд Au Vodka.

Чарли Морган. Фото Соцсети

«Мы с Джексоном были лучшими друзьями в школе. Нам казалось, что на рынке остается пробел, — рассказывает Чарли Морган о своем бизнесе. — Нам было 18, 19, 20 лет, и все наши друзья дарили друг другу одинаковые бутылки водки на дни рождения. Нам было немного скучно. Мы чувствовали, что можем сделать немного лучше. Мы хотели золотую (Aurum (Au) — золото, отсюда и название бренда, — прим. «СЭ») бутылку, это было что-то совсем другое. А спустя пару лет мы сделали разные яркие цвета самой водки».

Сейчас бренд уже довольно популярен в Великобритании и по всему миру. В соцсетях аккаунт алкогольной компании насчитывает 290 тысяч подписчиков, а среди самых известных почитателей продукта — футболист Роналдиньо и боксер Флойд Мейвезер. Последний, кстати, стал амбассадором бренда. Дальнейшие планы — покорение американского рынка.

Среди самых известных почитателей продукта — футболист Роналдиньо и боксер Флойд Мейвезер. Фото Соцсети

Первое время Морган и его товарищ продавали около двух тысяч бутылок в год, но из-за пандемии и карантинных мер бизнес взлетел на невероятные высоты. Сейчас компания Моргана продает порядка 1,7 миллиона бутылок водки в год, и это лучшие цифры в Британии после марки Smirnoff. Состояние компании оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов, а создатели бренда с таким достатком находятся на 24-м месте в списке миллионеров до 30 по версии The Times.

По данным The Sun, состояние 32-летнего Азара оценивается примерно в 85 миллионов фунтов стерлингов, что в два раза больше, чем у компании Чарли Моргана. Но бренд валлийского предпринимателя только растет, поэтому через пару лет именно «мальчик, которого ударил Азар», может стать богаче самого Эдена.