Сколотил многомиллионное состояние на продаже водки. Как сложилась судьба болбоя, которого ударил Азар
Удар от Азара
В январе 2013 года «Челси» приехал в Уэльс на ответную встречу полуфинала Кубка английской лиги. На «Стэмфорд Бридж» «Суонси» одержал сенсационную победу 2:0, потому лондонцам нужно было восстанавливать репутацию и спасать себя от вылета.
Но у «Челси» откровенно не пошла игра — за 10 минут до конца основного времени счет был 0:0, и у футболистов гостей потихоньку начали сдавать нервы. А тут еще, как назло, хозяева тянули время. Причем задерживали ход матча не только футболисты, но и болбои — мальчики, подающие мячи. Оригинальнее всех поступил Чарли Морган, сын владельца «Суонси» Мартина Моргана. 17-летний парень лег рядом с мячом так, чтобы прибежавший за ним лидер «Челси» Эден Азар не мог добраться до снаряда. Вингер синих не сдержался и ударил мальчика ногой, за что получил прямую красную карточку.
Азар быстро извинился за свое поведение: «Мальчик лег на мяч всем телом, я пытался выбить мяч. Я думал, что попал в мяч, а не по мальчику. Прошу прощения. Мальчик пришел в раздевалку, мы коротко поговорили, извинились друг перед другом и на этом закрыли тему».
Но от трехматчевой дисквалификации бельгийца это не спасло. Ну а игра закончилась безголевой ничьей, «лебеди» вышли в финал, где легко расправились с «Брэдфорд Сити» (не путать с «Брентфордом») — 5:0. А Чарли Моргана так и запомнили «мальчиком, которого пнул Азар».
Что касается самого Моргана, то не все кинулись защищать парня. Многие отметили, что еще до игры Чарли в твиттере публиковал записи, где демонстрировал намерение помочь своей команде затягивать время. Да и до сих пор окончательно непонятно, насколько Морган переигрывал в том моменте и реально ли удар Азара пришелся ему в бок. К слову, после игры Моргана опросила полиция, но тот заявил, что не имеет никаких претензий к звезде «Челси».
Парень открыл бизнес и стал миллионером
Как оказалось, Чарли мечтал не о такой славе. Даже жить за счет богатого отца он не хотел. В 2016 году Морган-младший с бизнес-партнером Джексоном Куинном основал алкогольный бренд Au Vodka.
«Мы с Джексоном были лучшими друзьями в школе. Нам казалось, что на рынке остается пробел, — рассказывает Чарли Морган о своем бизнесе. — Нам было 18, 19, 20 лет, и все наши друзья дарили друг другу одинаковые бутылки водки на дни рождения. Нам было немного скучно. Мы чувствовали, что можем сделать немного лучше. Мы хотели золотую (Aurum (Au) — золото, отсюда и название бренда, — прим. «СЭ») бутылку, это было что-то совсем другое. А спустя пару лет мы сделали разные яркие цвета самой водки».
Сейчас бренд уже довольно популярен в Великобритании и по всему миру. В соцсетях аккаунт алкогольной компании насчитывает 290 тысяч подписчиков, а среди самых известных почитателей продукта — футболист Роналдиньо и боксер Флойд Мейвезер. Последний, кстати, стал амбассадором бренда. Дальнейшие планы — покорение американского рынка.
Первое время Морган и его товарищ продавали около двух тысяч бутылок в год, но из-за пандемии и карантинных мер бизнес взлетел на невероятные высоты. Сейчас компания Моргана продает порядка 1,7 миллиона бутылок водки в год, и это лучшие цифры в Британии после марки Smirnoff. Состояние компании оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов, а создатели бренда с таким достатком находятся на 24-м месте в списке миллионеров до 30 по версии The Times.
По данным The Sun, состояние 32-летнего Азара оценивается примерно в 85 миллионов фунтов стерлингов, что в два раза больше, чем у компании Чарли Моргана. Но бренд валлийского предпринимателя только растет, поэтому через пару лет именно «мальчик, которого ударил Азар», может стать богаче самого Эдена.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45-16
|50
|
2
|Ман. Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|
3
|Ньюкасл
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|
4
|МЮ
|20
|12
|3
|5
|32-25
|39
|
5
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|40-31
|36
|
6
|Брайтон
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|
7
|Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|32-30
|31
|
8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32-28
|30
|
9
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|
11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|
13
|Нот. Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|
14
|Лестер
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|
15
|Лидс
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|
16
|Вест Хэм
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12-30
|17
|
18
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|
19
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|
20
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|3.02
|23:00
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|4.02
|15:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|4.02
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|- : -
|4.02
|18:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|4.02
|18:00
|
Брайтон – Борнмут
|- : -
|4.02
|18:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|4.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|4.02
|20:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|5.02
|17:00
|
Нот. Форест – Лидс
|- : -
|5.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|16
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|18
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2