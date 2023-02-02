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Сегодня, 11:00

Сколотил многомиллионное состояние на продаже водки. Как сложилась судьба болбоя, которого ударил Азар

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Чарли Морган.
Фото Соцсети
Чарли Морган сотрудничает с Мейвезером и планирует покорить американский рынок.

Удар от Азара

В январе 2013 года «Челси» приехал в Уэльс на ответную встречу полуфинала Кубка английской лиги. На «Стэмфорд Бридж» «Суонси» одержал сенсационную победу 2:0, потому лондонцам нужно было восстанавливать репутацию и спасать себя от вылета.

Но у «Челси» откровенно не пошла игра — за 10 минут до конца основного времени счет был 0:0, и у футболистов гостей потихоньку начали сдавать нервы. А тут еще, как назло, хозяева тянули время. Причем задерживали ход матча не только футболисты, но и болбои — мальчики, подающие мячи. Оригинальнее всех поступил Чарли Морган, сын владельца «Суонси» Мартина Моргана. 17-летний парень лег рядом с мячом так, чтобы прибежавший за ним лидер «Челси» Эден Азар не мог добраться до снаряда. Вингер синих не сдержался и ударил мальчика ногой, за что получил прямую красную карточку.

Азар быстро извинился за свое поведение: «Мальчик лег на мяч всем телом, я пытался выбить мяч. Я думал, что попал в мяч, а не по мальчику. Прошу прощения. Мальчик пришел в раздевалку, мы коротко поговорили, извинились друг перед другом и на этом закрыли тему».

Обращение болельщиков к Эдену Азару. Фото Global Look Press
Обращение болельщиков к Эдену Азару.
Фото Global Look Press

Но от трехматчевой дисквалификации бельгийца это не спасло. Ну а игра закончилась безголевой ничьей, «лебеди» вышли в финал, где легко расправились с «Брэдфорд Сити» (не путать с «Брентфордом») — 5:0. А Чарли Моргана так и запомнили «мальчиком, которого пнул Азар».

Что касается самого Моргана, то не все кинулись защищать парня. Многие отметили, что еще до игры Чарли в твиттере публиковал записи, где демонстрировал намерение помочь своей команде затягивать время. Да и до сих пор окончательно непонятно, насколько Морган переигрывал в том моменте и реально ли удар Азара пришелся ему в бок. К слову, после игры Моргана опросила полиция, но тот заявил, что не имеет никаких претензий к звезде «Челси».

Парень открыл бизнес и стал миллионером

Как оказалось, Чарли мечтал не о такой славе. Даже жить за счет богатого отца он не хотел. В 2016 году Морган-младший с бизнес-партнером Джексоном Куинном основал алкогольный бренд Au Vodka.

Чарли Морган. Фото Соцсети
Чарли Морган.
Фото Соцсети

«Мы с Джексоном были лучшими друзьями в школе. Нам казалось, что на рынке остается пробел, — рассказывает Чарли Морган о своем бизнесе. — Нам было 18, 19, 20 лет, и все наши друзья дарили друг другу одинаковые бутылки водки на дни рождения. Нам было немного скучно. Мы чувствовали, что можем сделать немного лучше. Мы хотели золотую (Aurum (Au) — золото, отсюда и название бренда, — прим. «СЭ») бутылку, это было что-то совсем другое. А спустя пару лет мы сделали разные яркие цвета самой водки».

Сейчас бренд уже довольно популярен в Великобритании и по всему миру. В соцсетях аккаунт алкогольной компании насчитывает 290 тысяч подписчиков, а среди самых известных почитателей продукта — футболист Роналдиньо и боксер Флойд Мейвезер. Последний, кстати, стал амбассадором бренда. Дальнейшие планы — покорение американского рынка.

Среди самых известных почитателей продукта — футболист Роналдиньо и боксер Флойд Мейвезер. Фото Соцсети
Среди самых известных почитателей продукта — футболист Роналдиньо и боксер Флойд Мейвезер.
Фото Соцсети

Первое время Морган и его товарищ продавали около двух тысяч бутылок в год, но из-за пандемии и карантинных мер бизнес взлетел на невероятные высоты. Сейчас компания Моргана продает порядка 1,7 миллиона бутылок водки в год, и это лучшие цифры в Британии после марки Smirnoff. Состояние компании оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов, а создатели бренда с таким достатком находятся на 24-м месте в списке миллионеров до 30 по версии The Times.

По данным The Sun, состояние 32-летнего Азара оценивается примерно в 85 миллионов фунтов стерлингов, что в два раза больше, чем у компании Чарли Моргана. Но бренд валлийского предпринимателя только растет, поэтому через пару лет именно «мальчик, которого ударил Азар», может стать богаче самого Эдена.

Эден Азар
Футбол
ФК Челси
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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