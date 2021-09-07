1470 дней на больничной койке. Его называли главным талантом Англии, но в 29 лет он не нужен ни одному клубу

Грустная история Джека Уилшира.

16 февраля 2011 года. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Барселона». Хозяева на «Эмирейтс» расправляются с, возможно, лучшей клубной командой в истории футбола — 2:1. Этот зимний вечер — бенефис 19-летнего Джека Уилшира, который виртуозно выходил из-под прессинга, возможно, величайшего полузащитного трио в истории футбола Бускетс — Хави — Иньеста. Тогда его называли величайшим талантом Англии после Пола Гаскойна. Теперь, спустя 10 лет после того вечера на «Эмирейтс», Уилшир оказался в ситуации, когда никто не предлагает ему контракт. Как это произошло?

Прорывной вечер на «Эмирейтс» и похвала от Гвардиолы

Конечно, английские медиа называют «величайшим талантом» примерно каждого второго футболиста. Ок, это, конечно, преувеличение, но суть понятна. Однако Уилшир — это другая история.

Похвала от Пепа Гвардиолы перед ответной встречей в том самом лигочемпионском противостоянии говорит о многом, но лучше всего талант футболиста описывают его тогдашние тренеры.

«Есть много очень талантливых молодых ребят, но редкость, когда кто-то из них оказывает настолько сильное влияние на игру в таком возрасте. Так играть в центре поля, быть мотором команды и вносить большой вклад в важных матчах, как делал Джек, — это очень большая редкость», — вспоминает член тренерского штаба «Арсенала» с 2012 по 2018 год Нил Бэнфилд в интервью The Athletic.

«Иногда, когда кто-то сыграл всего три-четыре матча, вокруг поднимается шумиха. Но с Джеком это продолжалось не три-четыре матча — он показывал сенсационный уровень на длительном отрезке. Уилшир обладал потенциалом стать мировой звездой. Я в этом не сомневаюсь», — это уже слова Оуэна Коула — тренера, взявшего полузащитника в аренду в «Болтон» в 2010 году.

https://www.youtube.com/watch?v=JdFOmhns0N4

Серьезно, просто пересмотрите нарезку того матча с «Барселоной». Понятно, что для российских болельщиков это игра имени Андрея Аршавина, забившего победный гол на 83-й минуте. Но Уилшир действовал восхитительно — был предельно сконцентрирован и внимательно сканировал поле. Он всегда знал, где находится соперник, и поэтому справлялся с давлением даже от легендарной полузащиты «Барселоны» и заставлял Лео Месси разочаровываться после неудачных попыток прессинга.

Вот один из примеров. Получив мяч, Уилшир сначала мастерски прочитал траекторию бега надвигающегося Андреса Иньесты и умным движением ушел от соперника, а затем в падении отрезал выбросившегося на подстраховку Серхио Бускетса. Итог: «Арсенал» убежал в контратаку «три в три», и только прыжок Эрика Абидаля в последний момент спас «Барсу» от неминуемого гола — Робин Ван Перси уже готовился вколотить мяч головой в оставленный Виктором Вальдесом угол.

Классное видение поля позволяло Уилширу обострять — опасность у ворот «Барсы» во многом инициировалась действиями англичанина. Сольный проход между Хави и Иньестой, короткая «стеночка» с Сеском Фабрегасом и удар в створ ворот. Да, совершенно неопасный для Вальдеса, но факт остается фактом — вновь никто из полузащитного трио каталонцев не смог остановить прорыв Уилшира.

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Умение находиться в нужное время в нужном место отдельно отмечал Арсен Венгер:

«У Джека отличные навыки. Забирая мяч, он сразу продвигает команду вперед, у него есть нечто взрывное в стиле игры. Считаю, он отлично играет в позиционный футбол. Ты видишь это сразу. Футбол — это сначала про то, где находиться на поле, а только затем про то, куда бежать. Но сначала нужно быть в правильной позиции, и он это умеет».

Сезон-2010/11 стал прорывным для Уилшира: он сыграл 49 матчей за «Арсенал», выйдя в старте 44 раза. Получил первый вызов в сборную Англии. Выдал тот самый выдающийся перформанс против «Барселоны». Прогресс, прогресс, прогресс. Признание таланта, новые перспективы. И вот тут пошли травмы.

Злополучная лодыжка

31 июля 2011 года в товарищеском матче с «Нью-Йорк Ред Булл» Уилшир повредил лодыжку. Сначала прогнозы касательно восстановления были оптимистичными. Но в итоге Джек лечился весь сезон, так ни разу и не сыграв в АПЛ. Не поехал он и на Евро-2012, где унылая Англия вылетела в четвертьфинале.

Всего в чемпионате Англии Уилшир провел 182 матча. Но 50 из них пришлись на 15 месяцев с февраля 2010-го по май 2011-го — период его взлета. Сезон-2014/15 — лишь 732 минуты на поле из 3420 возможных. Сезон-2015/16 — 142 минуты. Сезон-2018/19 — 392 минуты. Сезон-2019/20 — 215 минут. Лодыжка, колено, голень, пах... Кажется, нет места на теле, которое Уилшир бы не травмировал. В сумме он провел в лазарете 1470 дней — почти четыре года.

А как только ему удавалось провести полноценную кампанию с небольшими отрезками в лазарете, как, например, в сезоне-2012/13, новая серьезная травма портила всю картину. Нужно понимать, что после восстановления немало времени уходило на набор формы. А футбол — это игра про стабильную эффективность.

Возвращение на поле в концовке сезона-2014/15 воспринималось оптимистично. В июне 2015-го Уилшир снова получил вызов в сборную Англии на матч со Словенией, где сделал дубль и получил приз лучшему игроку. Но, к сожалению, отмеченное Венгером футбольное умение Джека находиться в нужном месте в нужное время сыграло с ним злую шутку. На тренировке Уилшир столкнулся с партнером и травмировался «на несколько дней», как сначала прокомментировал Венгер. Однако дней оказалось очень много — хватило аж на восемь месяцев.

Главная ошибка

Уход Венгера из «Арсенала» в 2018 году стал определяющим для Уилшира. Клуб предложил ему новый контракт, но Джек отказался, послушав своего «крестного отца из футбольного мира», как сам игрок называет Венгера. Переход в «Вест Хэм» не увенчался успехом, и теперь в интервью The Athletic футболист признается, что сожалеет об этом шаге:

«Если честно, мне вообще не стоило уходить. После того как я вернулся из «Борнмута» (речь об аренде в сезоне-2016/17, после которой у Уилшира осталось 12 месяцев до истечения срока контракта. - Прим. «СЭ» ), я поговорил с Арсеном. Он сказал, что я не получу новый контракт и могу уходить. Однако, зная Венгера, я понимал, что если наберу кондиции, то у меня будет много шансов, и я смогу вернуться в команду».

«Вот был бы у меня такой настрой, когда я сел с Унаи Эмери, и он мне сказал: «Вот контракт, но я не вижу тебя в стартовом составе». Помню, как вышел со злостью, потому что думал, что буду играть, ведь все всем уже доказал в прошлом году. И принял спонтанное решение. Позвонил агенту и сказал, что пора уходить. Нужно было успокоиться, взять пару дней и сказать себе: «Я посмотрю на эту полузащиту и вернусь в нее».

В октябре 2020-го Уилшир расторг контракт с «Вест Хэмом», сыграв за два года за «молотков» только 19 матчей, или 837 жалких минут. Зимой он присоединился на пять месяцев к «Борнмуту», выступающему в чемпионшипе. И даже помог разнообразить атакующую игру, предложив команде новый вариант связи полузащиты с атакой. «Вишни» постоянно играли по схеме 3-4-3 с акцентом на действия фулбеков. Другие команды подстроились, и креативность Уилшира оказалось востребована. Однако «Борнмут» не смог добиться выхода в АПЛ, у команды сменился тренер, а с Джеком не стали продлевать контракт.

Пессимистичное настоящее, беспросветное будущее

Сейчас Уилширу — 29. На руках у него нет ни одного предложения.

«Мой сын подходит ко мне и спрашивает: «Как так вышло, что никто не хочет тебя подписать?» И что мне ему отвечать?» — делился переживаниями Уилшир в интервью The Athletic.

Этим летом он тренировался с итальянским «Комо», выступающим в серии В. Но даже с ним не удалось подписать контракт из-за действующих в лиге ограничений на иностранцев.

Уилшир продолжает тренироваться сам, но открыто признает, что находится в кризисе:

«Я постоянно задаю себе вопрос: «Зачем я это делаю?» Когда я ушел из «Вест Хэма», то говорил себе: «О'кей, сейчас все будет». Но пока оно не приходит. И я просыпаюсь, и спрашиваю себя: «О'кей, нужно тренироваться сегодня. Но почему мне это нужно? Чтобы меня нашел клуб. А произойдет ли это?»