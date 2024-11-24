Аморим неудачно начал в «МЮ»: не обыграл слабейший клуб АПЛ
Рубен Аморим наконец дебютировал во главе «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» долго ждали 39-летнего португальца — о его назначении стало известно еще несколько недель назад. С именем Аморима связывались большие надежды на завершение черной полосы, в которую клуб попал под руководством Эрика тен Хага. Но, вероятно, выход из кризиса пока откладывается — дебют португальца в АПЛ оставил смешанные впечатления.
«Ипсвич» не по силам
Вероятно, более удачную возможность громко заявить о себе для Аморима было сложно представить. В качестве первого соперника ему выпал «Ипсвич Таун» — самая скромная команда АПЛ как по Transfermarkt (195 миллионов евро, последнее место), так и по результатам — «трактористы» всю дорогу плетутся в зоне вылета.
Казалось бы, такую команду «МЮ» в идеале должен обыгрывать с Аморимом или без, в любом составе, дома и на выезде. По факту все, конечно, чуть иначе — «Ипсвич», хотя и не блещет в этом сезоне, явно не выступает в качестве мешка для битья. Команда Кирана Маккенны останавливала и середняков, и очень крепкие клубы. А перед уходом на ноябрьскую международную паузу и вовсе обыграла «Тоттенхэм» 2:1 — на выезде!
Но глобально это команды из разных вселенных — так что игры от Аморима ждали соответствующей. И поначалу даже показалось, что что-то наклевывается — «дьяволы» вышли вперед уже на 81-й секунде. Забил Рэшфорд — форвард, который за весь предыдущий сезон отличился лишь однажды, при новом тренере распечатал ворота за 1,5 минуты. Добрый ли это был знак?
Как показала дальнейшая игра, это вообще был никакой не знак. «Ипсвич» полностью забрал инициативу сразу после пропущенного мяча и не отдавал ее 40 минут — пока не забил сам. Незадолго до перерыва отличился Хатчинсон — отправил мяч прямо в «девятку» с помощью рикошета.
Во втором тайме «Ипсвич» остался таким же дерзким — Онана только и успевал, что спасать «МЮ». Замены Аморима (он использовал все) не помогли — «дьяволы» так и не вышли вперед. Таким образом, португалец стал первым тренером в истории «МЮ», стартовавшим с ничьей. Если что, тен Хаг свой дебютный матч проиграл — так что как минимум в этом Рубен уже обошел предшественника. Но вряд ли от этого легче.
Да и статистика удручающая — хозяева были лучше. Били в створ чаще (6 против 4) и опаснее (1,75 xG против 0,9, по данным SofaScore), не слишком сильно просели по владению (42% против 58% у «МЮ»), а по общему количеству ударов сохранили равенство. Вот такой у Аморима получился дебют — мягко говоря, не вдохновляющий.
Верность трем защитникам
Удивил ли Аморим болельщиков тактикой? Вряд ли. Его приверженность трем центральным защитникам ни для кого не была секретом. Но небольшая интрига все равно сохранялась — дело в том, что у португальца пока в распоряжении нет такого количества профильных футболистов, много травмированных. Впрочем, любимую схему 3-4-3 он не предал даже при таких условиях и третьим центральным выпустил профильного правого латераля Мазрауи.
Еще из интересного — Рэшфорд на позиции форварда. Тен Хаг в текущем сезоне в этом амплуа пробовал двоих — Хейлунна и Зиркзее, оба в целом провалились. Аморим решил иначе. Учитывая, что Маркус забил, можно сказать, что опыт удачный.
Но в целом нововведений по составу не так много, почти все — привычные лица. Да и разбег для изменений у Рубена небольшой — не сказать, что скамейка «МЮ» ломится от звезд.
Реакция болельщиков
Фанаты отреагировали предсказуемо — в стиле «давайте подождем». Конечно, в комментариях в социальных сетях «МЮ» находились шутники, которые просили «ставить лайк, если тен Хаг был лучше», но в основном все сошлись во мнении, что по первой игре Аморима судить слишком рано.
Кстати, главным сторонником этой позиции оказался Рой Кин — после игры он поддержал Рубена. «У «Юнайтед» все те же проблемы, но Аморим провел с командой всего неделю. Нужно дать ему шанс. Но у «МЮ» огромные проблемы в атаке, они недостаточно хороши. Мы видели новую расстановку, но игроки те же, проблемы те же. «Ипсвич» выглядел лучше. Аморим будет разочарован... Им не хватало уверенности и веры. Верю ли я, что у них есть качество, чтобы вернуться в топ-4? Совершенно точно нет. Все то же самое. Предсказуемость и серьезная нехватка качества», — заявил экс-капитан «МЮ» в интервью Sky Sports.
Аморим тоже высказался в похожем духе — попросил времени. «Эта лига сложна, это понятно с первого момента. Мои игроки слишком много думали, это чувствовалось. Не только с мячом, но и в плане того, где они должны были располагаться. И это сложно, потому что я всего два дня с командой. Сложный матч, мы несколько раз теряли мяч без давления. Нужно контролировать мяч и темп игры. Они не сделали этого, но действительно старались.
Есть проблема с принятием решений, на таком уровне игроков не нужно обучать этому. Мы делаем некоторые вещи несвоевременно, и с этим нужно разобраться. Мы должны улучшить понимание игры. Нам понадобится много времени, чтобы проработать эти вещи», — заявил тренер после матча.
Учитывая, как долго в «МЮ» терпели Эрика тен Хага, проблем со временем быть не должно. Но вот поможет ли это Амориму? Большой вопрос.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
3
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
4
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
5
|Брайтон
|12
|6
|4
|2
|21-16
|22
|
6
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
7
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
8
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
9
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
10
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
12
|МЮ
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Ипсвич
|12
|1
|6
|5
|13-23
|9
|
19
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
20
|Саутгемптон
|12
|1
|1
|10
|9-24
|4
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|3 : 0
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|0 : 0
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 4
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|0 : 4
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|2 : 3
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|1 : 1
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|8
|1
|2
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2