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24 ноября, 23:30

Аморим неудачно начал в «МЮ»: не обыграл слабейший клуб АПЛ

«МЮ» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима
Артем Белинин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Фото Reuters
«Дьяволы» хуже даже по статистике.

Рубен Аморим наконец дебютировал во главе «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» долго ждали 39-летнего португальца — о его назначении стало известно еще несколько недель назад. С именем Аморима связывались большие надежды на завершение черной полосы, в которую клуб попал под руководством Эрика тен Хага. Но, вероятно, выход из кризиса пока откладывается — дебют португальца в АПЛ оставил смешанные впечатления.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
24 нояб, 19:30. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
1:1
Манчестер Юнайтед

«Ипсвич» не по силам

Вероятно, более удачную возможность громко заявить о себе для Аморима было сложно представить. В качестве первого соперника ему выпал «Ипсвич Таун» — самая скромная команда АПЛ как по Transfermarkt (195 миллионов евро, последнее место), так и по результатам — «трактористы» всю дорогу плетутся в зоне вылета.

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Казалось бы, такую команду «МЮ» в идеале должен обыгрывать с Аморимом или без, в любом составе, дома и на выезде. По факту все, конечно, чуть иначе — «Ипсвич», хотя и не блещет в этом сезоне, явно не выступает в качестве мешка для битья. Команда Кирана Маккенны останавливала и середняков, и очень крепкие клубы. А перед уходом на ноябрьскую международную паузу и вовсе обыграла «Тоттенхэм» 2:1 — на выезде!

Но глобально это команды из разных вселенных — так что игры от Аморима ждали соответствующей. И поначалу даже показалось, что что-то наклевывается — «дьяволы» вышли вперед уже на 81-й секунде. Забил Рэшфорд — форвард, который за весь предыдущий сезон отличился лишь однажды, при новом тренере распечатал ворота за 1,5 минуты. Добрый ли это был знак?

Маркус Рэшфорд и Амад Диалло.
Фото Reuters

Как показала дальнейшая игра, это вообще был никакой не знак. «Ипсвич» полностью забрал инициативу сразу после пропущенного мяча и не отдавал ее 40 минут — пока не забил сам. Незадолго до перерыва отличился Хатчинсон — отправил мяч прямо в «девятку» с помощью рикошета.

Во втором тайме «Ипсвич» остался таким же дерзким — Онана только и успевал, что спасать «МЮ». Замены Аморима (он использовал все) не помогли — «дьяволы» так и не вышли вперед. Таким образом, португалец стал первым тренером в истории «МЮ», стартовавшим с ничьей. Если что, тен Хаг свой дебютный матч проиграл — так что как минимум в этом Рубен уже обошел предшественника. Но вряд ли от этого легче.

Да и статистика удручающая — хозяева были лучше. Били в створ чаще (6 против 4) и опаснее (1,75 xG против 0,9, по данным SofaScore), не слишком сильно просели по владению (42% против 58% у «МЮ»), а по общему количеству ударов сохранили равенство. Вот такой у Аморима получился дебют — мягко говоря, не вдохновляющий.

Защитник «МЮ» Маттейс де Лигт и нападающий «Ипсвича» Али Аль-Хамади.
Фото Reuters

Верность трем защитникам

Удивил ли Аморим болельщиков тактикой? Вряд ли. Его приверженность трем центральным защитникам ни для кого не была секретом. Но небольшая интрига все равно сохранялась — дело в том, что у португальца пока в распоряжении нет такого количества профильных футболистов, много травмированных. Впрочем, любимую схему 3-4-3 он не предал даже при таких условиях и третьим центральным выпустил профильного правого латераля Мазрауи.

Еще из интересного — Рэшфорд на позиции форварда. Тен Хаг в текущем сезоне в этом амплуа пробовал двоих — Хейлунна и Зиркзее, оба в целом провалились. Аморим решил иначе. Учитывая, что Маркус забил, можно сказать, что опыт удачный.

Но в целом нововведений по составу не так много, почти все — привычные лица. Да и разбег для изменений у Рубена небольшой — не сказать, что скамейка «МЮ» ломится от звезд.

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Реакция болельщиков

Фанаты отреагировали предсказуемо — в стиле «давайте подождем». Конечно, в комментариях в социальных сетях «МЮ» находились шутники, которые просили «ставить лайк, если тен Хаг был лучше», но в основном все сошлись во мнении, что по первой игре Аморима судить слишком рано.

Кстати, главным сторонником этой позиции оказался Рой Кин — после игры он поддержал Рубена. «У «Юнайтед» все те же проблемы, но Аморим провел с командой всего неделю. Нужно дать ему шанс. Но у «МЮ» огромные проблемы в атаке, они недостаточно хороши. Мы видели новую расстановку, но игроки те же, проблемы те же. «Ипсвич» выглядел лучше. Аморим будет разочарован... Им не хватало уверенности и веры. Верю ли я, что у них есть качество, чтобы вернуться в топ-4? Совершенно точно нет. Все то же самое. Предсказуемость и серьезная нехватка качества», — заявил экс-капитан «МЮ» в интервью Sky Sports.

Аморим тоже высказался в похожем духе — попросил времени. «Эта лига сложна, это понятно с первого момента. Мои игроки слишком много думали, это чувствовалось. Не только с мячом, но и в плане того, где они должны были располагаться. И это сложно, потому что я всего два дня с командой. Сложный матч, мы несколько раз теряли мяч без давления. Нужно контролировать мяч и темп игры. Они не сделали этого, но действительно старались.

Есть проблема с принятием решений, на таком уровне игроков не нужно обучать этому. Мы делаем некоторые вещи несвоевременно, и с этим нужно разобраться. Мы должны улучшить понимание игры. Нам понадобится много времени, чтобы проработать эти вещи», — заявил тренер после матча.

Учитывая, как долго в «МЮ» терпели Эрика тен Хага, проблем со временем быть не должно. Но вот поможет ли это Амориму? Большой вопрос.

Футбол
ФК Ипсвич Таун
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
10
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20
 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4
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23.11 15:30
Лестер – Челси
 1 : 2
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 3 : 0
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 2 : 2
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 1 : 2
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 0 : 0
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 4
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 0 : 4
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 2 : 3
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 1 : 1
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
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Джек Стивенс

Саутгемптон

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