Абсурд из Англии: поражение от «Челси» принесет игрокам «Барроу» в 4 раза больше победы. Это как?

У клуба потребовали объяснения.

24 сентября «Челси» в матче третьего круга Кубка лиги встретится с «Барроу» из четвертого дивизиона. Британское медиа The Telegraph сообщило интересную деталь из бонусной системы «Барроу» — игроки команды получат большее вознаграждение за поражение в предстоящем матче, чем за победу.

Какие бонусы предусмотрены в клубе

По информации The Telegraph, за поражение от «Челси» игроки «Барроу» получат бонус по тысяче фунтов, а вот за победу — всего по 250. При этом клуб находится в четвертом дивизионе и серьезно уступает лондонцам в классе. Такое соотношение вознаграждений кажется странным, ведь оно стимулирует футболистов проиграть.

По данным британских журналистов, игрокам «Барроу» положено по 250 фунтов за победы в матчах с первого по пятый раунды Кубка лиги. Начиная с третьего этапа, за поражение от команды АПЛ выплачивается по 1000 фунтов каждому, от представителя чемпионшипа — по 750. Даже за победу в турнире футболистам полагается та же тысяча.

Издание Daily Mail сообщило, что клуб отказался давать комментарии по этому поводу. Правда, источники в команде рассказали, что текущее распределение бонусов оказалось ошибкой, которая будет исправлена.

От «Барроу» требуют объяснений

Английская футбольная лига также отказалась от комментариев, однако источники пишут о недовольстве со стороны EFL, так как с подобным она сталкивается впервые. Организация связалась с клубом, после чего в «Барроу» заверили об изменении распределения бонусов.

Обычно сумма поощрения игроков утверждается клубом до начала сезона, после чего документы об этом подаются в EFL. Например, в Кубке Англии система вознаграждений «Барроу» выглядит более логичной: за победу в первом и втором раундах каждому футболисту полагается от 400 до 800 фунтов, начиная с третьего раунда — 2625. За поражения от команд АПЛ или чемпионшипа выплачиваются те же 1000 и 750 фунтов соответственно.

Николас Джексон (№15) и Мойсес Кайседо (№25). Фото Reuters

Как команды выступают в этом сезоне

«Челси» начал сезон с поражения от «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ (0:2), после чего разнес «Вулверхэмптон» (6:2) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). Команда не без проблем преодолела отборочный раунд Лиги конференций, превзойдя швейцарский «Серветт» лишь на один забитый мяч (3:2 по сумме двух игр). Также многие источники сообщили о разладе в руководстве клуба — якобы акционеры стремятся выкупить доли друг друга.

«Барроу» уже прошел два круга Кубка лиги: оказался сильнее «Порт Вейл» (3:2) из четвертого дивизиона и «Дерби Каунти» (победа в серии пенальти после ничьей 0:0) из чемпионшипа. В лиге 2 команда идет на третьей строчке, набрав 10 очков в пяти турах.