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13 сентября, 23:15

Абсурд из Англии: поражение от «Челси» принесет игрокам «Барроу» в 4 раза больше победы. Это как?

За поражение от «Челси» игрокам «Барроу» полагалось в 4 раза больше премиальных
Артемий Кутейников
Корреспондент
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За поражение от «Челси» игроки «Барроу» получат больше денег, чем за победу.
Фото Global Look Press
У клуба потребовали объяснения.
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
24 сент, 21:45. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Бэрроу

24 сентября «Челси» в матче третьего круга Кубка лиги встретится с «Барроу» из четвертого дивизиона. Британское медиа The Telegraph сообщило интересную деталь из бонусной системы «Барроу» — игроки команды получат большее вознаграждение за поражение в предстоящем матче, чем за победу.

Какие бонусы предусмотрены в клубе

По информации The Telegraph, за поражение от «Челси» игроки «Барроу» получат бонус по тысяче фунтов, а вот за победу — всего по 250. При этом клуб находится в четвертом дивизионе и серьезно уступает лондонцам в классе. Такое соотношение вознаграждений кажется странным, ведь оно стимулирует футболистов проиграть.

По данным британских журналистов, игрокам «Барроу» положено по 250 фунтов за победы в матчах с первого по пятый раунды Кубка лиги. Начиная с третьего этапа, за поражение от команды АПЛ выплачивается по 1000 фунтов каждому, от представителя чемпионшипа — по 750. Даже за победу в турнире футболистам полагается та же тысяча.

Издание Daily Mail сообщило, что клуб отказался давать комментарии по этому поводу. Правда, источники в команде рассказали, что текущее распределение бонусов оказалось ошибкой, которая будет исправлена.

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От «Барроу» требуют объяснений

Английская футбольная лига также отказалась от комментариев, однако источники пишут о недовольстве со стороны EFL, так как с подобным она сталкивается впервые. Организация связалась с клубом, после чего в «Барроу» заверили об изменении распределения бонусов.

Обычно сумма поощрения игроков утверждается клубом до начала сезона, после чего документы об этом подаются в EFL. Например, в Кубке Англии система вознаграждений «Барроу» выглядит более логичной: за победу в первом и втором раундах каждому футболисту полагается от 400 до 800 фунтов, начиная с третьего раунда — 2625. За поражения от команд АПЛ или чемпионшипа выплачиваются те же 1000 и 750 фунтов соответственно.

Николас Джексон (№15) и Мойсес Кайседо (№25).
Фото Reuters

Как команды выступают в этом сезоне

«Челси» начал сезон с поражения от «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ (0:2), после чего разнес «Вулверхэмптон» (6:2) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). Команда не без проблем преодолела отборочный раунд Лиги конференций, превзойдя швейцарский «Серветт» лишь на один забитый мяч (3:2 по сумме двух игр). Также многие источники сообщили о разладе в руководстве клуба — якобы акционеры стремятся выкупить доли друг друга.

«Барроу» уже прошел два круга Кубка лиги: оказался сильнее «Порт Вейл» (3:2) из четвертого дивизиона и «Дерби Каунти» (победа в серии пенальти после ничьей 0:0) из чемпионшипа. В лиге 2 команда идет на третьей строчке, набрав 10 очков в пяти турах.

Футбол
ФК Челси
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1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
8
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
10
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
11
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
12
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13
 МЮ 3 1 0 2 2-5 3
14
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
15
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
16
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17
 Кр. Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
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Саутгемптон – МЮ
 - : -
14.09 17:00
Брайтон – Ипсвич
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Кр. Пэлас – Лестер
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Фулхэм – Вест Хэм
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14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
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Ман. Сити – Брентфорд
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Ливерпуль

 3
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Коул Палмер

Челси

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Букайо Сака

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Ливерпуль

 3
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Фабиан Шер

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