Абсурд из Англии: поражение от «Челси» принесет игрокам «Барроу» в 4 раза больше победы. Это как?
24 сентября «Челси» в матче третьего круга Кубка лиги встретится с «Барроу» из четвертого дивизиона. Британское медиа The Telegraph сообщило интересную деталь из бонусной системы «Барроу» — игроки команды получат большее вознаграждение за поражение в предстоящем матче, чем за победу.
Какие бонусы предусмотрены в клубе
По информации The Telegraph, за поражение от «Челси» игроки «Барроу» получат бонус по тысяче фунтов, а вот за победу — всего по 250. При этом клуб находится в четвертом дивизионе и серьезно уступает лондонцам в классе. Такое соотношение вознаграждений кажется странным, ведь оно стимулирует футболистов проиграть.
По данным британских журналистов, игрокам «Барроу» положено по 250 фунтов за победы в матчах с первого по пятый раунды Кубка лиги. Начиная с третьего этапа, за поражение от команды АПЛ выплачивается по 1000 фунтов каждому, от представителя чемпионшипа — по 750. Даже за победу в турнире футболистам полагается та же тысяча.
Издание Daily Mail сообщило, что клуб отказался давать комментарии по этому поводу. Правда, источники в команде рассказали, что текущее распределение бонусов оказалось ошибкой, которая будет исправлена.
От «Барроу» требуют объяснений
Английская футбольная лига также отказалась от комментариев, однако источники пишут о недовольстве со стороны EFL, так как с подобным она сталкивается впервые. Организация связалась с клубом, после чего в «Барроу» заверили об изменении распределения бонусов.
Обычно сумма поощрения игроков утверждается клубом до начала сезона, после чего документы об этом подаются в EFL. Например, в Кубке Англии система вознаграждений «Барроу» выглядит более логичной: за победу в первом и втором раундах каждому футболисту полагается от 400 до 800 фунтов, начиная с третьего раунда — 2625. За поражения от команд АПЛ или чемпионшипа выплачиваются те же 1000 и 750 фунтов соответственно.
Как команды выступают в этом сезоне
«Челси» начал сезон с поражения от «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ (0:2), после чего разнес «Вулверхэмптон» (6:2) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). Команда не без проблем преодолела отборочный раунд Лиги конференций, превзойдя швейцарский «Серветт» лишь на один забитый мяч (3:2 по сумме двух игр). Также многие источники сообщили о разладе в руководстве клуба — якобы акционеры стремятся выкупить доли друг друга.
«Барроу» уже прошел два круга Кубка лиги: оказался сильнее «Порт Вейл» (3:2) из четвертого дивизиона и «Дерби Каунти» (победа в серии пенальти после ничьей 0:0) из чемпионшипа. В лиге 2 команда идет на третьей строчке, набрав 10 очков в пяти турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|- : -
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1