Родри угрожает забастовкой из-за удушающего графика. Однако в АПЛ не ждут бунта
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри крайне недоволен плотным графиком матчей. Испанец угрожает забастовкой игроков, организмы которых не в состоянии справляться с таким расписанием.
Что он сказал
Родри выпалил угрозу на пресс-конференции перед стартовым матчем общего этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). Игра проходила 18 сентября и стала первой для футболиста в сезоне, когда он вышел в основном составе. До этого один из главных претендентов на «Золотой мяч» получил лишь тайм во встрече чемпионата Англии с «Брентфордом» (2:1), а все остальное время после победного Евро на поле не выходил. Отдых предоставил тренер «горожан» Пеп Гвардиола, который тоже согласен с мнением Родри и чересчур большом количестве матчей.
«Я думаю, мы близки к этому, — сказал игрок на вопрос о возможной забастовке футболистов. — Если так будет продолжаться, то наступит момент, когда у нас не останется другого выбора, но посмотрим». Отмечается, что за два последних сезона «Манчестер Сити» провел 120 матчей во всех турнирах. Команда участвует в национальном первенстве, двух Кубках — Англии и лиги, ЛЧ, а также в зависимости от результатов проводит встречи в Суперкубках и участвует в клубном ЧМ.
Кто его поддержал
Мнение Родри нашло отклик среди других футболистов, тем более, в последние годы серьезно возросло количество тяжелых повреждений — особенно среди молодых.
«Посмотрите, сколько травм крестообразных связок с начала этого сезона в ведущих лигах. Футболисты не отдыхают ни физически, ни психологически. В интересах клуба их заставляют лететь в Азию или Америку и проводить по-настоящему тяжелые матчи на плохих полях, и они ломаются — или сломаются в дальнейшем», — утверждает Гвардиола.
Также одним из согласившихся с Родри оказался вратарь «Реала» Тибо Куртуа — он как раз пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок и последующего повреждения мениска.
«Он прав, — считает бельгиец. — Игр слишком много. Болельщик хочет видеть лучшее, и нам нужно найти баланс, матчей — перебор, и травм больше. С Лигой наций, клубным чемпионатом мира количество встреч увеличивается. Люди говорят, что мы зарабатываем много денег, что не на что жаловаться, и это правда, но нужно найти баланс, потому что лучшие не всегда смогут выходить на поле».
Насколько реален локаут
Однако некоторые источники утверждают, что забастовка невозможна— причем из-за позиции самих футболистов. По данным Daily Mail, один из функционеров клуба АПЛ резко отверг возможность бунта.
«Абсолютно нет. Я никогда не слышал такой ерунды», — передает слова источника издание. Ключевой причиной, по которой игроки не станут возмущаться, названы деньги — мол, никто не станет рисковать внушительными контрактами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ньюкасл
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|
3
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
4
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
6
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
7
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
8
|Челси
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
11
|Борнмут
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
13
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|
14
|Тоттенхэм
|4
|1
|1
|2
|6-4
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|1
|3
|4-11
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
|21.09
|14:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.09
|17:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|21.09
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|21.09
|17:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|21.09
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|21.09
|17:00
|
Саутгемптон – Ипсвич
|- : -
|21.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|21.09
|19:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|22.09
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|2
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|0