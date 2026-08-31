В «Арсенале» новый вингер, и он может стать открытием сезона. Что нужно знать о Христосе Цолисе

Уже показывает класс.

Главной задачей «Арсенала» на летнее трансферное окно было усиление левого фланга атаки. Клуб продал Леандро Троссара сразу после ЧМ-2026, а о переходе Мартинелли должен объявить совсем скоро. При этом на замену бельгийцу и бразильцу был куплен только Христос Цолис.

В Лондоне планировали еще приобрести топ-игрока на левую бровку, но с Винисиусом не сложилось, а остальные варианты оказались слишком дорогими. Поэтому с большой вероятностью основная нагрузка слева в атаке упадет на плечи грека.

Неудачный заход в АПЛ

В детстве Христос был защитником, переход из обороны в атаку случился, когда тренер увидел скоростные качества игрока. В какой-то момент Цолис даже играл за два клуба сразу — приходилось переодеваться в машине между их матчами.

«В ПАОК я перешел из «Доксы», моего родного клуба на окраине Салоник, когда мне было восемь, — вспоминал футболист. — Меня зарегистрировали, но «Докса» хотела, чтобы я доиграл с ней сезон. Вот и бывало, что я играл за ПАОК, а потом сразу за «Доксу». Промежуток между матчами иногда был настолько коротким, что реально приходилось переодеваться по дороге».

Цолис уже заглядывал в АПЛ — правда, не очень удачно. После яркого сезона за ПАОК (16 голов и 10 результативных передач в 46 матчах) на игрока обратил внимание «Норвич», который отвалил 10 миллионов евро, установив на тот момент личный трансферный рекорд. Христос принял участие в 14 матчах Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Сам футболист с обидой вспоминает этот период.

«Просто посмотрите на количество игровых минут: меньше 800 за весь сезон... В Англии я не получал возможностей проявить себя, расти как игрок. За пять матчей до конца сезона «Норвич» уже вылетел. И сколько минут я сыграл в тех пяти матчах? Ноль! Хотя за меня много заплатили. Мой трансфер был рекордным», — говорит Цолис.

Христос Цолис. Фото Getty Images

Не любит цацики и обожает фэнтези-футбол

После неудачного сезона в Англии вингер отправился в Германию — во второй Бундеслиге он снова нашел себя: 24 мяча и 8 голевых передач в 30 матчах чемпионата и кубка. Многие голы были забиты после навесов/прострелов на дальнюю штангу — у грека был хороший тайминг, он знал, когда и в какие зоны нужно врываться.

После такого мощного сезона в Цолиса вцепился «Брюгге», и грек не подвел. В первом сезоне набил 21+16 в 56 матчах, во втором — 22+29 в 52.

А еще в «Брюгге» у Цолиса состоялся интересный диалог с журналистом:

— Это правда, что ты не любишь цацики (холодный соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока; традиционное блюдо греческой кухни. — Прим. «СЭ»)?

— Как ни странно, правда. Совсем не нравится. Летом, когда я только перешел в «Брюгге», мы поехали в Нидерланды на сборы. И там каждый вечер на столе стояло это. Кажется, я единственный это не ел. Все смеялись: «Ты же грек!» С тех пор у меня прозвище Цацики. У меня и команда в фэнтези так называется: Tzatziki FC.

Да, фэнтези — это страсть Цолиса. The Athletic сообщил, что грек активно увлекался этим в бельгийском чемпионате. Он ставил себя в состав и делал капитаном, ведь так у него удваиваются очки. Футболист даже говорил, что это подталкивало его к большей результативности.

Естественно, снова приехав в Премьер-лигу, Христос собрал новую команду, где сделал себя капитаном.

Христос Цолис. Фото Getty Images

Чем Цолис так хорош?

Фишка Цолиса — розыгрыш стандартных положений. В прошлом сезоне бельгийского чемпионата Христос создал 52 голевых момента для своих партнеров с угловых и штрафных. Для сравнения: главные лица «Арсенала» на стандартных положениях — Райс и Сака — создали в АПЛ 27 и 12 моментов соответственно.

У Цолиса есть умение и готовность работать без мяча, прессинговать соперника. Артета очень ценит трудолюбие, но раньше у грека были с этим проблемы — ему пришлось меняться.

«В «Фортуне» у меня возникали сложности с обороной и игрой без мяча. А теперь я научился закрывать пространство, занимать хорошую позицию. Стал гораздо более разносторонним игроком. Замечаю это и в матчах за сборную», — говорит он.

Болельщики «Арсенала» по первым матчам заметили сходство с Алексисом Санчесом (скорость, манера бега, дриблинг), при этом сам Цолис, еще играя за «Брюгге», признавался, что равняется на другого вингера: «Я многому учусь у Луиса Диаса. Он очень хорош в атаке, но при этом всегда отрабатывает в обороне. Смотрю и анализирую, как он перемещается по полю, как закрывает зоны».

Цолис — прямая замена Троссара и Мартинелли: правша на левом фланге, который может сыграть по всей ширине атаки и ситуативно опуститься, чтобы отыграть в центре. При этом Христос более вертикальный игрок, чем Леандро. С ним атаки «Арсенала» должны будут развиваться быстрее. В плане своих скоростных качеств Цолис почти не уступает Мартинелли, держит уровень и в черновой работе, при этом явно лучше смотрится на мяче.