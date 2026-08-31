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Христос Цолис: вингер Арсенала может стать открытием сезона-2026/27 в АПЛ — как играет грек

В «Арсенале» новый вингер, и он может стать открытием сезона. Что нужно знать о Христосе Цолисе

Руслан Непушкин
Корреспондент отдела футбола
Христос Цолис.
Фото Getty Images
Уже показывает класс.

Главной задачей «Арсенала» на летнее трансферное окно было усиление левого фланга атаки. Клуб продал Леандро Троссара сразу после ЧМ-2026, а о переходе Мартинелли должен объявить совсем скоро. При этом на замену бельгийцу и бразильцу был куплен только Христос Цолис.

В Лондоне планировали еще приобрести топ-игрока на левую бровку, но с Винисиусом не сложилось, а остальные варианты оказались слишком дорогими. Поэтому с большой вероятностью основная нагрузка слева в атаке упадет на плечи грека.

Неудачный заход в АПЛ

В детстве Христос был защитником, переход из обороны в атаку случился, когда тренер увидел скоростные качества игрока. В какой-то момент Цолис даже играл за два клуба сразу — приходилось переодеваться в машине между их матчами.

«В ПАОК я перешел из «Доксы», моего родного клуба на окраине Салоник, когда мне было восемь, — вспоминал футболист. — Меня зарегистрировали, но «Докса» хотела, чтобы я доиграл с ней сезон. Вот и бывало, что я играл за ПАОК, а потом сразу за «Доксу». Промежуток между матчами иногда был настолько коротким, что реально приходилось переодеваться по дороге».

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Цолис уже заглядывал в АПЛ — правда, не очень удачно. После яркого сезона за ПАОК (16 голов и 10 результативных передач в 46 матчах) на игрока обратил внимание «Норвич», который отвалил 10 миллионов евро, установив на тот момент личный трансферный рекорд. Христос принял участие в 14 матчах Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Сам футболист с обидой вспоминает этот период.

«Просто посмотрите на количество игровых минут: меньше 800 за весь сезон... В Англии я не получал возможностей проявить себя, расти как игрок. За пять матчей до конца сезона «Норвич» уже вылетел. И сколько минут я сыграл в тех пяти матчах? Ноль! Хотя за меня много заплатили. Мой трансфер был рекордным», — говорит Цолис.

Христос Цолис.
Фото Getty Images

Не любит цацики и обожает фэнтези-футбол

После неудачного сезона в Англии вингер отправился в Германию — во второй Бундеслиге он снова нашел себя: 24 мяча и 8 голевых передач в 30 матчах чемпионата и кубка. Многие голы были забиты после навесов/прострелов на дальнюю штангу — у грека был хороший тайминг, он знал, когда и в какие зоны нужно врываться.

После такого мощного сезона в Цолиса вцепился «Брюгге», и грек не подвел. В первом сезоне набил 21+16 в 56 матчах, во втором — 22+29 в 52.

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А еще в «Брюгге» у Цолиса состоялся интересный диалог с журналистом:

— Это правда, что ты не любишь цацики (холодный соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока; традиционное блюдо греческой кухни. — Прим. «СЭ»)?

— Как ни странно, правда. Совсем не нравится. Летом, когда я только перешел в «Брюгге», мы поехали в Нидерланды на сборы. И там каждый вечер на столе стояло это. Кажется, я единственный это не ел. Все смеялись: «Ты же грек!» С тех пор у меня прозвище Цацики. У меня и команда в фэнтези так называется: Tzatziki FC.

Да, фэнтези — это страсть Цолиса. The Athletic сообщил, что грек активно увлекался этим в бельгийском чемпионате. Он ставил себя в состав и делал капитаном, ведь так у него удваиваются очки. Футболист даже говорил, что это подталкивало его к большей результативности.

Естественно, снова приехав в Премьер-лигу, Христос собрал новую команду, где сделал себя капитаном.

Христос Цолис.
Фото Getty Images

Чем Цолис так хорош?

Фишка Цолиса — розыгрыш стандартных положений. В прошлом сезоне бельгийского чемпионата Христос создал 52 голевых момента для своих партнеров с угловых и штрафных. Для сравнения: главные лица «Арсенала» на стандартных положениях — Райс и Сака — создали в АПЛ 27 и 12 моментов соответственно.

У Цолиса есть умение и готовность работать без мяча, прессинговать соперника. Артета очень ценит трудолюбие, но раньше у грека были с этим проблемы — ему пришлось меняться.

«В «Фортуне» у меня возникали сложности с обороной и игрой без мяча. А теперь я научился закрывать пространство, занимать хорошую позицию. Стал гораздо более разносторонним игроком. Замечаю это и в матчах за сборную», — говорит он.

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Болельщики «Арсенала» по первым матчам заметили сходство с Алексисом Санчесом (скорость, манера бега, дриблинг), при этом сам Цолис, еще играя за «Брюгге», признавался, что равняется на другого вингера: «Я многому учусь у Луиса Диаса. Он очень хорош в атаке, но при этом всегда отрабатывает в обороне. Смотрю и анализирую, как он перемещается по полю, как закрывает зоны».

Цолис — прямая замена Троссара и Мартинелли: правша на левом фланге, который может сыграть по всей ширине атаки и ситуативно опуститься, чтобы отыграть в центре. При этом Христос более вертикальный игрок, чем Леандро. С ним атаки «Арсенала» должны будут развиваться быстрее. В плане своих скоростных качеств Цолис почти не уступает Мартинелли, держит уровень и в черновой работе, при этом явно лучше смотрится на мяче.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли Цолис перенести свою мощную статистику в куда более конкурентный чемпионат. Разница в уровне между чемпионатами Бельгии и Англии огромная. Может напрягать и первый заход в Премьер-лигу, который был неудачным. Но Христос сильно поменялся за это время, прокачал игру в обороне, улучшил атакующие показатели. Прямо сейчас грек не является топ-игроком, но у него есть все, чтобы стать главным открытием этого сезона АПЛ.

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ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
1
 Халл Сити 2 2 0 0 3-0 6
2
 Челси 2 2 0 0 7-5 6
3
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-2 6
4
 Брентфорд 2 1 1 0 4-1 4
5
 Лидс 2 1 1 0 2-1 4
6
 Ньюкасл 2 1 1 0 4-2 4
7
 Эвертон 2 1 1 0 3-1 4
8
 МЮ 2 1 0 1 5-4 3
9
 Ипсвич 2 1 0 1 4-6 3
10
 Брайтон 2 1 0 1 7-4 3
11
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
12
 Сандерленд 2 1 0 1 2-2 3
13
 Ливерпуль 2 0 2 0 4-4 2
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-3 1
15
 Нот. Форест 2 0 1 1 2-3 1
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28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити 1 : 4
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