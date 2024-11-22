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Сегодня, 00:15

Официально: Гвардиола остается в «Ман Сити». Контракт — до 2027-го

Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Пеп успокоил всех фанатов «Сити».

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с главным тренером Пепом Гвардиолой. Соглашение пролонгировали еще на два сезона — до лета 2027-го. Это означает, что испанец проведет в клубе более 10 лет.

Что известно о продлении

«Ман Сити» объявил новость на официальном сайте. Нынешний контракт Гвардиолы истекал летом 2025-го — теперь к этому сроку добавили еще два года. Пеп рулит «горожанами» с 2016-го, то есть к моменту завершения договора будет находиться в клубе 11 лет — текущий сезон для него уже девятый у руля команды. Ранее The Athletic сообщал, что соглашение будет пролонгировано по системе «1+1», однако испанец согласился остаться на два полноценных сезона.

«Как и каждый болельщик «горожан», я рад, что путь Пепа в «Манчестер Сити» продолжится: его преданность, страсть и новаторское мышление и дальше будут формировать рисунок игры. Его жажда совершенствования и успеха остается неутолимой, и прямыми бенефициарами этого будут наши игроки и тренерский штаб, культура нашего клуба и английский футбол в целом.

Это обновление позволит Пепу выйти за рамки десятилетия тренерской работы в «Манчестер Сити» и даст ему возможность продолжить переписывать книги рекордов», — обрадовался председатель правления «Сити» Халдун аль-Мубарак.

Бывший форвард &laquo;Интера&raquo;, &laquo;Барселоны&raquo; и &laquo;Реала&raquo; Роналдо и&nbsp;главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола. Роналдо метит в президенты бразильской конфедерации. И хочет сделать Гвардиолу тренером сборной

Сам Гвардиола тоже с радостью прокомментировал продление. «Манчестер Сити» много значит для меня, — признался испанец сайту клуба. — Это мой девятый сезон здесь: мы пережили столько замечательных моментов вместе. Я испытываю особые чувства к этому футбольному клубу. Очень рад, что остаюсь здесь еще на два сезона.

Спасибо всем, кто продолжает доверять и поддерживать меня. Для меня всегда было честью, удовольствием и привилегией быть здесь. Уже много раз говорил об этом, но у меня есть все, что только может пожелать менеджер, и я очень ценю это. Надеюсь, теперь мы сможем добавить еще больше трофеев к тем, что уже выиграли. Это будет моей главной задачей».

Фото Global Look Press

Почему Пеп мог уйти

Контракт Пепа истекал в конце сезона — в руководстве опасались, что он захочет уйти, ведь клуб летом покинет его товарищ Чики Бегиристайн, занимающий место спортивного директора. Испанцы работали вместе еще в «Барселоне» — Чики решил уйти на пенсию по достижении 60 лет. Его место займет Угу Виана из «Спортинга». Газета The Telegraph предполагала, что он приведет с собой Рубена Аморима, но португалец уже возглавил «Манчестер Юнайтед».

Чего «Ман Сити» добился при Пепе

Гвардиола рулит командой с сезона-2016/17 и за это время выиграл 18 трофеев — в том числе в июне 2023-го первую в клубной истории Лигу чемпионов. Также Пеп брал АПЛ в шести из восьми полноценных сезонов в клубе, а после прошлогодней победы сделал «горожан» первой командой, взявшей АПЛ четыре раза подряд. Также под его руководством они стали первыми, кто завоевал 100 очков в одном розыгрыше чемпионата Англии (в сезоне-2017/18).

Хосеп Гвардиола. Гвардиола — в историческом кризисе. «Сити» впервые при нем проиграл четыре матча подряд

Пеп близок к тому, чтобы стать тренером с наибольшим количеством матчей во главе «Манчестер Сити». Сейчас этим званием владеет Лес Макдауэлл, работавший с командой с 1950 по 1963 год. У него 587 игр, у Гвардиолы — 490.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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Плохая новость для фанатов «Арсенала». Гвардиола продлит контракт с «Ман Сити», несмотря на уход спортивного директора
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 10 1 2
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