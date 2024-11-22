Официально: Гвардиола остается в «Ман Сити». Контракт — до 2027-го
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с главным тренером Пепом Гвардиолой. Соглашение пролонгировали еще на два сезона — до лета 2027-го. Это означает, что испанец проведет в клубе более 10 лет.
Что известно о продлении
«Ман Сити» объявил новость на официальном сайте. Нынешний контракт Гвардиолы истекал летом 2025-го — теперь к этому сроку добавили еще два года. Пеп рулит «горожанами» с 2016-го, то есть к моменту завершения договора будет находиться в клубе 11 лет — текущий сезон для него уже девятый у руля команды. Ранее The Athletic сообщал, что соглашение будет пролонгировано по системе «1+1», однако испанец согласился остаться на два полноценных сезона.
«Как и каждый болельщик «горожан», я рад, что путь Пепа в «Манчестер Сити» продолжится: его преданность, страсть и новаторское мышление и дальше будут формировать рисунок игры. Его жажда совершенствования и успеха остается неутолимой, и прямыми бенефициарами этого будут наши игроки и тренерский штаб, культура нашего клуба и английский футбол в целом.
Это обновление позволит Пепу выйти за рамки десятилетия тренерской работы в «Манчестер Сити» и даст ему возможность продолжить переписывать книги рекордов», — обрадовался председатель правления «Сити» Халдун аль-Мубарак.
Сам Гвардиола тоже с радостью прокомментировал продление. «Манчестер Сити» много значит для меня, — признался испанец сайту клуба. — Это мой девятый сезон здесь: мы пережили столько замечательных моментов вместе. Я испытываю особые чувства к этому футбольному клубу. Очень рад, что остаюсь здесь еще на два сезона.
Спасибо всем, кто продолжает доверять и поддерживать меня. Для меня всегда было честью, удовольствием и привилегией быть здесь. Уже много раз говорил об этом, но у меня есть все, что только может пожелать менеджер, и я очень ценю это. Надеюсь, теперь мы сможем добавить еще больше трофеев к тем, что уже выиграли. Это будет моей главной задачей».
Почему Пеп мог уйти
Контракт Пепа истекал в конце сезона — в руководстве опасались, что он захочет уйти, ведь клуб летом покинет его товарищ Чики Бегиристайн, занимающий место спортивного директора. Испанцы работали вместе еще в «Барселоне» — Чики решил уйти на пенсию по достижении 60 лет. Его место займет Угу Виана из «Спортинга». Газета The Telegraph предполагала, что он приведет с собой Рубена Аморима, но португалец уже возглавил «Манчестер Юнайтед».
Чего «Ман Сити» добился при Пепе
Гвардиола рулит командой с сезона-2016/17 и за это время выиграл 18 трофеев — в том числе в июне 2023-го первую в клубной истории Лигу чемпионов. Также Пеп брал АПЛ в шести из восьми полноценных сезонов в клубе, а после прошлогодней победы сделал «горожан» первой командой, взявшей АПЛ четыре раза подряд. Также под его руководством они стали первыми, кто завоевал 100 очков в одном розыгрыше чемпионата Англии (в сезоне-2017/18).
Пеп близок к тому, чтобы стать тренером с наибольшим количеством матчей во главе «Манчестер Сити». Сейчас этим званием владеет Лес Макдауэлл, работавший с командой с 1950 по 1963 год. У него 587 игр, у Гвардиолы — 490.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Челси
|11
|5
|4
|2
|21-13
|19
|
4
|Арсенал
|11
|5
|4
|2
|18-12
|19
|
5
|Нот. Форест
|11
|5
|4
|2
|15-10
|19
|
6
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
9
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
10
|Тоттенхэм
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
12
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
13
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|11
|2
|4
|5
|14-21
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
18
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
19
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|- : -
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|- : -
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|10
|1
|2