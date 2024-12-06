Гвардиолу провоцируют на конфликты. Пеп не отреагировал на подкол Слота, но жестко получил от Моуринью
4 декабря «Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем» (3:0) в 14-м туре АПЛ и прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах, которая включила в себя шесть поражений. Неудачный отрезок сказался на моральном состоянии главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.
Журналист попытался стравить его с Арне Слотом
На пресс-конференции после победы над «Ноттингемом» один из журналистов попытался спровоцировать Гвардиолу на ответ Арне Слоту. Ранее тренер «Ливерпуля» колко прокомментировал слова Мохамеда Салаха после победы над «Ман Сити» (2:0) в 13-м туре АПЛ. Египтянин сказал, что, возможно, это была его последняя игра против «горожан» на «Энфилде». Вероятно, он имел в виду истекающий в конце сезона контракт, но тренер мерсисайдцев перевел это в шутку над «Ман Сити».
«Может, Салах что-то знает о 115 обвинениях «Ман Сити» и не ждет их в АПЛ в следующем сезоне», — отреагировал Слот.
Однако журналист не смог спровоцировать Пепа — испанец с усталым видом осадил корреспондента, сказав, что коллега просто пошутил. К тому же сам нидерландец в том же интервью обозначил несерьезность сказанного.
«Это была шутка. Он же потом сказал это. Значит это была шутка», — ответил Гвардиола.
«Манчестер Сити» подозревается в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ. В сентябре клуб выиграл первое судебное заседание, но разбирательство продолжается.
Пепа подколол даже Моуринью
Во время и после проигранного матча «Ливерпулю» (0:2) Пеп показал фанатам мерсисайдцев жест в стиле позднего Жозе Моуринью. В ответ на скандирования о скором увольнении Гвардиола продемонстрировал шесть пальцев — столько у него побед в АПЛ.
В 2018-м Моуринью, тогда тренировавший «МЮ», после разгрома от «Тоттенхэма» (0:3) вытащил болельщикам «шпор» три пальца в честь количества выигранных чемпионств в Англии.
Гвардиола прокомментировал это сравнение — подколол Моура большим количеством побед в АПЛ.
«Надеюсь, в моем случае это не так (журналист сказал, что после этого карьера португальца пошла на спад. — Прим. «СЭ»). Может быть, мы похожи с Жозе, но он выиграл три, а я — шесть», — ответил испанец.
Разумеется, такой комментарий задел Жозе, который ответил Пепу и тоже упомянул мутные финансовые дела «Ман Сити».
«Гвардиола сказал в мой адрес, что, мол, он выиграл шесть титулов АПЛ, я только три. Но я выиграл их честно и чисто. Если я проиграл, я поздравлю соперника, потому что он оказался лучше меня. Я не хочу побед, пока рассматривают 150 дел. Я хочу побеждать, но хочу делать это честно, чисто. Если я не могу побеждать чисто и честно, я лучше проиграю», — парировал Особенный.
На этом конфликт завял — Пеп пока никак не ответил на реплику Жозе. К слову, на футбольном поле Гвардиола нередко превосходил португальца. Их команды играли друг против друга 25 раз: испанец выиграл в 12 матчах, Моуринью — в семи.
За состояние Пепа страшно
Также в соцсетях распространилось видео, на котором Гвардиола якобы набросился на болельщика «Ливерпуля» после поражения от красных. На записи Пепа от физического контакта с обидчиком удержали двое мужчин. Однако это оказалось фейком — видео было записано после поражения «Ман Сити» от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии прошлого сезона. На записи Гвардиола одет в тот же костюм, что в матче с «красными дьяволами», а также у него отсутствует ссадина на носу, с которой он показывается в последние дни.
Рана на носу появилась после шокирующей ничьей с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов (3:3). «Ман Сити» стал первой командой в истории турнира, которая упустила победу, ведя 3:0 к 75-й минуте. На пресс-конференцию после матча Пеп пришел с расцарапанным лбом и носом — признался, что сделал это с собой самостоятельно.
Далее стало известно, как Гвардиола в попытке решить проблемы «Сити» перестал отвечать на телефонные звонки и начал запираться в офисе на базе клуба. Возможно, победа над «Ноттингемом» вдохновит Пепа, который недавно продлил контракт с «горожанами» еще на два сезона. Сейчас команда идет на четвертой строчке в АПЛ, уступая лидирующему «Ливерпулю» девять очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|
3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|
4
|Ман. Сити
|14
|8
|2
|4
|25-19
|26
|
5
|Брайтон
|14
|6
|5
|3
|23-20
|23
|
6
|Фулхэм
|14
|6
|4
|4
|21-19
|22
|
7
|Нот. Форест
|14
|6
|4
|4
|16-16
|22
|
8
|Астон Вилла
|14
|6
|4
|4
|22-23
|22
|
9
|Борнмут
|14
|6
|3
|5
|21-19
|21
|
10
|Тоттенхэм
|14
|6
|2
|6
|28-15
|20
|
11
|Брентфорд
|14
|6
|2
|6
|27-26
|20
|
12
|Ньюкасл
|14
|5
|5
|4
|17-17
|20
|
13
|МЮ
|14
|5
|4
|5
|17-15
|19
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
17
|Кр. Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|
18
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|14
|1
|2
|11
|11-30
|5
|7.12
|15:30
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|- : -
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Коул Палмер
Челси
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|12
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3