Гвардиолу провоцируют на конфликты. Пеп не отреагировал на подкол Слота, но жестко получил от Моуринью

С таким давлением Пеп не сталкивался давно.

4 декабря «Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем» (3:0) в 14-м туре АПЛ и прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах, которая включила в себя шесть поражений. Неудачный отрезок сказался на моральном состоянии главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

Журналист попытался стравить его с Арне Слотом

На пресс-конференции после победы над «Ноттингемом» один из журналистов попытался спровоцировать Гвардиолу на ответ Арне Слоту. Ранее тренер «Ливерпуля» колко прокомментировал слова Мохамеда Салаха после победы над «Ман Сити» (2:0) в 13-м туре АПЛ. Египтянин сказал, что, возможно, это была его последняя игра против «горожан» на «Энфилде». Вероятно, он имел в виду истекающий в конце сезона контракт, но тренер мерсисайдцев перевел это в шутку над «Ман Сити».

«Может, Салах что-то знает о 115 обвинениях «Ман Сити» и не ждет их в АПЛ в следующем сезоне», — отреагировал Слот.

Однако журналист не смог спровоцировать Пепа — испанец с усталым видом осадил корреспондента, сказав, что коллега просто пошутил. К тому же сам нидерландец в том же интервью обозначил несерьезность сказанного.

«Это была шутка. Он же потом сказал это. Значит это была шутка», — ответил Гвардиола.

«Манчестер Сити» подозревается в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ. В сентябре клуб выиграл первое судебное заседание, но разбирательство продолжается.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Фото Reuters

Пепа подколол даже Моуринью

Во время и после проигранного матча «Ливерпулю» (0:2) Пеп показал фанатам мерсисайдцев жест в стиле позднего Жозе Моуринью. В ответ на скандирования о скором увольнении Гвардиола продемонстрировал шесть пальцев — столько у него побед в АПЛ.

В 2018-м Моуринью, тогда тренировавший «МЮ», после разгрома от «Тоттенхэма» (0:3) вытащил болельщикам «шпор» три пальца в честь количества выигранных чемпионств в Англии.

Гвардиола прокомментировал это сравнение — подколол Моура большим количеством побед в АПЛ.

«Надеюсь, в моем случае это не так (журналист сказал, что после этого карьера португальца пошла на спад. — Прим. «СЭ»). Может быть, мы похожи с Жозе, но он выиграл три, а я — шесть», — ответил испанец.

Разумеется, такой комментарий задел Жозе, который ответил Пепу и тоже упомянул мутные финансовые дела «Ман Сити».

«Гвардиола сказал в мой адрес, что, мол, он выиграл шесть титулов АПЛ, я только три. Но я выиграл их честно и чисто. Если я проиграл, я поздравлю соперника, потому что он оказался лучше меня. Я не хочу побед, пока рассматривают 150 дел. Я хочу побеждать, но хочу делать это честно, чисто. Если я не могу побеждать чисто и честно, я лучше проиграю», — парировал Особенный.

На этом конфликт завял — Пеп пока никак не ответил на реплику Жозе. К слову, на футбольном поле Гвардиола нередко превосходил португальца. Их команды играли друг против друга 25 раз: испанец выиграл в 12 матчах, Моуринью — в семи.

За состояние Пепа страшно

Также в соцсетях распространилось видео, на котором Гвардиола якобы набросился на болельщика «Ливерпуля» после поражения от красных. На записи Пепа от физического контакта с обидчиком удержали двое мужчин. Однако это оказалось фейком — видео было записано после поражения «Ман Сити» от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии прошлого сезона. На записи Гвардиола одет в тот же костюм, что в матче с «красными дьяволами», а также у него отсутствует ссадина на носу, с которой он показывается в последние дни.

Рана на носу появилась после шокирующей ничьей с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов (3:3). «Ман Сити» стал первой командой в истории турнира, которая упустила победу, ведя 3:0 к 75-й минуте. На пресс-конференцию после матча Пеп пришел с расцарапанным лбом и носом — признался, что сделал это с собой самостоятельно.

Далее стало известно, как Гвардиола в попытке решить проблемы «Сити» перестал отвечать на телефонные звонки и начал запираться в офисе на базе клуба. Возможно, победа над «Ноттингемом» вдохновит Пепа, который недавно продлил контракт с «горожанами» еще на два сезона. Сейчас команда идет на четвертой строчке в АПЛ, уступая лидирующему «Ливерпулю» девять очков.