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Гвардиолу провоцируют на конфликты. Пеп не отреагировал на подкол Слота, но жестко получил от Моуринью

Моуринью ответил Гвардиоле на заявление о количестве титулов
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Тренеры Арне Слот, Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо.
Арне Слот, Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо.
Фото Global Look Press, Getty Images
С таким давлением Пеп не сталкивался давно.

4 декабря «Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем» (3:0) в 14-м туре АПЛ и прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах, которая включила в себя шесть поражений. Неудачный отрезок сказался на моральном состоянии главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

Журналист попытался стравить его с Арне Слотом

На пресс-конференции после победы над «Ноттингемом» один из журналистов попытался спровоцировать Гвардиолу на ответ Арне Слоту. Ранее тренер «Ливерпуля» колко прокомментировал слова Мохамеда Салаха после победы над «Ман Сити» (2:0) в 13-м туре АПЛ. Египтянин сказал, что, возможно, это была его последняя игра против «горожан» на «Энфилде». Вероятно, он имел в виду истекающий в конце сезона контракт, но тренер мерсисайдцев перевел это в шутку над «Ман Сити».

«Может, Салах что-то знает о 115 обвинениях «Ман Сити» и не ждет их в АПЛ в следующем сезоне», — отреагировал Слот.

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0) в&nbsp;матче АПЛ. За Гвардиолу страшно. «Ливерпуль» снес «Ман Сити» и выкинул Пепа из топ-4

Однако журналист не смог спровоцировать Пепа — испанец с усталым видом осадил корреспондента, сказав, что коллега просто пошутил. К тому же сам нидерландец в том же интервью обозначил несерьезность сказанного.

«Это была шутка. Он же потом сказал это. Значит это была шутка», — ответил Гвардиола.

«Манчестер Сити» подозревается в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ. В сентябре клуб выиграл первое судебное заседание, но разбирательство продолжается.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Фото Reuters

Пепа подколол даже Моуринью

Во время и после проигранного матча «Ливерпулю» (0:2) Пеп показал фанатам мерсисайдцев жест в стиле позднего Жозе Моуринью. В ответ на скандирования о скором увольнении Гвардиола продемонстрировал шесть пальцев — столько у него побед в АПЛ.

В 2018-м Моуринью, тогда тренировавший «МЮ», после разгрома от «Тоттенхэма» (0:3) вытащил болельщикам «шпор» три пальца в честь количества выигранных чемпионств в Англии.

Гвардиола прокомментировал это сравнение — подколол Моура большим количеством побед в АПЛ.

«Надеюсь, в моем случае это не так (журналист сказал, что после этого карьера португальца пошла на спад. — Прим. «СЭ»). Может быть, мы похожи с Жозе, но он выиграл три, а я — шесть», — ответил испанец.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола. Гвардиола показал болельщикам «Ливерпуля» жест в стиле Моуринью. Они кричали, что Пепа утром уволят

Разумеется, такой комментарий задел Жозе, который ответил Пепу и тоже упомянул мутные финансовые дела «Ман Сити».

«Гвардиола сказал в мой адрес, что, мол, он выиграл шесть титулов АПЛ, я только три. Но я выиграл их честно и чисто. Если я проиграл, я поздравлю соперника, потому что он оказался лучше меня. Я не хочу побед, пока рассматривают 150 дел. Я хочу побеждать, но хочу делать это честно, чисто. Если я не могу побеждать чисто и честно, я лучше проиграю», — парировал Особенный.

На этом конфликт завял — Пеп пока никак не ответил на реплику Жозе. К слову, на футбольном поле Гвардиола нередко превосходил португальца. Их команды играли друг против друга 25 раз: испанец выиграл в 12 матчах, Моуринью — в семи.

За состояние Пепа страшно

Также в соцсетях распространилось видео, на котором Гвардиола якобы набросился на болельщика «Ливерпуля» после поражения от красных. На записи Пепа от физического контакта с обидчиком удержали двое мужчин. Однако это оказалось фейком — видео было записано после поражения «Ман Сити» от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии прошлого сезона. На записи Гвардиола одет в тот же костюм, что в матче с «красными дьяволами», а также у него отсутствует ссадина на носу, с которой он показывается в последние дни.

Рана на носу появилась после шокирующей ничьей с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов (3:3). «Ман Сити» стал первой командой в истории турнира, которая упустила победу, ведя 3:0 к 75-й минуте. На пресс-конференцию после матча Пеп пришел с расцарапанным лбом и носом — признался, что сделал это с собой самостоятельно.

Хосеп Гвардиола переживает из-за кризиса в &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Настроение в «Сити» — катастрофа: Пеп запирается в офисе без связи, а основа проигрывает академии

Далее стало известно, как Гвардиола в попытке решить проблемы «Сити» перестал отвечать на телефонные звонки и начал запираться в офисе на базе клуба. Возможно, победа над «Ноттингемом» вдохновит Пепа, который недавно продлил контракт с «горожанами» еще на два сезона. Сейчас команда идет на четвертой строчке в АПЛ, уступая лидирующему «Ливерпулю» девять очков.

Хосеп Гвардиола
Арне Слот
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 14 8 2 4 25-19 26
5
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
6
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
7
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
8
 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
9
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
10
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
11
 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
12
 Ньюкасл 14 5 5 4 17-17 20
13
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
17
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5
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7.12 15:30
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 - : -
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 - : -
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 - : -
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 12 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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