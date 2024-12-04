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Настроение в «Сити» — катастрофа: Пеп запирается в офисе без связи, а основа проигрывает академии

Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола переживает из-за кризиса в «Манчестер Сити».
Фото Reuters
Но никто не собирается увольнять испанца.

Больше месяца «Манчестер Сити» не похож сам на себя: семь матчей без побед — такой неудачной серии в тренерской карьере Пепа Гвардиолы еще никогда не было.

Уже всем очевидно: чемпион Англии последних четырех сезонов находится в жесточайшем кризисе. О его самых ярких деталях рассказали журналисты авторитетного издания The Athletic. Выяснилось, что ситуация в клубе действительно вышла из-под контроля. Рассказываем самые сочные инсайды.

Хосеп Гвардиола и&nbsp;Денис Казанский. Закрытое письмо Пепа. Колонка Казанского по мотивам Чехова

Все началось после поражения от «Тоттенхэма»

Гвардиола и его тренерский штаб уверены, что первый тревожный сигнал поступил 30 октября — после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) в Кубке лиги. До него «горожане» не проигрывали семь матчей, несмотря на травму Родри.

В той встрече у всех четырех центральных защитников «Сити» были проблемы со здоровьем: у Диаша, Аке, Стоунса и Аканджи. А швейцарца еще и нельзя было использовать на позиции Родри в центре поля, что очень любит делать Пеп. У тренера появились сомнения, не опоздал ли он с перестройкой команды. Руководство задумалось: «Может, нужно было запустить процесс еще прошлым летом?»

А через три дня после вылета из Кубка «Сити» отправился в Борнмут, где сгорел 1:2 — все начало разваливаться. Затем Гвардиола стал замыкаться в себе и свел к минимуму любое общение. Он и раньше так иногда делал, но теперь — слишком часто. Пеп выключает телефон и закрывает дверь кабинета, сидя в полном одиночестве без связи с внешним миром. Так он поступил, в том числе когда не выиграл седьмой матч подряд.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Фото AFP

Пепа расстроила кричалка фанатов

1 декабря «Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2), а в адрес Гвардиолы на «Энфилде» зазвучал фанатский чант: «Тебя уволят завтра утром». Испанец ответил, показав шесть пальцев (столько раз он выигрывал АПЛ). Показалось, что Пеп был абсолютно невозмутим, но на самом деле — сильно расстроился. Прежде в Англии он никогда не сталкивался с подобным давлением.

Еще одна важная деталь той встречи — реакция футболистов «Ливерпуля» на игру «Манчестера»: они очень удивились, насколько их соперник выглядел расслабленным. Некоторые даже смеялись и шутили.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола. Гвардиола показал болельщикам «Ливерпуля» жест в стиле Моуринью. Они кричали, что Пепа утром уволят

Проиграли академии

Кроме того, на прошлой неделе основа «Сити» умудрилась уступить своей академии в товарищеском матче (играли в формате «9 на 9»). Говорят, что футболисты произвели фурор на тренировочной базе, а настроение главных звезд вроде Эрлинга Холанна только ухудшилось.

Принимая во внимание все произошедшее с командой за последний месяц, в совете директоров поняли: непростых решений не избежать. Вполне вероятно, клуб расстанется с Эдерсоном, Де Брейне, Грилишем и Уокером. Перспективы Кайла туманнее всех — некоторые боссы считают, что защитника следовало продать раньше.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Фото Reuters

Никто не собирается трогать Гвардиолу

При этом Пеп не утратил авторитет в раздевалке. Иногда он бывает требовательным, но команда понимает, что им повезло с тренером. Решение испанца продлить контракт обрадовало руководство. Они уверены: Гвардиола — магнит, притягивающий звездных новичков. На данный момент никто не собирается его увольнять.

Сам Пеп упрекает себя за то, что не находит нужных слов для своих футболистов. После разноса в раздевалке из-за поражения 0:4 от «Тоттенхэма» он долго копался в своих мыслях. В итоге понял: от него ждут умения справляться с трудными моментами. Команда успокоится лишь вслед за ним. А наносить увечья самому себе (как было после ничьей 3:3 с «Фейеноордом») — явно не признак здоровой обстановки.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Закрытое письмо Пепа. Колонка Казанского по мотивам Чехова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 13 7 2 4 22-19 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
16
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
17
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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38 тур
3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 0 : 1
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 3 : 1
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 - : -
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 - : -
4.12 23:15
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
5.12 22:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
5.12 23:15
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
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