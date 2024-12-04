Настроение в «Сити» — катастрофа: Пеп запирается в офисе без связи, а основа проигрывает академии
Больше месяца «Манчестер Сити» не похож сам на себя: семь матчей без побед — такой неудачной серии в тренерской карьере Пепа Гвардиолы еще никогда не было.
Уже всем очевидно: чемпион Англии последних четырех сезонов находится в жесточайшем кризисе. О его самых ярких деталях рассказали журналисты авторитетного издания The Athletic. Выяснилось, что ситуация в клубе действительно вышла из-под контроля. Рассказываем самые сочные инсайды.
Все началось после поражения от «Тоттенхэма»
Гвардиола и его тренерский штаб уверены, что первый тревожный сигнал поступил 30 октября — после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) в Кубке лиги. До него «горожане» не проигрывали семь матчей, несмотря на травму Родри.
В той встрече у всех четырех центральных защитников «Сити» были проблемы со здоровьем: у Диаша, Аке, Стоунса и Аканджи. А швейцарца еще и нельзя было использовать на позиции Родри в центре поля, что очень любит делать Пеп. У тренера появились сомнения, не опоздал ли он с перестройкой команды. Руководство задумалось: «Может, нужно было запустить процесс еще прошлым летом?»
А через три дня после вылета из Кубка «Сити» отправился в Борнмут, где сгорел 1:2 — все начало разваливаться. Затем Гвардиола стал замыкаться в себе и свел к минимуму любое общение. Он и раньше так иногда делал, но теперь — слишком часто. Пеп выключает телефон и закрывает дверь кабинета, сидя в полном одиночестве без связи с внешним миром. Так он поступил, в том числе когда не выиграл седьмой матч подряд.
Пепа расстроила кричалка фанатов
1 декабря «Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2), а в адрес Гвардиолы на «Энфилде» зазвучал фанатский чант: «Тебя уволят завтра утром». Испанец ответил, показав шесть пальцев (столько раз он выигрывал АПЛ). Показалось, что Пеп был абсолютно невозмутим, но на самом деле — сильно расстроился. Прежде в Англии он никогда не сталкивался с подобным давлением.
Еще одна важная деталь той встречи — реакция футболистов «Ливерпуля» на игру «Манчестера»: они очень удивились, насколько их соперник выглядел расслабленным. Некоторые даже смеялись и шутили.
Проиграли академии
Кроме того, на прошлой неделе основа «Сити» умудрилась уступить своей академии в товарищеском матче (играли в формате «9 на 9»). Говорят, что футболисты произвели фурор на тренировочной базе, а настроение главных звезд вроде Эрлинга Холанна только ухудшилось.
Принимая во внимание все произошедшее с командой за последний месяц, в совете директоров поняли: непростых решений не избежать. Вполне вероятно, клуб расстанется с Эдерсоном, Де Брейне, Грилишем и Уокером. Перспективы Кайла туманнее всех — некоторые боссы считают, что защитника следовало продать раньше.
Никто не собирается трогать Гвардиолу
При этом Пеп не утратил авторитет в раздевалке. Иногда он бывает требовательным, но команда понимает, что им повезло с тренером. Решение испанца продлить контракт обрадовало руководство. Они уверены: Гвардиола — магнит, притягивающий звездных новичков. На данный момент никто не собирается его увольнять.
Сам Пеп упрекает себя за то, что не находит нужных слов для своих футболистов. После разноса в раздевалке из-за поражения 0:4 от «Тоттенхэма» он долго копался в своих мыслях. В итоге понял: от него ждут умения справляться с трудными моментами. Команда успокоится лишь вслед за ним. А наносить увечья самому себе (как было после ничьей 3:3 с «Фейеноордом») — явно не признак здоровой обстановки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|
2
|Арсенал
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
3
|Челси
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
4
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
5
|Ман. Сити
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|
6
|Нот. Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|
7
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|
9
|МЮ
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|
10
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
11
|Ньюкасл
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|
12
|Астон Вилла
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
16
|Кр. Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|
17
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|
18
|Вулверхэмптон
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|
19
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
|3.12
|22:30
|
Ипсвич – Кр. Пэлас
|0 : 1
|3.12
|23:15
|
Лестер – Вест Хэм
|3 : 1
|4.12
|22:30
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|4.12
|22:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|4.12
|22:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|4.12
|22:30
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|4.12
|23:15
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|4.12
|23:15
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|5.12
|22:30
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|5.12
|23:15
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|11
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|11
|1
|3
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2