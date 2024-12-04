Но никто не собирается увольнять испанца.

Больше месяца «Манчестер Сити» не похож сам на себя: семь матчей без побед — такой неудачной серии в тренерской карьере Пепа Гвардиолы еще никогда не было.

Уже всем очевидно: чемпион Англии последних четырех сезонов находится в жесточайшем кризисе. О его самых ярких деталях рассказали журналисты авторитетного издания The Athletic. Выяснилось, что ситуация в клубе действительно вышла из-под контроля. Рассказываем самые сочные инсайды.

Все началось после поражения от «Тоттенхэма»

Гвардиола и его тренерский штаб уверены, что первый тревожный сигнал поступил 30 октября — после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) в Кубке лиги. До него «горожане» не проигрывали семь матчей, несмотря на травму Родри.

В той встрече у всех четырех центральных защитников «Сити» были проблемы со здоровьем: у Диаша, Аке, Стоунса и Аканджи. А швейцарца еще и нельзя было использовать на позиции Родри в центре поля, что очень любит делать Пеп. У тренера появились сомнения, не опоздал ли он с перестройкой команды. Руководство задумалось: «Может, нужно было запустить процесс еще прошлым летом?»

А через три дня после вылета из Кубка «Сити» отправился в Борнмут, где сгорел 1:2 — все начало разваливаться. Затем Гвардиола стал замыкаться в себе и свел к минимуму любое общение. Он и раньше так иногда делал, но теперь — слишком часто. Пеп выключает телефон и закрывает дверь кабинета, сидя в полном одиночестве без связи с внешним миром. Так он поступил, в том числе когда не выиграл седьмой матч подряд.

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Пепа расстроила кричалка фанатов

1 декабря «Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2), а в адрес Гвардиолы на «Энфилде» зазвучал фанатский чант: «Тебя уволят завтра утром». Испанец ответил, показав шесть пальцев (столько раз он выигрывал АПЛ). Показалось, что Пеп был абсолютно невозмутим, но на самом деле — сильно расстроился. Прежде в Англии он никогда не сталкивался с подобным давлением.

Еще одна важная деталь той встречи — реакция футболистов «Ливерпуля» на игру «Манчестера»: они очень удивились, насколько их соперник выглядел расслабленным. Некоторые даже смеялись и шутили.

Проиграли академии

Кроме того, на прошлой неделе основа «Сити» умудрилась уступить своей академии в товарищеском матче (играли в формате «9 на 9»). Говорят, что футболисты произвели фурор на тренировочной базе, а настроение главных звезд вроде Эрлинга Холанна только ухудшилось.

Принимая во внимание все произошедшее с командой за последний месяц, в совете директоров поняли: непростых решений не избежать. Вполне вероятно, клуб расстанется с Эдерсоном, Де Брейне, Грилишем и Уокером. Перспективы Кайла туманнее всех — некоторые боссы считают, что защитника следовало продать раньше.

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Никто не собирается трогать Гвардиолу

При этом Пеп не утратил авторитет в раздевалке. Иногда он бывает требовательным, но команда понимает, что им повезло с тренером. Решение испанца продлить контракт обрадовало руководство. Они уверены: Гвардиола — магнит, притягивающий звездных новичков. На данный момент никто не собирается его увольнять.

Сам Пеп упрекает себя за то, что не находит нужных слов для своих футболистов. После разноса в раздевалке из-за поражения 0:4 от «Тоттенхэма» он долго копался в своих мыслях. В итоге понял: от него ждут умения справляться с трудными моментами. Команда успокоится лишь вслед за ним. А наносить увечья самому себе (как было после ничьей 3:3 с «Фейеноордом») — явно не признак здоровой обстановки.